Polacy wyjadą na długi weekend czerwcowy pomimo inflacji

Pomimo rosnących cen spora część z nas nie zrezygnowała z wypoczynku podczas Bożego Ciała - tak przynajmniej sugerują dane na temat obłożenia hoteli i pensjonatów. Stawki za noc też robią wrażenie. Ceny miejsc noclegowych są o prawie 1/3 wyższe niż 2 lata temu.

Przeczytaj także: Długi weekend czerwcowy droższy niż majowy

Najdrożej tradycyjnie w Sopocie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny i obłożenie obiektów hotelowych - Boże Ciało 2022 Najwięcej będzie kosztować Boże Ciało spędzone w znanym, nadmorskim uzdrowisku – Sopocie. Za dobę w hotelu dwie osoby będą musiały zapłacić tam średnio prawie 780 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Drożej niż 2 lata temu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ceny noclegów podczas Bożgo Ciała w 2020 i 2022 roku Aktualne stawki za nocleg są wyraźnie wyższe niż były w roku 2020. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: Długi weekend czerwcowy spędzimy w kraju

561 zł – tyle średnio przyjdzie nam zapłacić za nocleg dla dwóch osób jeśli zdecydujemy się na wypoczynek podczas tegorocznego Bożego Ciała (16-19.06) - wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane popularnego portalu rezerwacyjnego. Są to stawki, na które muszą się przygotować Ci, którzy zwlekali z rezerwacją miejsc do ostatniej chwili, czyli rozpoczęli poszukiwania na niespełna tydzień przed długim weekendem.Najwięcej będzie kosztować Boże Ciało spędzone w znanym, nadmorskim uzdrowisku – Sopocie. Za dobę w hotelu dwie osoby będą musiały zapłacić tam średnio prawie 780 zł. Taka stawka może po części wynikać z tego, że zdecydowana większość miejsc jest już dawno zarezerwowana. Na kilka dni przed czerwcowym długim weekendem na chętnych czeka już tylko nieco ponad 15% wolnych pokoi. Oferta jest już więc mocno przebrana. Niemniej nawet dziś można w Sopocie znaleźć oferty zarówno znacznie tańsze, jak i znacznie droższe od wspomnianej wyżej średniej stawki.Z wysokimi cenami za nocleg zderzymy się także w Świnoujściu. W tej kolejnej nadmorskiej miejscowości, na kilka dni przed Bożym Ciałem, średnia stawka za dobę opiewa na prawie 640 zł (za dwie osoby).Nieco tańsze noclegi znajdziemy w Szklarskiej Porębie, Kołobrzegu, Świeradowie-Zdroju, Karpaczu, Międzyzdrojach czy Zakopanem. W tych ośrodkach przeciętna stawka ofertowa wynosi dziś około 550 zł. Podobnie jak w Sopocie czy Świnoujściu tak i w tych miejscowościach większość miejsc jest już zarezerwowana. Na chętnych czeka już tylko od 10-20% wolnych pokoi w hotelach i pensjonatach – wynika z danych booking.com.W gronie najpopularniejszych polskich destynacji turystycznych mamy jeszcze Wisłę i Krynicę-Zdrój. W tych górskich ośrodkach przeciętnie za nocleg dla dwóch osób przyjdzie nam zapłacić około 430-460 zł za dobę.Wysokie stawki za noclegi są związane z tym, że chętnych na czerwcowy wypoczynek podczas Bożego Ciała zdecydowanie nie brakuje. I to pomimo rosnących stawek za noclegi, wyżywienie, wszelkie atrakcje czy znacznego wzrostu kosztów transportu. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że rosnące koszty życia nie powstrzymały póki co Polaków przed chęcią odpoczynku. Na spore obłożenie w popularnych miejscowościach turystycznych wpływać może też fakt, że w odróżnieniu od lat poprzednich, możemy dziś wypoczywać bez żadnych epidemicznych ograniczeń.I choć Boże Ciało może być udanym czasem dla hotelarzy, to już dziś alarmują oni, że perspektywy na kolejne miesiące nie wyglądają dobrze. 65% obiektów ma zarezerwowanych mniej niż 30% miejsc – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.Póki co jednak we wszystkich miejscowościach, w których Polacy najbardziej lubią odpoczywać, aktualne stawki za nocleg są wyraźnie wyższe niż były w roku 2020. Przeciętnie w lokalizacjach tych noclegi zdrożały o 32%. Tak przynajmniej wynika z porównania danych na temat średnich stawek za noclegi zbieranych na kilka dni przed Bożym Ciałem w latach 2020 i 2022.