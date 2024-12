3 trendy, które ukształtują rynek pracy 2025

Zbliżający się koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań i prognoz na nadchodzące miesiące. O te ostatnie pokusiła się firma Hays, prezentując materiał poświęcony trzem głównym trendom, które zaznaczą swoją obecność na rynku pracy w nadchodzącym roku. Jest mowa m.in. o wpływie sztucznej inteligencji, zmianach w podejściu do pracy zdalnej oraz dostosowywaniu strategii do zmienności otoczenia rynkowego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak nieprzewidywalność otoczenia biznesowego wpływa na rekrutację pracowników?

Czy spadek zapotrzebowania na profesjonalistów od marketingu to przejściowa czy utrwalająca się tendencja?

Czy firmy powracają do modelu pracy funkcjonującego przed pandemią?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Skala wykorzystania sztucznej inteligencji rosła na przestrzeni roku, Nadchodzący rok będzie dobrym czasem na proaktywne podejście wobec podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi AI. Warto wiedzieć, jak technologia może wspierać, a nie wypierać pracę człowieka.

NIEPEWNOŚĆ OKREŚLA STRATEGIE FIRM I PROFESJONALISTÓW

Tak zwany świat BANI, czyli rzeczywistość charakteryzująca się niepokojem i brakiem przewidywalności, odmienił podejście firm do tego, jak tworzą swoje strategie biznesowe. O ile cele długoterminowe pozostają ważne, to nieprzewidywalność otoczenia biznesowego sprawia, że absolutnie kluczowymi są obecnie zwinność i zdolność adaptacji do bieżących zdarzeń – komentuje ekspertka.

Najlepsi kandydaci, z adekwatnym doświadczeniem i umiejętnościami, bardzo często nie szukają aktywnie pracy. W ostatnim czasie byli raczej nastawieni na badanie rynku i oczekiwanie na rozwój sytuacji, niż podejmowanie ryzyka, jakim dla wielu jest zmiana pracodawcy.



ROZWÓJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

W obszarze marketingu po raz pierwszy dostrzegamy spadek zapotrzebowania na profesjonalistów, których zadania już teraz można częściowo zautomatyzować lub powierzyć sztucznej inteligencji, np. specjalistów ds. SEO, content czy e-mail marketingu – stwierdza Justyna Chmielewska, Director w Hays. Zauważa jednak, że trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest to początek dominującego trendu, czy jedynie czasowa fluktuacja. – W marketingu i sprzedaży, a więc obszarach bazujących na jakości przekazu i zrozumieniu konsumenta, wytwory sztucznej inteligencji na dłuższą metę mogą okazać się mniej skuteczne od komunikatów stworzonych przez człowieka. Nie pozostaje nam nic innego, jak wnikliwe obserwować rozwój sytuacji w roku 2025.

WRACA KWESTIA POWROTU DO BIUR

Rok 2024 w branży IT upłynął pod znakiem powrotu do biur. Większość rekrutujących firm jako docelowy model współpracy wskazuje obecnie pracę hybrydową, np. w modelu dwa dni w biurze, trzy dni w domu. Pracodawcy zaczęli podkreślać, że poza jakością wykonywanej pracy, ważny jest również aspekt pracy w zespole, dzielenie się wiedzą oraz budowanie przywiązania do organizacji. Powołują się przy tym na argument, że jest to zdecydowanie łatwiejsze do osiągnięcia w bezpośredniej współpracy – komentuje Alicja Malok, Senior Director w Hays Poland.

Tegoroczne dyskusje dotyczące zmian na globalnym rynku pracy zdominowały tematy związane z dynamicznym tempem rozwoju sztucznej inteligencji oraz elastycznością pracy.Ta ostatnia najczęściej pojawiała się w kontekście kolejnych doniesień o obowiązkowych powrotach do biura, zarządzanych przez globalne organizacje, oraz niezadowoleniu pracowników, którzy nie chcą rezygnować z korzyści, jakie czerpali z pracy zdalnej.Kwestią, która zyskiwała na popularności był także zrównoważony rozwój . Wszystkie te zmiany mocno zdominowała jednak ogólna niepewność.Mnogość równocześnie zachodzących zmian sprawia, że w ostatnim czasie pracodawcy i profesjonaliści mierzyli się z niepewnością. Organizacje miały świadomość, że rzeczywistość, w której funkcjonują, w każdym momencie może się zmienić w sposób nieprzewidywalny, a pełne przygotowanie na taką okoliczność jest w praktyce niemożliwe.Jak zauważa Karolina Szyndler, Senior Director w Hays Poland, coraz silniej wpływa to na sposób funkcjonowania przedsiębiorstw.Wpływa to również na strategie rekrutacyjne. W niektórych firmach może się to przejawiać większym zainteresowaniem formami zatrudnienia zewnętrznego, podczas gdy w innych ogromną ostrożnością w podejmowaniu decyzji o wypełnianiu lub tworzeniu wakatów. Organizacje chcą mieć bowiem absolutną pewność, że zatrudnienie nowej osoby jest czymś, czego firma potrzebuje i na co może sobie w danym momencie pozwolić. Tak długo, jak na rynku nie zaobserwujemy ożywienia gospodarczego, w roku 2025 należy oczekiwać kontynuacji takiego podejścia firm do rekrutacji.Zdaniem Karoliny Lis, Senior Director w Hays, ostrożność określa ponadto decyzje zawodowe profesjonalistów.Dynamiczny postęp sztucznej inteligencji oraz rosnąca skala jej zastosowania są źródłem ogromnych korzyści i szans na rozwój. Jednak dla wielu pracowników są również powodem do niepokoju. Jak wynika z Raportu płacowego Hays ze stycznia 2024 roku, z AI w miejscu pracy korzystało wówczas 23 proc. specjalistów i menedżerów. Obawy związane z ograniczeniem możliwości zatrudnienia wraz z rozwojem tej technologii deklarowało z kolei 36 proc.Skala wykorzystania sztucznej inteligencji rosła na przestrzeni roku, a wraz z nią świadomość jej imponujących możliwości. Automatyzacji podlegały kolejne zadania, m.in. te związane z produkcją, obsługą klienta, finansami czy marketingiem. W niektórych przypadkach prowadziło to do zwiększenia produktywności i odciążenia pracowników, natomiast w innych skutkowało ograniczeniem zapotrzebowania na określone profesje.Nadchodzący rok będzie w związku z tym dobrym czasem na proaktywne podejście wobec podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi AI. Warto wiedzieć, jak technologia może wspierać, a nie wypierać pracę człowieka.Chociaż mogłoby się wydawać, że postpandemiczną falę powrotów do biur mamy już za sobą, to w tym roku kolejne firmy ogłaszały rezygnację z modelu zdalnego na rzecz rozwiązań hybrydowych lub nawet w pełni stacjonarnych. Jak wynika z badania „CEO Outlook” firmy KPMG, aż 83 proc. dyrektorów zarządzających przewiduje, że do roku 2027 ich firmy powrócą do modelu pracy funkcjonującego przed pandemią. Oznacza to, że w 2025 należy spodziewać się dalszego wzrostu udziału pracy z biura – również w branżach, w których do niedawna takie rozwiązanie było bardzo rzadko stosowane.Trend ten potwierdzają wyniki corocznego badania Hays. O ile w roku 2022 zdalnie pracowało aż 42 proc. specjalistów IT, to w 2024 odsetek ten wyniósł 32 proc. Jednocześnie rośnie grupa profesjonalistów funkcjonujących w modelu hybrydowym, z przynajmniej jednym dniem pracy z biura w tygodniu. W branży technologicznej odsetek ten wzrósł z 15 proc. w 2022 do 29 proc. w roku 2024. Należy oczekiwać, że w roku 2025 nastąpią kolejne działania ukierunkowane na zwiększenie udziału pracy stacjonarnej w obecnych modelach pracy.Z rynku pracy napływają różnorodne i niejednokrotnie sprzeczne sygnały, które pokazują, że początek nadchodzącego roku może przypominać 2024. Jednak jak wskazują eksperci Hays, bez względu na to, czy w najbliższym czasie doczekamy się wyczekiwanego ożywienia, kandydaci z poszukiwanymi kompetencjami, doświadczeniem i biegłością cyfrową pozostaną bardzo cenni dla pracodawców.