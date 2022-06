Mastercard SpendingPulse pokazuje wysokie wzrosty w sprzedaży detalicznej w całej Europie

Z najnowszego raportu Mastercard SpendingPulse wynika, że sprzedaż detaliczna odnotowała wysokie wzrosty w całej Europie.

W całej Europie trwa przywracanie równowagi. Konsumenci przerzucili się z kupowania dóbr, na szukanie doświadczeń, których brakowało im w ciągu dwóch ostatnich lat. To dobry znak dla sektora usług, m.in. restauracji i hoteli – komentuje Natalia Lechmanova, Starsza Ekonomistka w Mastercard Economics Institute. - Pomimo wzrostu cen, konsumenci pozostają odporni. Obserwujemy stałe poziomy wydatków, pomimo że zmieniają się kategorie, na które przeznaczane są pieniądze.

Całkowita sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem sprzedaży samochodów, odnotowała wzrosty na większości rynków w porównaniu do maja 2021, a nawet w odniesieniu do maja 2019, czyli okresu przed pandemią Covid-19;

Sprzedaż w sklepach stacjonarnych stale rośnie na większości europejskich rynków;

Sprzedaż w Internecie zwolniła, pozostając jednak wciąż na wysokim poziomie w porównaniu do maja 2019.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mastercard SpendingPulse - maj 2021 vs maj 2022 Sektory takie jak elektronika, artykuły spożywcze czy branża meblowa odnotowały niższe wzrosty rok do roku (maj 2021 vs maj 2022). Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mastercard SpendingPulse - maj 2021 vs maj 2022, cd Najwyższe i widoczne wzrosty odnotowały branże, które zyskują na ożywieniu w turystyce i podróżach, takie jak usługi restauracyjne i noclegowe. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Konsument jest sercem gospodarki – podsumowuje Mark Barnett, Prezes Mastercard Europe. - Analizując nasze unikalne dane dotyczące sprzedaży detalicznej, jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym oceniać kondycję klientów i panujące wśród nich trendy. To pomaga rządom i biznesowi zrozumieć potrzeby i zwyczaje współczesnego klienta by dostosować się do jego ciągle zmieniających się oczekiwań, na różnych rynkach i w różnych obszarach.

Mastercard zdecydował się rozszerzyć publikowany od lat raport Mastercard SpendingPulse o nowe kraje europejskie, prezentując wyniki dla 9 dodatkowych państw: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Węgier, Czech, Niderlandów i Polski.Mierząc sprzedaż w sklepach i w internecie przy użyciu wszystkich form płatności, badanie Mastercard SpendingPulse wskazuje, że Hiszpania, Wielka Brytania i Francja odniosły największy wzrost w maju, w ujęciu rok do roku wśród krajów objętych badaniem, bez uwzględnienia inflacji.Według Mastercard SpendingPulse, kluczowe trendy w maju 2022 roku odzwierciedlają dywersyfikację wydatków pomiędzy sektorami i kanałami w miarę znoszenia pandemicznych obostrzeń:Sektory takie jak elektronika, artykuły spożywcze czy branża meblowa odnotowały niższe wzrosty rok do roku (maj 2021 vs maj 2022). Spowodowane jest to zniesieniem obostrzeń pandemicznych i tym samym rozszerzeniem wydatków o usługi.Najwyższe i widoczne wzrosty odnotowały branże, które zyskują na ożywieniu w turystyce i podróżach, takie jak usługi restauracyjne i noclegowe. Do tej zmiany przyczyniły się również rosnące ceny w tym obszarze.