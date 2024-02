W których branżach polskiego freelancingu nie można narzekać na brak zleceń? Sprawdziła to platforma Useme. Okazuje się, że obecnie jest duży popyt na freelancerów tworzących strony i sklepy internetowe. A kto może narzekać na brak zleceń?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którzy freelancerzy nie mogą narzekać na brak zleceń?

W których branżach brakuje zleceń dla wolnych strzelców?

Jaka jest sytuacja copywriterów i tłumaczy?



Webdeveloperzy poszukiwani od zaraz

Na rynku obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na freelancerów zajmujących się tworzeniem stron i sklepów internetowych. W tej branży istotne jest nie tylko doskonałe opanowanie wybranych języków programowania, ale także umiejętność skutecznego zarządzania treściami oraz identyfikowania potrzeb odbiorców, co ma przełożenie na atrakcyjność witryn dla ich przyszłych użytkowników. Webdeveloping to domena głównie młodych ludzi. Według raportu “Freelancing w Polsce 2023” najwięcej, bo ponad 43 proc. badanych webdeveloperów, jest w wieku 26-35 lat, a na drugim miejscu znalazła się grupa 18-25 lat z odsetkiem 25 proc. – komentuje Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.

Branże, które nie mogą narzekać na brak pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jacy freelancerzy są najbardziej poszukiwani? Gwałtowny wzrost liczby zleceń w branży IT pokazuje ogromny popyt na usługi freelancerów, zwłaszcza tych zajmujących się tworzeniem stron i sklepów internetowych.

A co z copywriterami i tłumaczami?

Mimo spadku liczby zleceń wśród copywriterów, należy podkreślić, że w tej profesji w 2023 roku zaobserwowaliśmy największą zmianę w wynagrodzeniu, gdzie średnia stawka za dzieło wzrosła o prawie 24 proc. Copywriterzy, podobnie jak tłumacze, mają zazwyczaj więcej zleceń o mniejszej wartości, a większość badanych z tej profesji raczej nie traktuje freelancingu jako zajęcia na pełen etat – wyjaśnia Przemysław Głośny, prezes zarządu Useme.

Projektowanie, stawianie i utrzymywanie stron i sklepów internetowych to popularna nisza wśród ambitnych freelancerów i liczna grupa zleceń wśród ich klientów. To właśnie w tej branży w 2023 roku popyt rósł najszybciej w porównaniu do poprzedniego. Największy wzrost odnotowali twórcy sklepów online (aż o 183 proc.), chociaż i specjaliści stawiający strony internetowe (wzrost o 100 proc.) nie mogli narzekać na brak zleceń.W branży IT nie tylko webdeveloperzy są rozchwytywani. Wzrosty liczby zleceń dotyczą również programistów (ponad 43 proc.) oraz specjalistów od aplikacji mobilnych (ok. 52 proc.).W minionym roku, również architekci nie mogli narzekać na brak zainteresowania ze strony klientów. W tej kategorii popularnością cieszą się dzieła związane z projektami aranżacji wnętrz, renderami 3d przedmiotów oraz wizualizacjami. Liczba zleceń wśród architektów wzrosła w 2023 roku o ponad 80 proc. Nieco mniejszy, bo 79 proc. wzrost odnotowali freelancerzy w kategorii SEO (optymalizacja stron internetowych) oraz social media (m.in. realizacja kampanii reklamowych czy prowadzenie profili w mediach społecznościowych).W Polsce freelancing można uznać za synonim kreatywności, a z tegorocznego badania rynku polskich freelancerów wynika, że fotografia oraz grafika to jedne z najpopularniejszych zawodowych aktywności wolnych strzelców. Udział zleceń niezmiennie rośnie, a w 2023 roku wyniósł on 60 proc. w branży graficznej oraz blisko 66 proc. wśród fotografów.Copywriting króluje wśród polskich freelancerów – to kategoria, która co roku zajmuje pierwsze miejsce na liście branż wolnych strzelców, a jej popularność jest „nakręcana” zarówno przez podwykonawców, jak i ich klientów. Jednak jak się okazuje, jest to jedyna branża polskiego freelancingu, w której w 2023 roku spadła liczba zleceń (prawie o 10 proc.). Natomiast w pokrewnej copywritingowi kategorii – tłumaczeniach - ich liczba nieznacznie wzrosła (9 proc.).W 2023 roku rynek freelancingu znacząco się rozwinął, co jest efektem zarówno rosnącej popularności pracy zdalnej, jak i zwiększonego zainteresowania usługami świadczonymi przez niezależnych specjalistów. Największy popyt na usługi freelancerskie zaobserwowano w branżach takich jak projektowanie stron i sklepów internetowych, programowanie, a także w dziedzinach związanych z IT, grafiką i fotografią. Raport Useme ujawnia, że szczególnie webdeveloperzy i twórcy aplikacji mobilnych doświadczyli znacznego wzrostu liczby zleceń. Ten trend świadczy o dynamicznym rozwoju rynku freelancingu, adaptującego się do zmieniających się potrzeb zleceniodawców i trendów na rynku pracy.