Jak sztuczna inteligencja wpływa na freelancerów?

Powiedzieć, że rozwój technologiczny jest w dzisiejszych czasach błyskawiczny, to nic nie powiedzieć. Właściwie każdy dzień niesie za sobą kolejne odkrycia lub pomysły na udoskonalenie już funkcjonujących rozwiązań. Nowe technologie pojawiają się we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, a freelancing nie jest od tym względem żadnym wyjątkiem. Jak wyglądają relacje na linii freelancerzy - AI? Oto, co w tej kwestii ma do powiedzenia Freelancehunt.

Przeczytaj także: Czy freelancerzy powinni się bać sztucznej inteligencji? Tak i nie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak freelancerzy używają AI?

Co wolni strzelcy myślą o regulacjach prawnych na polu sztucznej inteligencji?

Jak zacząć pracę z AI?

W dużej mierze zależy to od samego freelancera i jego podejścia do AI, mówi Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu platformy dla freelancerów i zleceniodawców Freelancehunt.

Niektórzy profesjonaliści korzystają z niej wyłącznie do wyeliminowania żmudnych zadań, niektórzy wchodzą w głębokie relacje, uczą się, dowiadują, poznają - trochę jak w relacjach z ludźmi, dodaje Valentyn Ziuzin.

Większość freelancerów używa AI do zadań rutynowych i optymalizacji procesów. To pozwala oszczędzić czas i zwiększyć wydajność - mówi Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu Freelancehunt.

Dzięki wzrostowi kompetencji w obszarze AI, freelancerzy znacząco poprawiają jakość swoich usług. To zwiększa zaufanie klientów i napędza popyt na projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję - dodaje Oleg Topchii, założyciel Freelancehunt.

Jak freelancerzy używają AI?

21,9% używa AI regularnie

47,8% korzysta okazjonalnie

17,6% planuje zacząć

Tylko 12,6% nie zamierza używać AI

Wpływ AI na zarobki

Copywriterzy i tłumacze częściej zarabiają poniżej 500 dolarów (64,7%) - to efekt konkurencji z AI

Marketingowcy używający AI zarabiają najwięcej - 26,3% dostaje ponad 3000 dolarów miesięcznie

46,1% projektantów zarabia powyżej 500 dolarów dzięki specjalizacjom jak NFT czy AI w grafice

Nowe specjalizacje i zmiany na rynku

Copywritingu (praca szybsza o 65%)

Analizie danych (70% rutynowych zadań przejęła AI)

Projektowaniu graficznym (projekty powstają o 38% szybciej)

Co myślą o regulacjach?

19,5% chce pełnych regulacji

36,7% popiera częściowe regulacje

24,9% jest przeciw regulacjom

19% nie ma zdania

AI to nie przyszłość, to teraźniejszość. Freelancerzy, którzy nauczyli się mądrze wykorzystywać te narzędzia, po prostu zarabiają więcej - podkreśla Oleg Topchii, założyciel platformy Freelancehunt.

Jak zacząć z AI?

Zacznij od małych zadań - 47,8% freelancerów tak właśnie robi Wybierz narzędzia AI pasujące do Twojej specjalizacji Rozwijaj się w wąskich specjalizacjach - 73,3% najlepiej zarabiających ma taką wiedzę Bądź otwarty wobec klientów w sprawie używania AI

Najnowsze badania z czterech niezależnych źródeł pokazują skalę zmian na rynku freelancingu. Freelancehunt potwierdza, że 21,9% freelancerów używa AI regularnie w codziennej pracy. Reuters Technology News wskazuje na 67% wzrost wydajności wśród freelancerów korzystających z zaawansowanych narzędzi AI. Financial Times w raporcie "AI Transformation in Freelance Economy 2024" odnotowuje 35% wzrost średnich stawek dla projektów wykorzystujących AI. Z kolei Der Spiegel pokazuje, że 70% rutynowych zadań w branży analitycznej przejęły już narzędzia AI.Badanie Freelancehunt pokazuje, że:Sztuczna inteligencja mocno zmienia rynek:Rynek szybko się zmienia. Pojawiły się nowe zawody jak prompt engineer czy specjalista od optymalizacji treści pod AI. Według Der Spiegel, największe zmiany widać w:Ponad połowa freelancerów (56%) chce prawnych regulacji dla AI:Nowy rok 2025 to może być przełom zarówno dla sztucznej inteligencji, która używana jest już niemal we wszystkich dziedzinach życia, nauki i uczy się, jak i dla specjalistów w różnych zawodach, specjalizacjach, którzy używają jej potencjału do lepszego wykonywania swojej pracy. Testujmy, korzystajmy i uczmy się jak działa, w czym jest przydatna, a gdzie są jej ograniczenia.Zarówno człowiek jak i sztuczna inteligencja podlegamy zmianom ponieważ ucząc się nowych rzeczy zmieniamy interpretację tego czego już doświadczyliśmy i stajemy się trochę inni. Jaka jest sztuczna inteligencja w 2025 roku? Która jej część? W jakiej dziedzinie? W jakim modelu? Te pytania warto zadawać i szukać odpowiedzi w nowym roku.