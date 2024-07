Freelancerzy i sztuczna inteligencja: udany mariaż?

Sztuczna inteligencja zyskuje nieustannie na popularności, czego dobitnym dowodem jest m.in. coraz częstsze jej wykorzystanie na rynku pracy. Platforma Freelancehunt.com postanowiła przyjrzeć się, czy AI przydaje się w pracy freelancerów i jak jest postrzegana przez tę grupę pracowników. Oto wnioski napływające z badania "Portret Freelancera 2024".

Większa produktywność pozwala na podjęcie większej liczby zleceń, tłumaczy Oleg Topchiy, założyciel platformy Freelancehunt. To bardzo dobry czas dla freelancerów: korzystając z narzędzi AI mogą zarabiać więcej lub pracować mniej. Jest jednak jeden warunek - muszą wejść w tę nową technologię i cały czas się uczyć, dodaje Oleg Topchiy.

Niektórych może dziwić, że po prawie dwóch latach od udostępnienia online ChatGPT oraz setek innych aplikacji wykorzystujących AI nadal ¼ freelancerów nie korzysta z nich w pracy” mówi Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu Freelancehunt.

Powodów jest kilka, a co ciekawe, mentalny opór przed nową technologią jest już najmniej istotny. Istnieją biznesy i branże związane na przykład z bezpieczeństwem danych, które wykluczają użycie nawet płatnych wersji narzędzi online. Takie firmy, specjaliści chcąc korzystać z AI muszą stworzyć dla niej wewnętrzne środowisko offline”, tłumaczy Valentyn Ziuzin.

Przyszłość AI i freelancingu jest wspólna

Ponad 42% freelancerów jest gotowa zainwestować we własne szkolenia AI

Wydaje się, że tak. Sztuczna inteligencja zaprzęgana jest do różnorodnych prac, jest dostępna w pewnym zakresie bezpłatnie dla każdej osoby i firmy, a więc część prac wykonywanych mozolnie przez ludzi, może być teraz delegowana.Z badania Goldman Sachs, jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie wynika, że do 2030 roku sztuczna inteligencja zastąpi pracę ekwiwalentu 300 milionów ludzi na świecie.Z międzynarodowego badania Oxford Economics oraz Adecco Group z kwietnia 2024 wynika, że 41% firm zamierza zwalniać pracowników w związku z implementacją technologii AI. To samo badanie jednak pokazuje, że aż 61% prezesów tych firm uważa, że sztuczna inteligencja zmieni zasady gry w ich branży i zamierzają intensywnie zatrudniać specjalistów w tym obszarze.Wydaje się, że nie. Po pierwsze większość freelancerów jest bardzo elastyczna jeśli chodzi o wykorzystanie najnowszych technologii. Wynika to z charakteru pracy freelancera, koncentracji na efektywności, szybkości działania, skuteczności. Freelancerzy bardzo szybko uczą się nowych technologii i wdrażają je do pracy. Od tego zależą ich dochody.Po drugie obsługa kilku, a czasami nawet kilkunastu klientów sprawia, że jeżeli jakiś klient zrezygnuje z pracy freelancera lub ograniczy zakres współpracy freelancer nie zostaje bez środków do życia i ma możliwość pozyskiwania na to miejsce nowych zleceń i klientów. To inna sytuacja niż w przypadku pracy dla jednego pracodawcy.A co AI daje freelancerom? Freelancerzy dzięki AI przede wszystkim oszczędzają czas - tak odpowiedziało prawie 54% ankietowanych międzynarodowym badaniu “Portret Freelancera 2024” przeprowadzonego w czerwcu br. O poziomie zadowolenia z użyteczności nowej technologii może świadczyć fakt, że tylko 2% spośród freelancerów wykorzystujących AI w pracy jest z niej niezadowolona.Z badania Freelancehunt wynika, że prawie 70% freelancerów już teraz używa różnych narzędzi AI w swojej pracy. Niekwestionowanym liderem popularności jest nadal ChatGPT, używa go do pracy 73% freelancerów biorących udział w badaniu mimo, że różnorodność narzędzi sztucznej inteligencji w każdej specjalizacji jest olbrzymia. Na drugim miejscu znalazł się Midjourney, czyli serwis generujący grafiki - 7%, dalej Copilot Microsoftu - 5% oraz Gemini od Google’a - 4%.AI nie poddają się również rękodzieła, część artystów, część fotografów, ale nawet tu sztuczna inteligencja zaczyna być wykorzystywana w celu szukania nowych zleceń, personalizacji ofert, promocji.Przypomnijmy, że ChatGPT w ciągu pierwszych 5 dni online zyskał ponad milion użytkowników. Netflixowi zajęło to 41 miesięcy, Facebookowi 10 miesięcy, a Instagramowi 2,5 miesiąca. Kolejne 100 milionów użytkowników ChatGPT zdobył w zaledwie dwa miesiące.Największe wywiadownie gospodarcze, eksperci rynkowi prześcigają się w szacunkach wzrostów rynku AI w najbliższych latach. Grand View Research twierdzi w swoim raporcie dotyczącym AI, że do roku 2030 rynek sztucznej inteligencji globalnie wart będzie 1,81 tryliona dolarów. Bloomberg Intelligence przewiduje wartość samej generatywnej sztucznej inteligencji na 1,3 tryliona dolarów do roku 2032.Niezależnie jaka ostatecznie ta wartość będzie, nie ulega wątpliwości, że ta technologia będzie notować same wzrosty. Podobnie jak freelancing. Upwork Research Institute wskazuje, że freelancerzy w zeszłym roku w samych Stanach Zjednoczonych wypracowali prawie 1,3 tryliona dolarów. To blisko dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 9 lat.Freelancerzy świetnie zdają sobie sprawę z dynamiki zmian i potrzeby chwili inwestując we własne szkolenia AI. Ponad 42% freelancerów biorących udział w badaniu Freelancehunt potwierdziła, że jest gotowa zainwestować we własne szkolenia AI, w tym prawie 9% chce przeznaczyć na to znaczące środki.