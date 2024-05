Unia Europejska w oczach jej obywateli

Najnowsze ze standardowych badań Eurobarometru rzuca światło na opinie oraz oczekiwania obywateli UE w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że respondentom w szczególności zależy na tym, aby UE stawała się coraz silniejsza i jeszcze bardziej niezależna. Optymizmem może napawać fakt, że przyszłość jawi się ankietowanym w jasnych barwach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy UE postrzegana jest jako miejsce stabilności w niespokojnym świecie?

Co powinno być priorytetowym obszarem działań UE w perspektywie średnioterminowej?

Czy obywatele krajów członkowskich mają poczucie, że są obywatelami UE?

Oczekiwania dotyczące silniejszej, bardziej niezależnej i odpornej UE

Kliknij, aby powiekszyć fot. Greg Montani z Pixabay Jak postrzegana jest UE? 74% respondentów twierdzi, że uważa, że są obywatelami UE, co stanowi najwyższy poziom od ponad dwudziestu lat. Ponad sześciu na dziesięciu obywateli UE również optymistycznie ocenia przyszłość UE.

Stałe i znaczne poparcie dla reakcji UE na wojnę w Ukrainie

Optymizm co do gospodarki rośnie

Pozytywne postrzeganie UE i obywatelstwa UE

Ponad trzy czwarte Europejczyków (77 %) opowiada się zapaństw UE, natomiast ponad siedmiu na dziesięciu obywateli UE (71 %) zgadza się, że UE musi zwiększyć swoją zdolność do. Jednocześnie prawie siedmiu na dziesięciu obywateli UE (69 %) zajmuje siępaństw członkowskich. Ponad dwie trzecie obywateli zgadza się, że(67 %) oraz że, by bronić interesów gospodarczych Europy w gospodarce światowej (69 %).Według Europejczyków bezpieczeństwo i obrona (34 %) są priorytetowym obszarem działań UE w perspektywie średnioterminowej, a w dalszej kolejności zajmują klimat i środowisko (30 %). Zdrowie (26 proc.) zajmuje trzecie miejsce, gospodarka i migracja – na pierwszym miejscu (po 25 %).Jednocześnie prawie połowa (46 %) wszystkich obywateli uważa, że zapewnienie pokoju i stabilności będzie miało największy pozytywny wpływ na ich życie w perspektywie krótkoterminowej, a następnie zabezpieczenie dostaw żywności, zdrowia i przemysłu w UE (28 %), tworzenie większej liczby miejsc pracy i zarządzanie migracją (26 %).W obliczu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie prawie dziewięć na dziesięć (87 %) zgadza się na udzielenieosobom dotkniętym wojną, a ponad osiem na dziesięć (83 %) zgadza się na przyjęcie do UE. 72 % obywateli UE popierana rosyjski rząd, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, a 70 % zgadza się na udzielenie UkrainieSześć na dziesięć zatwierdza przyznanie Ukrainieoraz finansowanie przez UE zakupu i dostawdla Ukrainy.Wśród ostatnich kryzysów inwazja Rosji na Ukrainę miała największy wpływ na sposób, w jaki obywatele UE patrzą na przyszłość (42 %), a następnie pandemia i inne kryzysy zdrowotne (34 %) oraz kryzys gospodarczy i finansowy (23 %).uznana, na liście piętnastu, za jeden z dwóch, na łączną kwotę 35 % preferencji, czyli 7 punktów procentowych niż w listopadzie ubiegłego roku. Kolejne miejsca zajmują imigracja (24 %), sytuacja międzynarodowa (22 %) i inflacja (19 %). Inflacja pozostaje najczęściej wymienianym problemem, przed którym stoi kraj, na poziomie 38 %, przy jednoczesnym spadku o sześć punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem.Postrzeganieod jesieni 2023 r. – 47 % respondentów ocenia ją obecnie jakoWielu obywateli (45 %) uważa, że europejska sytuacja gospodarcza pozostanie stabilna w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pozytywną tendencję odzwierciedla również stałe, zarówno w całej UE (70 %), jak i w strefie euro (78 %).W okresie poprzedzającym wybory europejskie prawie trzy czwarte respondentów (74 %) twierdzi,, co stanowi najwyższy poziom od ponad dwudziestu lat. Ponad sześciu na dziesięciu obywateli UE (62 %) również, co oznacza nieznaczny wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem przeprowadzonym jesienią 2023 r. Ichrównież wzrosło i wynosi obecnie 49 proc., podczas gdy zaufanie do rządów krajowych wynosi 33 %.Prawie sześciu na dziesięciu obywateli UE(57 %) i w swoim kraju (58 %).