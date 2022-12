Freelancerzy: czy gender gap nie dotyka wolnych strzelców?

Opracowany przez World Economic Forum raport "Global Gender Gap Report 2022" dowodzi, że pod względem równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn Polska plasuje się na odległym 119. miejscu na 146 przebadanych państw. Nieco lepiej wypadamy pod względem dostępu do zasobów i możliwości. Serwis Useme postanowił sprawdzić, czy gender gap zaznacza swoją obecność również wśród freelancerów. Okazuje się, że we freelancingu dysproporcje w zarobkach nie należą do rzadkości.

Przeczytaj także: Freelancer, czyli kto? Są najnowsze dane o wolnych strzelcach

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak różni się staż pracy freelancerów i freelancerek?

Ile zleceń w ciągu miesiąca otrzymują freelancerki i freelancerzy?

Ile wynoszą średnie miesięczne zarobki kobiet i mężczyzn parających się freelancingiem?

Czy dzienny czas pracy freelancerów i freelancerek znacząco się różni?



Freelancing w Polsce jest popularny wśród obu płci. Podział ten utrzymuje się konsekwentnie od kilku lat, co wskazuje na jednakową popularność pracy zdalnej wśród kobiet (51,4 proc.) i mężczyzn (48,6 proc.). Co ciekawe średni udział freelancerek na świecie to zaledwie 29 proc. . - komentuje Przemysław Głośny, CEO Useme. – Chcieliśmy pogłębić to zagadnienie, dlatego przeprowadziliśmy badanie wśród polskich freelancerów. Jego wnioski zostały zebrane w raporcie "Freelancing w Polsce 2022", w którym przedstawione są m.in. różnice w średnich dochodach osiąganych przez wykonawców i wykonawczynie w najpopularniejszych branżach pracy zdalnej w Polsce – dodaje.

Freelancerzy i freelancerki – staż i czas pracy

Freelancerzy i freelancerki - dla kogo pracują?

Freelancerzy i freelancerki - wykształcenie i praca

Gender gap

Gender gap – copywriting i tłumaczenie

Gender gap – projektowania graficzne, fotografia, animacja i wideo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie miesięczne zarobki wg specjalności Jeżeli chodzi o tłumaczenia – kobiety dominują w przedziale średnich zarobków (od 3 i do 5 tys. zł miesięcznie). Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Gender gap – programiści i webdeveloperzy

Gender gap – wirtualna asystentura

W Polsce jest już ponad 303 tys. wolnych strzelców , co oznacza wzrost o 11,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Freelancing jako sposób zarobku jest coraz częściej wybierany przez osoby chcące zapewnić sobie większą niezależność finansową. Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego na ponad tysiącu specjalistów, miesięczne zarobki wolnych strzelców zależą przede wszystkim od tego, jak traktują oni tę formę pracy, a także tego, w jakiej branży realizują zlecenia.Wśród wolnych strzelców ze stażem poniżej jednego roku nieznacznie dominują kobiety (26 proc. w porównaniu do 18 proc. mężczyzn w analogicznej grupie), natomiast ta tendencja odwraca się, jeżeli mówimy o freelancerach ze stażem powyżej 10 lat (21 proc. mężczyzn do 7 proc. kobiet). W pozostałych grupach dot. długości stażu pracy wartości są do siebie zbliżone.Podobieństwa możemy zaobserwować również w kontekście ilości czasu, jaką specjaliści i specjalistki poświęcają w ciągu dnia na pracę zdalną. Różnice możemy zaobserwować tylko w przedziale najbardziej zapracowanych, czyli osób, które poświęcają na freelancing więcej, niż wymaga praca na etacie, ale mniej niż 10 godzin dziennie. W tej grupie wyraźnie dominują mężczyźni – 18 proc. ankietowanych w porównaniu do 8 proc. biorących udział w badaniu kobiet.Z tegorocznego badania ponad tysiąca specjalistów wynika, że z usług wolnych strzelców korzystają przede wszystkim jednoosobowe działalności gospodarcze i firmy zatrudniające do 10 pracowników – 42,6 proc. oraz małe i średnie przedsiębiorstwa — 35,8 proc. W tym aspekcie różnice w podziale na płcie pozostają niewielkie.Wśród wolnych strzelców, którzy najczęściej współpracują z polskimi firmami dominują kobiety (68 proc. w porównaniu do 54 proc. mężczyzn), jednak ta różnica może wynikać również ze specyfiki branż, w których najczęściej pracują specjaliści.Wśród freelancerek największą popularnością cieszy się copywriting (41 proc. ankietowanych), natomiast wśród mężczyzn najpopularniejsze są usługi IT (15 proc.), a także projektowanie stron www i e-sklepów (16 proc.). Jak wynika z poprzednich części raportu Useme “Freelancing w Polsce 2022”, wspomniane powyżej branże wykazują skrajne wartości, jeśli chodzi o pracę dla klientów spoza Polski. Aż 74 proc. ankietowanych zajmujących się copywritingiem nie realizowało zleceń z zagranicy, podczas gdy wśród programistów oraz wolnych strzelców świadczących usługi webdeveloperskie (dotyczące stron i sklepów online) brak współpracy z klientami spoza Polski zadeklarowało kolejno 48 proc. i 65 proc. badanych.Największą liczbę wolnych strzelców z wyższym wykształceniem stanowią kobiety – 80 proc. ankietowanych, z kolei mężczyźni – 59 proc.Freelancerki i freelancerzy realizują w ciągu miesiąca podobną liczbę zleceń. Mężczyźni nieznacznie dominują w przedziale 1-2 zleceń miesięcznie, z kolei to panie przeważają w grupie powyżej 10 zleceń (14 proc. w porównaniu do 10 proc. mężczyzn). Jednak te liczby mogą wynikać również z faktu, że branżą najczęściej wybieraną przez freelancerki jest copywriting, a aż 22 proc. copywriterów zadeklarowało realizację ponad 10 zleceń w ciągu miesiąca i stanowiło to najwyższy odsetek wśród wszystkich przebadanych profesji.Z badania Useme wynika, że gender gap nie omija również wolnych strzelców. Wśród ankietowanych 10 proc. mężczyzn zarabia powyżej 10 tys. zł miesięcznie, natomiast jeśli chodzi o kobiety, to taki dochód deklaruje zaledwie 2 proc. z nich. Bez wątpienia na poziom zarobków ma wpływ także branża, w jakiej wolni strzelcy najczęściej wykonują zlecenia. Jak zatem przedstawia się gender gap na poziomie najpopularniejszych wśród freelancerów profesji?W dziedzinie najczęściej wybieranej przez freelancerki – copywritingu najmocniej uwidacznia się dominacja kobiet w przedziale zarobków do 3 tysięcy złotych netto na miesiąc. Taki dochód zadeklarowało łącznie 78 proc. kobiet w porównaniu do 45 proc. mężczyzn.Wyraźnie kształtuje się też dysproporcja w zarobkach powyżej 10 tysięcy złotych. Tutaj zaledwie 2 proc. kobiet deklaruje taki przychód z nich w porównaniu do 10 proc. mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o tłumaczenia – kobiety dominują w przedziale średnich zarobków (od 3 i do 5 tys. zł miesięcznie). To także jedyna specjalizacja, w której wolni strzelcy niezależnie od płci jednakowo często zarabiają miesięcznie powyżej 10 tysięcy złotych.Podobnie jak w tłumaczeniach, w branży graficznej widzimy największe wyrównanie zarobków. Niemal znika tu różnica w przedziale powyżej 3 tysięcy złotych na miesiąc i powyżej 5 tysięcy. Takie dochody uzyskuje odpowiednio 19 proc. i 16 proc. ankietowanych.Natomiast wśród fotografów, animatorów i specjalistów od obróbki wideo panuje największa różnorodność pod względem zarobków netto. Mimo stosunkowo dużej liczby freelancerek deklarujących dochody do 10 tysięcy złotych – 18 proc. łącznie, jednak w grupie zarabiającej więcej niż 3 tysiące złotych netto na miesiąc dominują mężczyźni - łącznie 36 proc. w porównaniu do 27 proc. kobiet.Usługi programistyczne są domeną mężczyzn - jako swoją specjalizację wskazało ją zaledwie 6 proc. kobiet. Nie oznacza to jednak, że freelancerki w IT zarabiają gorzej. Chociaż ponownie to mężczyźni są grupą dominującą, jeśli chodzi o wynagrodzenia powyżej 10 tysięcy złotych, programistki przeważają w przedziałach między 3 a 5 tysięcy złotych dochodu oraz pomiędzy 5 a 10 tysięcy.Podobnie jak w przypadku usług programistycznych, w dziedzinie tworzenia sklepów online i stron www dominują freelancerzy. Ponownie zaznacza się dysproporcja w wyższych przedziałach wynagrodzeń: powyżej 3 tysięcy miesięcznie zarabia 18 proc. webdeveloperek oraz 42 proc. webdeveloperów.Wirtualna asystentura to stanowisko, które wciąż zyskuje na popularności. Ta mocno sfeminizowana branża jest jedyną, w której wyraźnie widoczna jest również finansowa dominacja kobiet. Niskie dochody rozkładają się podobnie między obie płcie, ale dysproporcja uwidacznia się wraz ze wzrostem wynagrodzenia – 10 proc. ankietowanych freelancerek zadeklarowało zarobki od 3 tys. zł do 5 tys. zł, a 3 proc. osiąga dochody powyżej 10 tys. złotych miesięcznie.Grupa wolnych strzelców w Polsce jest coraz większa. Są to zarówno osoby, które traktują tę formę pracy jako główny sposób utrzymania, jak i dodatkowe źródło dochodów. Choć freelancing jest tak samo popularny wśród obu płci, to niestety równouprawnienie nie dotyczy zarobków. Największe dysproporcje widoczne są wśród copywriterów oraz webdeveloperów, najmniejsze natomiast w branży projektowania graficznego i usługach programistycznych.