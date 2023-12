Freelancer: jak i gdzie znajduje klientów?

Freelancing to doskonały wybór dla niezależnych specjalistów. Temu rynkowi od długiego czasu przygląda się portal Useme. Ostatni z jego raportów rzuca światło nie tylko na samych wolnych strzelców, ale również na ich klientów. Kim są ci ostatni? Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duże są firmy, które zlecając pracę freelancerom?

Czy freelancing to praca na cały etat?

Gdzie szukają zleceń i dla kogo pracują freelancerzy?

Jakich zajęć podejmują się wolni strzelcy?



Firmy, niezależnie od wielkości czy branży, w której działają, coraz chętniej korzystają ze współpracy z niezależnymi specjalistami. Freelancing coraz bardziej liczy się na rynku pracy i z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu, zarówno w oczach potencjalnych klientów, jak i samych wolnych strzelców – komentuje Natalia Zielińska, Head Of Marketing w Useme. – W naszych raportach zawsze badaliśmy perspektywę freelancerów, a teraz po raz pierwszy wzięliśmy na warsztat źródło pochodzenia zleceń – dodaje ekspertka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Freelancerzy 37 proc. freelancerów współpracuje z klientami z branży marketingu i reklamy

Gdzie przedsiębiorcy szukają podwykonawców i jakie firmy reprezentują?

W jaki sposób przedsiębiorcy znajdują podwykonawców?

Większość niezależnych specjalistów albo na stałe współpracuje z wybranymi klientami, albo znajduje nowych dzięki rekomendacjom. Nie oznacza to jednak, że początkujący freelancerzy, bez sieci kontaktów, dzięki której mogliby zostać poleceni nowym klientom, nie mają szans utrzymać się z pracy opartej na zleceniach. Wymaga to jednak większego zaangażowania – komentuje Żaneta Siwik, Marketing Specialist w Useme. – Z pomocą przychodzą m.in. media społecznościowe. Dzięki dużej aktywności na grupach branżowych można zaznaczyć swoją obecność na rynku, ponadto na Facebooku czy LinkedInie pojawiają się propozycje współprac, które mogą stać się podstawą do budowania sieci zleceniodawców – dodaje ekspertka.

Klienci freelancerów – branże

Klienci copywriterów oraz tłumaczy

Klienci grafików i twórców multimedialnych

Firmy korzystające z usług IT

Z punktu widzenia pracodawcy, nawiązanie współpracy z niezależnymi specjalistami może być ratunkiem dla firm, które chcą się rozwijać, minimalizując przy tym ryzyko zbyt drogich inwestycji, czasochłonnych rekrutacji czy problemów kadrowych np. w przypadku zwolnień lekarskich. I choć wśród klientów freelancerów przeważają firmy zajmujące się marketingiem, reklamą i e-commerce, to outsourcing działań staje się coraz bardziej popularny także w innych branżach, w tym w sektorze publicznym – podsumowuje Natalia Zielińska, Head Of Marketing w Useme.

Useme, portal do rozliczeń pracy niezależnych specjalistów, w ramach corocznego raportu „Freelancing w Polsce” pogłębił temat współpracy tzw. wolnych strzelców z klientami. Dane dostarczają ciekawych informacji na temat rodzaju i wielkości firm zlecających pracę freelancerom oraz tego, jak zdobywane są zlecenia.Według pierwszej części raportu “Freelancing w Polsce w 2023 roku” klientami wolnych strzelców są w dużej mierze mikroprzedsiębiorstwa. Z ich usług chętnie korzystają również firmy zatrudniające do 10 pracowników (40,7 proc.), a także małe i średnie przedsiębiorstwa (35,1 proc.).Freelancerzy, niezależnie od branży, w której realizują swoje zlecenia, mają ze sobą wiele wspólnego, m.in. wszyscy wykorzystują ogromną moc, jaką dają stałe współprace oraz rekomendacje zadowolonych klientów. Tak zadeklarowało kolejno 69 proc. i 67,5 proc. ankietowanych. W poszukiwaniu zleceń niezależni specjaliści chętnie korzystają z polskich portali ogłoszeniowych (33,7 proc.) oraz mediów społecznościowych (35 proc.). Co ciekawe, 38 proc. ankietowanych wskazało, że klienci często zgłaszają się do nich sami, zachęceni portfolio, stroną internetową lub ogłoszeniami na bezpłatnych portalach usługowych.Prowadząc ankietę wśród freelancerów, Useme dowiedziało się jakie sektory reprezentują ich klienci. Najwięcej, bo aż 37 proc. zleceń, napływa od branży marketingu i reklamy, równie dużo zlecają firmy związane z e-commerce – tak wskazało 33 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazły się media (27,9 proc.), wyprzedzając firmy związane ze zdrowiem i wellness, z którymi współpracuje 26,9 proc. niezależnych specjalistów.Oprócz tego freelancerzy otrzymują zlecenia m.in. od klientów związanych z IT, gastronomią czy modą (kolejno 21,4 proc. i 18,4 proc. dla pozostałych branż). Co ciekawe, z usług niezależnych specjalistów korzysta również sektor publiczny. Współpracę z takimi podmiotami zadeklarowało 8,3 proc. badanych. Jak natomiast wygląda to w podziale na najpopularniejsze branże freelancingu?Copywriting i social media bez wątpienia jest najpopularniejszą branżą wśród polskich freelancerów – aż 27,5 proc. badanych wskazało ją jako przedmiot swoich zleceń. Wielu “tekściarzy” współpracuje z agencjami marketingowymi, które część tekstów realizują w firmie, a część zlecają na zewnątrz. To właśnie klienci związani z marketingiem i reklamą stanowią 16 proc. zleceniodawców. Na drugim miejscu uplasowała się branża medyczna (15 proc.), a następnie e-commerce (12 proc.).Copywriterzy związani ze sklepami online tworzą opisy produktów i kategorii, często biorąc udział w pozycjonowaniu sklepu pod kątem wyszukiwarki.Co natomiast z tłumaczami? Oni również najczęściej współpracują z firmami specjalizującymi się w marketingu i reklamie – tak wskazało 15 proc. badanych. Kolejno na liście klientów znajdują się media (11 proc.) oraz e-commerce i IT (ex aequo po 9 proc.).Podobnie jak w przypadku copywritingu oraz tłumaczeń, branżą, która generuje najwięcej zleceń dla grafików, jest marketing – tak wskazało 17 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się e-commerce z wynikiem 12 proc., a na trzecim – media (11 proc.). Wśród zleceniodawców, którzy współpracują z freelancerami z branży multimedialnej, tj. fotografami, twórcami wideo i animatorami, również najczęstszymi klientami są marketingowcy i firmy związane z e-commerce (tak wskazało kolejno 17 proc. i 10 proc. badanych).Specjaliści IT usługi świadczą najczęściej dla swojej branży – wskazało na nią 24 proc. badanych. Na drugim miejscu w kategorii głównych źródeł klientów znalazł się e-commerce (19 proc), a za nim marketing (11 proc.). Z kolei, jeśli chodzi o webdeveloperów, czyli freelancerów realizujących zlecenia związane z projektowaniem, stawianiem i utrzymywaniem stron oraz sklepów internetowych, to wśród ich klientów dominują firmy e-commerce (21 proc.).Następnie znalazły się ex aequo marketing i reklama oraz IT i zdrowie z wynikiem 10 proc, natomiast na trzecim media i rozrywka oraz gastronomia – każde zdobyło 7 proc. głosów.