Ile postów w sieci tworzy AI? Raport o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez twórców internetowych

Sztuczna inteligencja zdobywa coraz większą popularność wśród twórców internetowych – aż 71% z nich korzysta z AI regularnie, przede wszystkim do tworzenia treści i generowania pomysłów. Najnowsze dane z raportu Imker Ekonomia twórców po polsku 2025 pokazują, że w Polsce wykorzystanie AI jest wyższe niż w innych krajach Europy. AI nie zastępuje jednak kreatywności twórców, lecz wspiera ich w najbardziej czasochłonnych zadaniach, zwiększając efektywność pracy i swobodę działania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak dużą rolę odgrywa sztuczna inteligencja w pracy współczesnych twórców internetowych.

W jakich obszarach AI jest najczęściej wykorzystywana: tworzenie treści, generowanie pomysłów, edycja i analiza materiałów.

Dlaczego twórcy traktują AI jako wsparcie, a nie zastępstwo swojej kreatywności.

Jakie są perspektywy i obawy twórców związane z rozwojem AI w branży internetowej.

Ze względu na specyfikę „miejsca pracy”, jakim jest internet, twórcy internetowi bardzo szybko reagują na zmiany technologiczne. Często jako jedni z pierwszych testują nowe narzędzia lub wręcz wyznaczają kierunek ich wykorzystania – mówi Krzysztof Bartnik, założyciel i prezes Imker.



W przypadku sztucznej inteligencji zaobserwowaliśmy skokowy wzrost zainteresowania wśród twórców. Jeszcze rok temu korzystanie z AI deklarowało 52 proc., a dziś już 71 proc. z nich. To pokazuje, jak szybko adaptują się do nowych możliwości i jak sprawnie potrafią je włączać w swoje procesy twórcze.

Wykorzystanie AI w internetowej twórczości Ponad 70% twórców korzysta z narzędzi opartych na sztuczną inteligencję podczas swojej działalności online, natomiast niespełna 30% nie wdrożyło takich rozwiązań. AI staje się więc powszechnym wsparciem w codziennej pracy twórców internetowych.

AI wspiera, nie zastępuje twórców

Najpopularniejsze zastosowania AI wśród twórców internetowych Najczęściej AI wspiera generowanie tekstów, edycję treści, tworzenie transkrypcji i pracę kreatywną - każda z tych funkcji wykorzystywana jest przez ponad połowę badanych. Rzadziej AI służy do analityki i zarządzania komunikacją z odbiorcami.

Twórcy internetowi traktują AI przede wszystkim jako narzędzie wspierające ich procesy, a nie jako maszynę do zastępowania ich kreatywności – komentuje Krzysztof Bartnik. – To bardzo charakterystyczne dla tej grupy zawodowej: nowe technologie są mile widziane, o ile zwiększają efektywność i pozwalają skupić się na tym, co w pracy twórcy najważniejsze – oryginalności, jakości i zaangażowaniu.



Automatyzacja publikacji czy odpowiadania na komentarze nie jest jeszcze powszechna, bo wielu twórców chce pozostać blisko swojej społeczności. Wyraźnie widać, że AI ma dziś funkcję zaplecza – jest pomocnikiem w przygotowaniu treści, ale nie zastępuje ich autorskiego charakteru.

Pozytywne doświadczenia z AI kształtują nową jakość pracy twórców

Ocena doświadczeń twórców z AI w pracy kreatywnej Największa część użytkowników AI (48,2%) postrzega technologie jako istotny czynnik usprawniający pracę i jest z niej bardzo zadowolona, a kolejne 44% ocenia narzędzia AI raczej pozytywnie. Niewielki odsetek twórców wykazuje neutralny lub negatywny stosunek do narzędzi AI.

Przewidywany wpływ rozwoju AI na przyszłość twórczości internetowej Większość twórców (58,7%) przewiduje, że AI zwiększy produktywność i usprawni pracę, automatyzując powtarzalne zadania. Blisko jedna czwarta nie oczekuje zasadniczych zmian, a 16,4% obawia się negatywnych skutków, takich jak przesycenie treściami.

Tak wysoki odsetek pozytywnych doświadczeń i przekonanie o przydatności sztucznej inteligencji to ważny sygnał. Twórcy internetowi uczą się pracować mądrzej, a nie więcej – lepiej organizują swoje zadania, zyskują więcej czasu i elastyczności, co pozwala im lepiej zadbać o równowagę między pracą a odpoczynkiem – mówi Krzysztof Bartnik.



To właśnie elastyczność pracy i niezależność były drugą najczęściej wskazywaną przez twórców zaletą ich pracy – wskazuje na nie siedmiu na dziesięciu badanych. Narzędzia, w tym przede wszystkim te oparte na AI, pozwalają im jeszcze bardziej usprawnić ten model pracy.

Twórcy internetowi regularnie sięgają po narzędzia, które ułatwiają im codzienną pracę. Największą popularnością cieszą się aplikacje do tworzenia grafiki i wideo – korzysta z nich niemal każdy w branży. Tuż za nimi plasują się rozwiązania do planowania, organizacji zadań, mailingu czy reklamy, a także… sztuczna inteligencja.Według raportu KPMG w Polsce z AI korzysta się częściej niż w Niemczech, USA, czy na Węgrzech. Już 69 proc. respondentów z Polski regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji – co najmniej raz na kilka miesięcy. Prawie 90 proc. użytkowników sięga po ogólnodostępne narzędzia AI w pracy, a aż 76 proc. zauważa wzrost wydajności pracy dzięki ich użyciu. Z badania Imker wynika, że twórcy nie tylko dotrzymują kroku temu trendowi – coraz częściej traktują AI jako stałe narzędzie swojej pracy.@lilmiquela, @fit_aitana czy @shudu.gram to tylko kilka przykładów wirtualnych influencerów, czyli postaci stworzonych przy użyciu AI. Choć śledzi je setki tysięcy osób i tego typu kont ciągle przybywa, to jednak nadal skrajne przypadki używania sztucznej inteligencji w branży.Twórcy najczęściej wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia treści – postów, scenariuszy, newslettera – oraz szukania pomysłów na nowe materiały. Sztuczna inteligencja wspiera też w transkrypcji, analizie i edycji materiałów, odciążając twórców w najbardziej czasochłonnych etapach pracy.Rzadziej AI służy do generowania grafik, wideo czy analizy danych, a tylko 11 proc. badanych automatyzuje za pomocą AI publikację postów lub odpowiadanie na komentarze.Twórcy internetowi wyraźnie postrzegają sztuczną inteligencję jako narzędzie otwierające nowe możliwości rozwoju i zwiększenia efektywności ich pracy. Aż 92 proc. respondentów deklaruje pozytywne doświadczenia związane z korzystaniem z AI, które pozwala podnosić jakość i atrakcyjność tworzonych treści.Niemal dwie trzecie ankietowanych jest przekonanych, że rozwój AI pozytywnie wpłynie na przyszłość pracy twórców — ułatwi im tworzenie, automatyzując monotonne, rutynowe zadania oraz zwiększając efektywność i produktywność.Oczywiście, pojawiają się też głosy sceptyczne: 16 proc. twórców wyraża obawy, że wykorzystanie sztucznej inteligencji może prowadzić do przesycenia rynku treści, co może negatywnie odbić się na monetyzacji ich działalności. Jednak takie opinie stanowią wyraźną mniejszość wśród społeczności twórców.W ankiecie internetowej przeprowadzonej w marcu 2025 roku przez Imker we współpracy z Influencers Live Wrocław, BuyCoffee.to oraz społeczności GIRLBOSSKIE wzięły udział 537 osoby prowadzące działalność internetową. Formularz z pytaniami został udostępniony w internecie i wysłany w newsletterach skupiających twórców internetowych: uczestników wydarzenia Influencers Live Wrocław, odbiorców newslettera dla Twórczyń i Twórców internetowych od Krzysztofa Bartnika z Imker, subskrybentów newslettera BuyCoffee.to oraz GIRLBOSSKIE. Ankieta była również promowana w mediach społecznościowych organizatora i partnerów. Za koncepcję i opracowanie raportu odpowiada agencja Profeina. Cały raport Ekonomia twórców 2025 dostępny jest do pobrania na stronie: .