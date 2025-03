Co wpływa na rynek pracy w sektorze finansów i nieruchomości?

Eksperci Manpower wskazują najważniejsze trendy, które w najbliższej przyszłości będą determinować sytuację na rynku pracy w sektorze finansów i nieruchomości. Dotykają m.in. takich kwestii jak najpopularniejsze modele pracy, luka w umiejętnościach pracowników i rozwój nowych technologii. Oto, czego powinniśmy się spodziewać

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się pracodawca, który zrezygnuje z opcji pracy zdalnej?

Jakie czynniki brane są pod uwagę przez kandydatów w procesach rekrutacyjnych?

Które z nowych technologii najchętniej implementuje sektor nieruchomości?

Nowa elastyczność po staremu

Mimo to firmy coraz częściej doceniają gotowość do pracy z biura, szczególnie na stanowiskach juniorskich. Chociaż obecna równowaga sił na rynku pracy sprzyja pracodawcom, ważne jest, aby nie przesadzili ze swoją przewagą. Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej poprawi się również rynek pracy. Aktualnie elastyczność w zakresie miejsca pracy, jest tuż obok stabilności zatrudnienia i oferowanych ścieżek rozwoju jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez kandydatów w procesach rekrutacyjnych. Zwracają na niego uwagę także obecni pracownicy firmy, traktując możliwość pracy zdalnej jako ważny benefit – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Sektor finansowy wdraża rozwiązania AI szybciej niż inne branże Automatyzacja i rozwój technologii, w tym robotyzacja procesów oraz sztuczna inteligencja, przejmują rutynowe zadania, pozwalając specjalistom skupić się na analizie i strategii.

W niektórych organizacjach dopuszcza się model hybrydowy, pozwalający na 1–2 dni pracy zdalnej tygodniowo. Agencje doradcze wykazują nieco większą elastyczność, jednak zazwyczaj nie przekraczają trzech dni pracy poza biurem. Natomiast w spółkach deweloperskich, kluczowe znaczenie mają bezpośrednie interakcje z klientami – budowanie relacji oraz spotkania biznesowe stanowią fundament skutecznego działania. Praca z biura sprzyja również integracji zespołów projektowych, co w efekcie pozytywnie wpływa na ich morale i efektywność. Pracownicy branży nieruchomości zdają sobie sprawę, że rozwój biznesu opiera się na synergii zespołowej, którą najlepiej wzmacnia codzienna obecność w biurze – uzupełnia ekspert Manpower.

AI i przyszłość kompetencji

Rośnie zapotrzebowanie na ekspertów wdrażających nowe rozwiązania, optymalizujących procesy oraz pracujących z narzędziami analitycznymi, takimi jak Power BI czy Power Query. W miarę przyspieszania innowacji technologicznych, konkurencja między branżami o ograniczoną pulę wykwalifikowanych talentów technologicznych będzie rosła. Firmy, które skutecznie dostosują strategie rekrutacyjne do nowych trendów, oferując konkurencyjne wynagrodzenia, możliwości rozwoju i elastyczne formy pracy, zyskają przewagę w walce o najlepsze talenty – dodaje.

Cyfryzacja w sektorze nieruchomości nie jest nowym zjawiskiem, jej rozwój obserwujemy od kilku lat. Do najszybciej wdrażanych i najczęściej stosowanych technologii należą Big Data, AI, VR oraz chmura obliczeniowa. Digitalizacja znajduje zastosowanie przede wszystkim jako wsparcie procesów administracyjnych w zarządzaniu projektami budowlanymi, utrzymaniu i eksploatacji nieruchomości, a także w procesach sprzedażowych – mówi Grzegorz Kózka. - Kluczowym elementem cyfryzacji jest gromadzenie i analiza danych – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – co pozwala na optymalizację procesów, między innymi w zakresie efektywnego zarządzania energią. Przede wszystkim jednak dostarcza narzędzi do dogłębnej analizy i podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Wprowadzane rozwiązania mają na celu oszczędność czasu i kosztów oraz minimalizację ryzyka błędów ludzkich. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że zapotrzebowanie na ekspertów potrafiących efektywnie wdrażać i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania będzie systematycznie rosnąć – dodaje przedstawiciel Manpower.

Cyfrowe doświadczenia klienta kształtują zapotrzebowanie na nowe kompetencje

Najnowszy raport ManpowerGroup „Financials & Real Estate Industry World of Work 2025” analizuje globalne trendy kształtujące sektor finansów i nieruchomości oraz ich wpływ na rynek pracy. Po okresie dominacji elastyczności miejsca pracy nadchodzi era powrotu do biur. Według KPMG aż 83% dyrektorów generalnych w ujęciu globalnym przewiduje, że w ciągu trzech lat ich zespoły będą pracować wyłącznie stacjonarnie – to znaczący wzrost w porównaniu do 2023 roku, gdy podobny scenariusz zakładało 64% liderów. Jednocześnie 6 na 10 pracowników na świecie przyznaje, że to firmy mają obecnie większą kontrolę nad ustalaniem modelu pracy.Jak zauważa Maciej Mamrot, ekspert rynku pracy Manpower w obszarze finansów i księgowości, choć model hybrydowy – pozwalający na 2-3 dni pracy z dowolnego miejsca – stał się standardem, rezygnacja z opcji pracy zdalnej może skutkować utratą wartościowych kandydatów.Z kolei Grzegorz Kózka, ekspert ds. rekrutacji w obszarze nieruchomości zwraca uwagę, że trend powrotu do biur jest wyraźnie zauważalny w sektorze nieruchomości, a wiele firm aktywnie promuje model pracy stacjonarnej, dążąc do jego pełnej implementacji.Eksperci World Economic Forum w raporcie The Future of Jobs Report 2025 podkreślają, że sektor finansowy wdraża rozwiązania AI szybciej niż inne branże. Do 2030 roku to właśnie specjaliści ds. Big Data, AI, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa będą najszybciej rozwijającymi się rolami.Jednocześnie według danych ManpowerGroup, 72% pracodawców z sektora finansów i nieruchomości na świecie przyznaje, że ma trudności w pozyskaniu pracowników o kluczowych kompetencjach. W Polsce ten problem dotyczy 55% firm. Największe wyzwania rekrutacyjne dotyczą właśnie specjalistów IT i analityków danych. Wraz z dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji rośnie potrzeba uzupełniania luk kompetencyjnych i inwestowania w rozwój pracowników.To właśnie luki w umiejętnościach pracowników związanych z AI były wskazywane przez co trzecią firmę (30%) w ujęciu globalnym jako jedno z kluczowych wyzwań we wdrażaniu sztucznej inteligencji.Katarzyna Kwiecińska, partner rekrutacyjny firm z obszaru finansów i księgowości w Manpower podkreśla, że automatyzacja i rozwój technologii, w tym robotyzacja procesów (RPA) oraz sztuczna inteligencja (AI), przejmują rutynowe zadania, pozwalając specjalistom skupić się na analizie i strategii.Liderzy usług finansowych coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję i big data, aby przewidywać potrzeby klientów i poprawiać cyfrowe doświadczenia klienta (CX). Według McKinsey już 57% użytkowników na świecie aktywnie korzysta z urządzeń mobilnych do bankowości – to o 18 punktów procentowych więcej niż w latach 2020-2023. Klienci oczekują spersonalizowanych treści i funkcji, a aż 60% z nich, według Accenture, byłoby skłonnych udostępnić więcej danych w zamian za szybsze i wygodniejsze usługi, np. uproszczone przetwarzanie roszczeń ubezpieczeniowych, bez konieczności wypełniania długich formularzy. Jednocześnie firmy sektora finansów & nieruchomości wskazują na wyzwania w pozyskiwaniu pracowników z kompetencjami sprzedaży i obsługi klienta, które pozwoliłyby im lepiej poradzić sobie z zapewnieniem wyższej jakości obsługi klienta.