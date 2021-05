Sztuczna inteligencja potrzebuje wiedzy i zaufania

IBM przedstawia rezultaty badań poświęconych zastosowaniu rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) przez europejskie firmy oraz wpływowi, jaki na zastosowanie tej technologii wywarł wybuch pandemii COVID-19. Nie jest zaskoczeniem, że koronakryzys w znacznym stopniu przyspieszył wdrożenia AI w przedsiębiorstwach. Powodzenie przedsięwzięć w tym zakresie w dużej mierze zależy od zaufania – na właśnie tę kwestię zwraca uwagę aż 72 procent przedsiębiorców.

Przeczytaj także: Transformacja cyfrowa: nie ma odwrotu, ale brakuje pieniędzy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na decyzje o zastosowaniu oprogramowania lub narzędzi do automatyzacji?

Na co zwracają szczególną uwagę organizacje, które wdrażają albo badają zastosowanie sztucznej inteligencji?

Jakie obawy wiążą się z wdrażaniem rozwiązań bazujących na AI?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Pandemia przyspieszyła wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji Według badania IBM, ponad jedna trzecia specjalistów IT stwierdziła, że ich firmy przyspieszyły wdrażanie rozwiązań AI bezpośrednio w wyniku rozwoju pandemii.

Zwiększanie produktywności przy użyciu automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na budowanie zaufania do AI

Przedsiębiorstwa w całej Europie są coraz bardziej świadome, że wprowadzenie sztucznej inteligencji i automatyzacja procesów biznesowych mogą sprawić, że ich organizacja będzie bardziej odporna. Barierą pozostają jednak zastrzeżenia dotyczące zaufania i potencjalna złożoność procesu adopcji" - powiedział Jean-Philippe Desbiolles, Global Vice-President for Data, Cognitive & AI, Global Markets w IBM.



Należy zająć się kwestiami zaufania i pokonać bariery związane z umiejętnościami, ponieważ wszelkie wahania grożą utratą przewagi konkurencyjnej na rzecz firm, które już rozpoczęły swoją podróż w kierunku AI. IBM Watson oferuje zarówno ramy etyczne, jak i narzędzia potrzebne firmom z różnych sektorów do budowania zaufania do sztucznej inteligencji.

Pokonywanie barier wejścia

38 procent respondentów wskazało na oczywistą złożoność integracji sztucznej inteligencji z istniejącymi systemami biznesowymi,

33 procent wskazało na brak doświadczenia lub wiedzy jako czynnik hamujący przyjęcie technologii,

29 procent przyznało, że rosnąca złożoność danych i istnienie silosów danych jest dla nich barierą.

Możliwość dostępu do danych w dowolnym miejscu ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia stopnia adaptacji AI

Wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego

Crédit Mutuel, jeden z wiodących banków w Europie, wykorzystuje możliwości przetwarzania języka naturalnego przez IBM Watson Assistant, aby poprawić doświadczenia klientów i zapewnić istotne wsparcie dla pracowników poprzez zautomatyzowanie odpowiedzi na zapytania online, z których wiele to proste, powtarzające się pytania" - skomentował Desbiolles.

Naszemu podejściu do sztucznej inteligencji przyświecały trzy kluczowe zasady: wzmocnienie relacji między doradcą a klientem, udoskonalenie narzędzi naszych 35 000 doradców przed udoskonaleniem narzędzi klientów oraz zintegrowana i bezpieczna architektura IT.



Pandemia niewątpliwie okazała się katalizatorem zmian technologicznych. Potwierdzeniem tego jest opracowane przez Morning Consult badanie "Global AI Adoption Index 2021" - 36% specjalistów IT z Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii przyznało w nim, że ich firmy przyspieszyły wdrażanie rozwiązań AI bezpośrednio w wyniku rozwoju pandemii.Pomimo takiej sytuacji, zaledwie 27 proc. respondentów potwierdziło, że ich firmy wdrożyły rozwiązania AI . Jednak kolejne 44 procent zaznaczyło, że ich firmy aktywnie badają możliwości wykorzystania AI w ramach swojej działalności biznesowej.Spośród tych, którzy oceniają dostawców AI, 43 procent stwierdziło, że zdolność do automatyzacji procesów w celu umożliwienia pracy o wyższej wartości jest dla nich kluczowa. Natomiast ponad jedna trzecia (34 proc.) europejskich specjalistów IT przyznała, że zwiększenie wydajności pracowników wpłynęło na ich decyzję o zastosowaniu oprogramowania lub narzędzi do automatyzacji w bezpośrednim następstwie pandemii COVID-19 Ponad jedna trzecia europejskich specjalistów IT twierdzi, że ich firma planuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować w gotowe aplikacje AI (35 procent).Potrzeba kreowania zaufania do wyników biznesowych została wymieniona jako kluczowe wyzwanie przez 72 procent respondentów, którzy wdrażają albo badają zastosowanie sztucznej inteligencji. Wśród tej grupy 57 procent wskazało na znaczenie wyboru dostawcy technologii z silnym ekosystemem oprogramowania firm trzecich i partnerów technologicznych.AI jest coraz częściej postrzegana jako rewolucyjna technologia, która zmieni sposób działania firm, ale wiele przedsiębiorstw ma również swoje obawy:Rozprzestrzenianie się danych w przedsiębiorstwie spowodowało, że ponad dwie trzecie europejskich specjalistów IT korzysta z ponad 20 różnych źródeł danych, które ma przetworzyć ich sztuczna inteligencja. Prawie 90 procent specjalistów IT twierdzi, że możliwość prowadzenia projektów sztucznej inteligencji niezależnie od miejsca, w którym znajdują się dane, jest kluczem do przyjęcia tej technologii.AI staje się coraz bardziej dostępna. 41 procent respondentów stwierdziło, że nowe, bardziej dostępne rozwiązania AI są motorem wzrostu adopcji. Na przykład Lufthansa, największa niemiecka linia lotnicza, współpracuje z IBM nad opracowaniem strategii AI w celu poprawy obsługi klienta, wzmocnienia pozycji pracowników i zwiększenia wydajności operacyjnej.Badanie wykazało, że 38 procent europejskich specjalistów IT korzysta obecnie z aplikacji do przetwarzania języka naturalnego, a ponad jedna czwarta (26 procent) twierdzi, że ich firmy planują w ciągu najbliższych 12 miesięcy wprowadzenie aplikacji do przetwarzania języka naturalnego.Nicolas Thery, prezes Crédit Mutuel, dodaje: