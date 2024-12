Pojawiło się na najnowsze badanie Eurobarometru poświęcone stosunkowi obywateli do Unii Europejskiej. Na podkreślenie zasługuje w szczególności najwyższy od kilkunastu lat poziom zaufania do UE oraz historycznie wysokie poparcie dla wspólnej waluty. Nie oznacza to oczywiście, że badani nie mają wobec Wspólnoty żadnych wymagań. Przeciwnie - formułują szereg priorytetowych zadań dla unijnej administracji.

Zaufanie do UE znajduje się na najwyższym poziomie od 17 lat

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Unia Europejska może liczyć na zaufanie obywateli 51 proc. Europejczyków ma zaufanie do UE, co stanowi najwyższy wynik od 2007 r. Zaufanie do UE jest najwyższe wśród młodych ludzi w wieku 15–24 lat (59 proc.).

Europejczycy domagają się silniejszej, bardziej niezależnej i zrównoważonej UE

Historycznie wysokie poparcie dla euro i rosnący optymizm wobec gospodarki

Stałe poparcie dla reakcji UE na wojnę w Ukrainie

51 proc. Europejczyków ma zaufanie do UE , co stanowi najwyższy wynik od 2007 r. Zaufanie do UE jest najwyższe wśród młodych ludzi w wieku 15–24 lat (59 proc.). 51 proc. Europejczyków stwierdziło, że ma zaufanie do Komisji Europejskiej, co stanowi kolejny 17-letni rekord.Prawie trzy czwarte respondentów (74 proc.) twierdzi, że czuje się obywatelami UE, co stanowi najwyższy poziom od ponad 20 lat. Co więcej, ponad sześciu na dziesięciu obywateli UE (61 proc.) również z optymizmem patrzy na przyszłość UE.Jednocześnie UE ma nadal pozytywny wizerunek u 44 proc. obywateli UE, u 38 proc. neutralny, a u 17 proc. negatywny.Pozytywne tendencje odnotowano również w większości badanych krajów objętych procesem rozszerzenia. Większość obywateli ma zaufanie do UE w Albanii (81 proc.), Czarnogórze (75 proc.), Kosowie (70 proc.), Gruzji (58 proc.), Macedonii Północnej oraz Bośni i Hercegowinie (po 56 proc.) oraz w Mołdawii (52 proc.). W Turcji Unii zazwyczaj ufa 42 proc. (o cztery punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu), a w Serbii 38 proc. (o dwa punkty procentowe więcej). Pogląd ten podziela również 38 proc. respondentów ze Zjednoczonego Królestwa (o sześć punktów procentowych więcej).Prawie siedmiu na dziesięciu respondentów (69 proc.) zgadza się, że UE dysponuje wystarczającymi uprawnieniami i narzędziami do obrony interesów gospodarczych Europy w gospodarce światowej . Podobnie 69 proc. uważa, że Unia Europejska jest stabilnym miejscem na tle niespokojnego świata.Zdaniem Europejczyków głównym obszarem priorytetowym działań UE w perspektywie średnioterminowej powinno być bezpieczeństwo i obrona (33 proc.), a następnie migracja (29 proc.), gospodarka (28 proc.), klimat i środowisko (28 proc.) oraz zdrowie (27 proc.). Jednocześnie 44 proc. obywateli UE uważa, że najważniejsze dla ich życia w perspektywie krótkoterminowej będzie miało zapewnienie pokoju i stabilności. Pozytywne skutki przyniesie też: zabezpieczenie dostaw w zakresie żywności, zdrowia i przemysłu w UE i odpowiednie zarządzanie migracją (w obu przypadkach 27 proc.).Jeśli chodzi o konkretne obszary działań UE w sektorze ekologicznym, Europejczycy uważają, że UE powinna w pierwszej kolejności priorytetowo traktować energię ze źródeł odnawialnych (38 proc.), a następnie inwestycje w zrównoważone rolnictwo (31 proc.), infrastrukturę energetyczną (28 proc.) i inwestycje w czyste technologie (28 proc.).W badaniu Eurobarometr odnotowano najwyższe w historii poparcie dla wspólnej waluty, zarówno w całej UE (74 proc.), jak i w strefie euro (81 proc.). Jeśli chodzi o postrzeganie sytuacji gospodarki europejskiej, 48 proc. Europejczyków (wzrost o jeden punkt procentowy od wiosny 2024 r.) uważa ją za dobrą, natomiast 43 proc. (wzrost o dwa punkty procentowe) uważa ją za złą. Od jesieni 2019 r. postrzeganie sytuacji gospodarki europejskiej stale się poprawia. Wielu (49 proc.) uważa, że europejska sytuacja gospodarcza pozostanie stabilna w ciągu najbliższych 12 miesięcy.W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie prawie dziewięciu Europejczyków na dziesięciu (87 proc.) zgadza się na udzielenie pomocy humanitarnej osobom dotkniętym wojną. 71 proc. obywateli UE popiera sankcje gospodarcze nałożone na rosyjski rząd, rosyjskie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a 68 proc. zgadza się z udzielaniem Ukrainie wsparcia finansowego. Sześć na dziesięć osób aprobuje przyznanie Ukrainie przez UE statusu kraju kandydującego, a 58 proc. zgadza się z finansowaniem przez UE zakupu i dostaw sprzętu wojskowego dla Ukrainy.Wojna w Ukrainie jest nadal uważana za najważniejszą kwestię na szczeblu UE (31 proc.) z 15 pozycji (następnie 28 proc. uważa za taką imigrację i 22 proc. sytuację międzynarodową), natomiast 76 proc. europejskich respondentów zgadza się, że inwazja Rosji na Ukrainę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa UE.