Jak daleko jest transformacja cyfrowa i co zrobić, żeby zapewnić jej rozwój?

Jeszcze w 2018 roku za transformacją cyfrową nie nadążała wcale niemała rzesza firm. 2 lata później na tej płaszczyźnie widać było już wyraźne zmiany. Cyfryzacja w organizacjach zakrojona jest na coraz szerszą skalę, a odpowiedzialność za to w dużej mierze ponosi pandemia. Dokąd zdołała dotrzeć? Jak prezentują się kompetencje cyfrowe? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Capgemini przepytało rzeszę 1000 menedżerów z całego świata. Ich opinie zebrano w raporcie "Digital Mastery Report".

Przeczytaj także: Transformacja cyfrowa przyspiesza. 6 obszarów, które skorzystały na pandemii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak organizacje oceniają swoje możliwości cyfrowe?

Jakie działania należy podjąć, aby przejść do kolejnej fazy transformacji cyfrowej?

Na które czynniki mistrzowie cyfryzacji zwracają szczególną uwagę?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak daleko jest transformacja cyfrowa? Dziś rozwój innowacji technologicznych i zmiany w modelach biznesowych są szybsze niż kiedykolwiek, a głównym ich katalizatorem stała się pandemia, narzucając wszystkim nowe normy.

Pozytywne nastawienie do transformacji cyfrowej

Cyfrowe mistrzostwo zwiększa przepaść między firmami

Przeczytaj także: Znamy zwycięzców Digital Excellence Awards 2019

Wprawdzie dyskusje o następstwach pandemii najczęściej mają mało pozytywny wydźwięk, to jednak nie sposób zapominać, że ma ona też swoje plusy. Wśród tych ostatnich wymieniane jest m.in. znaczne przyspieszenie transformacji cyfrowej. Potwierdzeniem tego jest druga odsłona badania Capgemini, która wskazuje, że w ciągu dwóch lat firmy w zakresie cyfryzacji poczyniły całkiem spore sukcesy.Średnio 60 proc. twierdzi, że posiada niezbędne możliwości cyfrowe – to o 24 proc. więcej niż w 2018 r. Postęp był szczególnie wyraźny w dziedzinie talentów i kultury organizacyjnej. Obecnie 67 proc. organizacji uważa, że aktywnie promują odkrywanie nowych pomysłów i eksperymentowanie – w porównaniu z zaledwie 35 proc. dwa lata temu. Jednak pomimo tego postępu przepaść między firmami, które osiągnęły mistrzostwo cyfrowe, a pozostałymi organizacjami stale się powiększa, powodując dużą nierówność na rynku. Ważne jest, żeby pokonać ten podział.Aby przejść do kolejnej fazy transformacji cyfrowej, organizacje powinny zaplanować swoje działania zgodnie z praktykami cyfrowych mistrzów. Obejmuje to ponowne zaprojektowanie doświadczenia pracowników i migracji talentów, osadzenie celu i zrównoważonego rozwoju w biznesie, przekształcenie się w przedsiębiorstwo oparte na danych i dokładne przyjrzenie się doświadczeniom klientów, a także skalowanie nowych modeli biznesowych i modeli zaangażowania. Nasz świat się zmienia, a opanowanie technologii cyfrowej jest kluczem do sukcesu w tej zmianie.Średnio 60 proc. organizacji twierdzi, że ma możliwości cyfrowe , a 62 proc. z nich, że ma zdolności przywódcze wymagane do transformacji cyfrowej – to odpowiednio o 24 proc. i 26 proc. więcej od 2018 r. Skala wzrostu w latach 2018-2020, jak pokazują badania, jest ogromna. Nie ma wątpliwości, że pandemia zmusiła wiele firm do odkrywania nowych modeli biznesowych i przyspieszenia transformacji cyfrowej. Biorąc pod uwagę tę pilną potrzebę zmian – i mniejszy opór wobec niej – może się zdarzyć, że respondenci są bardziej entuzjastyczni i optymistyczni co do możliwości organizacji w dzisiejszych czasach.Ponieważ na początku pandemii byli świadkami niezwykle szybkiego tempa budowania zdolności w obszarach takich jak praca wirtualna oraz narzędzia komunikacji i współpracy, mogli mieć tendencję do przeszacowywania lub zawyżania dojrzałości wszystkich możliwości, które badano w maju i czerwcu 2020. To pozytywne postrzeganie mogło napędzać wzrost w latach 2018-2020. Kluczowy jest także bez wątpienia dobór partnera do przeprowadzenia transformacji.Pandemia była potężnym akceleratorem i jest również jasne, że organizacje potrzebowały czasu od 2018 r., aby ocenić wyzwania stojące na drodze do sukcesu i znaleźć odpowiedzi. Szybki wzrost budowania zdolności w ciągu ostatnich dwóch lat można również wytłumaczyć zwiększonymi inwestycjami w transformację cyfrową od 2018 r., większym przyjęciem nowych technologii oraz ponownym skupieniem się na talentach i kulturze organizacyjnej, operacjach i innowacjach biznesowych.Podczas gdy wszystkie organizacje radzą sobie lepiej pod kątem transformacji cyfrowej w 2020 r., cyfrowi mistrzowie zwiększają dystans między sobą a swoimi konkurentami. W 2018 r. mieliśmy do czynienia z 38-procentową różnicą między liderami cyfryzacji a pozostałymi organizacjami. Luka ta wzrosła do 48 proc. w 2020 r. Ta rosnąca różnica prawdopodobnie się utrzyma. Ponad jedna trzecia (34 proc.) cyfrowych mistrzów planuje zwiększyć wydatki na transformację w ciągu najbliższych 12 miesięcy z powodu COVID-19, w porównaniu z 28 proc. pozostałych organizacji.W 2020 roku więcej organizacji koncentruje się na podnoszeniu umiejętności pracowników niż dwa lata wcześniej. Ale wzrost ten nie był tak znaczący, jak w innych obszarach. Oprócz tego wolniejszego postępu w budowaniu umiejętności, w 2020 r., mniej niż połowa organizacji (48 proc.) twierdzi, że inwestuje w budowanie umiejętności miękkich, takich jak inteligencja emocjonalna, zdolność adaptacji i współpraca.Ramy na rok 2020 obejmują zdolności związane ze zrównoważonym rozwojem oraz cele organizacji, które wykraczają poza zysk i określają wpływ firm na społeczeństwo.Oba te obszary mają coraz większe znaczenie dla transformacji cyfrowej organizacji. Badania wskazują, że tylko 45 proc. organizacji przyspiesza inwestycje, projekty i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a mniej niż połowa organizacji (49 proc.) inwestuje w powstające technologie (np. sztuczna inteligencja, blockchain), aby sprostać wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i zmianą klimatu.Analizując czynniki, na które mistrzowie cyfryzacji zwracają szczególną uwagę i dzięki którym się wyróżniają, wyłonić można cztery zalecenia dla organizacji, które pomogą przyspieszyć ich transformację: po pierwsze – należy na nowo spojrzeć na doświadczenie pracowników i migrację oraz rozwój talentów. Po drugie – zrównoważony rozwój powinien stać się podstawową częścią działalności organizacji i celem samym w sobie. Po trzecie – transformacja cyfrowa musi brać pod uwagę obsługę i doświadczenie klienta, które powinno być zaprojektowane w oparciu o dane. I po czwarte – kluczowe jest skalowanie – zarówno nowych modeli biznesowych, jak i modeli zaangażowania konsumentów.