Jak zmienili się w 2024 roku freelancing i freelancer?

Freelancing to droga zawodowa obierana m.in. przez specjalistów, którym w dużym stopniu zależy na niezależności. To też rynek, który przeżywa w ostatnich latach dość intensywny rozwój. Tej ewolucji przygląda się już od długiego czasu portal Useme. Przed nami wyniki najświeższego z jego raportów - oto, do jakich wniosków prowadzi opracowanie zatytułowane "Freelancing w Polsce 2024".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co przesądza o rosnącej popularności i rozwoju freelancingu?

Kim jest polski freelancer?

Co uważane jest za największy atut freelancingu?

Co jest dla polskich freelancerów największym wyzwaniem?



Digitalizacja gospodarki w Polsce przyspiesza rozwój freelancingu. Coraz więcej specjalistów eksploruje alternatywne formy pracy i kariery, a firmy chętniej sięgają po usługi podwykonawców, co wpisuje się w ogólnoeuropejski trend. Freelancing staje się istotnym elementem kariery zawodowej – umożliwia rozwój kompetencji, zdobywanie nowych doświadczeń oraz budowanie osobistej marki. Nie musi oznaczać rezygnacji z pracy na etat, lecz może ją uzupełniać, wspierać zmianę ścieżki zawodowej lub być punktem wyjścia do jej rozpoczęcia. Obecnie freelancerzy to nie tylko samozatrudnieni programiści czy graficy, ale coraz częściej także influencerzy i twórcy rękodzieła, którzy potrafią przekuć swoje pasje na dodatkowe źródło dochodu – komentuje Przemysław Głośny, Prezes Useme, platformy do rozliczeń podwykonawców.

Kim jest polski freelancer?

Polski freelancer na rynku pracy

Praca na własnych zasadach

Zlecenia freelancerów

Klienci freelancerów

Zarobki i modele współpracy

Miesięczne zarobki a podejście do freelancingu W porównaniu z 2023 rokiem odsetek freelancerów zarabiających powyżej 5000 zł wzrósł o 10,4 punktu procentowego

Freelancing w Polsce ma przed sobą obiecującą przyszłość. Trendy, takie jak większe zainteresowanie dużych firm outsourcingiem usług freelancerów, wzrost liczby zleceń specjalistycznych czy rosnące znaczenie rekomendacji w budowaniu bazy klientów wskazują na dalszy rozwój rynku. Jednocześnie rosnąca popularność freelancingu rodzi wyzwania związane z potencjalnymi zmianami w przepisach dotyczących umów cywilnoprawnych, które mogą wpłynąć na dochody niezależnych specjalistów oraz ich klientów – podsumowuje Przemysław Głośny, Prezes Useme.