Weekend czerwcowy 2024 tańszy niż majowy

Przeważnie od kilku do kilkunastu procent taniej - tak zapowiada się najbliższy długi weekend w porównaniu do ostatniej majówki - wynika z danych zebranych przez HREIT. Niższe stawki za nocleg, to jednak nie wszystko, bo przy okazji Bożego Ciała w części rodzimych kurortów powinny być trochę mniejsze tłumy… Przynajmniej mniejsze niż na początku maja.

Przeczytaj także: Długi weekend czerwcowy o 5% droższy niż rok temu

Last minute w Polsce nie działa

Sopot zdeklasował rywali

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny i obłożenie obiektów hotelowych - Boże Ciało 2024 Sopot jest najdroższą lokalizacją w gronie miast cieszących się największą popularnością wśród turystów. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Polacy wyjadą na długi weekend czerwcowy pomimo inflacji