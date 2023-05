Freelancerzy: na brak pracy nie narzeka copywriter i grafik

Serwis Useme.com już od dłuższego czasu zadaje pytanie o opłacalność pracy w charakterze freelancera. Najnowsza analiza wskazuje na najbardziej opłacalne specjalizacje dla wolnych strzelców. Okazuje się, że na rynku freelancingu zdecydowanie najwięcej zleceń skierowanych jest do copywritera. Kto jeszcze nie powinien narzekać na brak ofert od zleceniodawców? Oto do jakich wniosków prowadzi badanie Useme.com.

Po raz pierwszy udostępniamy dane dotyczące liczby zleceń w poszczególnych kategoriach. Podane informacje dają ciekawy obraz tego, jak zmienia się zapotrzebowanie zleceniodawców na wykonanie konkretnych dzieł, dzięki czemu mogą być wskazówką dla początkujących wolnych strzelców oraz osób, które chciałyby spróbować swoich sił we freelancingu – komentuje Przemysław Głośny, prezes Useme.

Copywriter poszukiwany od zaraz

Wskazane dane odpowiadają podaży wolnych strzelców specjalizujących się w tworzeniu treści m.in. na strony internetowe, artykułów sponsorowanych, haseł reklamowych czy opisów produktowych. Według raportu “Branże freelancingu w Polsce”, copywriterzy w Polsce stanowią niemal 27 proc. całego rynku. To branża, w której często wykonuje się zlecenia dodatkowe, dorabiając do pracy na etacie – aż 46 proc. ankietowanych przez nas freelancerów pracuje do 4h dziennie. Jest to również najbardziej zapracowana grupa niezależnych specjalistów – 22 proc. copywriterów deklaruje realizację ponad 10 zleceń w ciągu miesiąca – tłumaczy Natalia Zielińska, Marketing Manager w Useme.

A co z branżą IT?

Mimo niewielkiej liczby zleceń IT, w porównaniu m.in. do copywritingu, to programiści i webdeweloperzy, realizują zaledwie 1-2 zlecenia w ciągu miesiąca (44 proc. i 43 proc.). Ponadto, jest to grupa, która najczęściej spośród wszystkich freelancerów koncentruje się na projektach długoterminowych – wyjaśnia Natalia Zielińska.

Branże z największymi spadkami liczby zleceń

Jak wynika z raportu “Branże freelancingu w Polsce”, tłumacze to najbardziej wykształcona grupa freelancerów. Dodatkowo, mimo spadku udziału zleceń w tej branży, należy podkreślić, że tłumaczenia należą do bardziej dochodowych profesji – takich, w których freelancerzy zarabiają powyżej 5 tysięcy złotych na miesiąc (wspomniane zarobki zadeklarowało 18 proc. ankietowanych tłumaczy) – komentuje Natalia Zielińska, Marketing Manager w Useme.

