Sztuczna inteligencja napędzi PKB. Są jednak warunki

O tym, że rozwój sztucznej inteligencji może mieć realne i istotne przełożenie na światowy wzrost gospodarczy, mówi się nie od dziś. Aby jednak stało się to faktem, konieczne jest - jak pisze PwC Polska - odpowiedzialne, zorientowane na budowę społecznego zaufania, podejście do strategii. Należy sobie bowiem zdawać sprawę, że napędzany AI wzrost globalnego PKB nie jest pewnikiem, a przeszkodą nie są tu wyłącznie ograniczenia natury technicznej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie działania pozwolą organizacjom wykorzystać pełną wartość wdrożenia narzędzi AI?

Jaki potencjał do wzmocnienia tempa wzrostu globalnej gospodarki ma sztuczna inteligencja?

Jaka część sektorów staje przed koniecznością zmiany dotychczasowych modeli biznesowych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik AI może zwiększyċ globalne PKB o 15% do 2035 r. Globalny wzrost napędzany sztuczną inteligencją nie jest całkowicie pewny i zależy od innych czynników niż same ograniczenia techniczne. Do kluczowych elementów zaliczamy również odpowiedzialną implementację oraz pełne zaufanie ze strony administracji, społeczeństwa oraz sektora prywatnego.

Przedsiębiorcy i szefowie firm są dziś w ciągłej zmianie. Nowe megatrendy i nowe wydarzenia geopolityczne nakładają się na zmieniające się potrzeby konsumenckie. To powoduje, że liderzy biznesowi Polski i Europy Środkowo-Wschodniej coraz mocniej odczuwają potrzebę przemiany i adaptacji, żeby zwiększyć swoją konkurencyjność w obecnym status quo. Dzięki ogromnej pracy naszych zespołów, także my zmieniamy nasz system budowania doświadczeń dla klientów (Customer Experience). Łącząc go jeszcze silniej z efektywnym wykorzystaniem technologii i AI do transformacji biznesowej, nie tylko możemy łatwiej wypracować nowe możliwości budowania wartości dla naszych klientów, ale i wzmocnienia wzrostu naszego kraju i regionu – mówi Michał Mastalerz, partner zarządzający i prezes PwC Polska.

Wpływ na klimat

Sztuczna inteligencja ma potencjał na wzmocnienie tempa wzrostu globalnej gospodarki o 15 pp. na przestrzeni najbliższych 10 lat. W praktyce dodałoby to 1 pp. do rocznych stóp wzrostu - na równi z przyrostami z czasów XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. Badanie „Value in motion” to analiza scenariuszy opartych o istniejące dane.Wynika z nich, że globalny wzrost napędzany sztuczną inteligencją nie jest całkowicie pewny i zależy od innych czynników niż same ograniczenia techniczne. Do kluczowych elementów zaliczamy również odpowiedzialną implementację oraz pełne zaufanie ze strony administracji, społeczeństwa oraz sektora prywatnego. Analizowane scenariusze charakteryzujące się niższym poziomem zaufania wskazywały, że światowy wzrost napędzany sztuczną inteligencją wynosi 8 pp., lub w bardziej pesymistycznym wariancie jedynie 1 pp.Przemiana globalnej gospodarki już się zaczęła i nabiera rozpędu. Z badań PwC wynika, że przedsiębiorstwa mierzą się z najwyższym poziomem presji zmiany swoich dotychczasowych modeli biznesowych od 25 lat - dotyczy to aż 17 z 22 sektorów. Tylko w 2025 roku pomiędzy firmami może dojść do przepływu nawet 7,1 biliona dolarów przychodów. I to jeszcze zanim uwzględnimy ostatnie podwyżki ceł. W ciągu 10 lat przedsiębiorstwa będą zmuszone do zdefiniowania siebie na nowo, żeby zaspokoić nowe, społeczne oczekiwania.Doprowadzi to do powstania „domen”, które na nowo określą istniejące sektory biznesowe. Dobrym tego przykładem są pojazdy elektryczne, które sprowadzają dostawców energii, producentów baterii, firmy technologiczne i inne przedsiębiorstwa do sektora transportowego, co pozwala im na budowanie wartości wspólnie z producentami samochodów.O ile AI ma przyspieszyć wzrost gospodarczy, to koszty związane ze zmianami klimatycznymi mogą go spowolnić. Modele ekonomiczne sugerują, że globalna gospodarka może zmniejszyć się o aż o 7% do 2035 r. Jednocześnie zwiększona chęć do wdrożeń AI doprowadzi do większego zużycia energii przez centra danych. Jednak niewielkie użycie narzędzi sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności wydatkowania energii może zrównoważyć te wzrosty.