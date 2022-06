10 najlepszych pracodawców 2022. Liderem Volvo

Ogłoszono wyniki Randstad Employer Brand Research 2022. Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą została firma Volvo Spółka Sp. z o.o. Na podium znalazły się także Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. oraz ABB Sp. z o.o.

Top 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców Ogłoszono wyniki Randstad Employer Brand Research 2022. Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą została firma Volvo Spółka Sp. z o.o.

Badanie Randstad Employer Brand Research 2022 zrealizowano w Polsce na próbie blisko 5 tysięcy respondentów w wieku od 18 do 65 lat, osób pracujących, uczących się lub poszukujących zatrudnienia. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła spółka, która cieszy się dobrą reputacją wśród ankietowanych, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych atrakcyjnych wynagrodzeń oraz benefitów. Warto dodać, że w poprzednim rankingu, firma Volvo zajęła drugie miejsce.Nie tylko spółka Volvo zajęła wyższą pozycję niż przed rokiem. Na drugim miejscu w tegorocznej edycji badania plasuje się firma, która na podium awansowała z 9 miejsca. W jej przypadku respondenci, poza stabilną sytuacją w firmie, szczególnie doceniają również możliwości rozwoju kariery oraz interesującą treść pracy. Na trzecim miejscu znalazła się firma, która została doceniona za stabilność zatrudnienia. Cieszy się też dobrą reputacją wśród badanych. W pierwszej dziesiątce znalazły się także firmy z sektora nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo z branży lotniczej, producent sprzętu AGD czy dwie spółki Skarbu Państwa.W badaniu Randstad Employer Brand Research ankietowani oceniają, w jakim stopniu pracodawcy uwzględniają czynniki, które świadczą o atrakcyjności miejsca pracy. Chodzi między innymi o stabilność zatrudnienia, perspektywy rozwoju zawodowego, a także troskę o zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Ważnym czynnikiem w ocenie respondentów jest także przyjazna atmosfera w miejscu pracy.Pod względem poziomu wynagrodzeń i oferty benefitów w całym badaniu najlepiej oceniona została spółka zajmująca pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu, czyli Volvo Polska Sp. z o.o. Przyjazna atmosfera pracy jest szczególnie doceniana w firmie EMC Instytut Medyczny, działającej w branży prywatnej opieki zdrowotnej. Utrzymuje ona miejsce lidera w tej kategorii drugi rok z rzędu. Ten pracodawca, zdaniem respondentów, wyróżnia się też pod względem wrażliwości i troski o kwestie społeczne. Pod względem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym na pierwszym miejscu znalazła się firma Eko Okna S.A.Jeśli chodzi o ocenę reputacji firmy, uczestnicy badania najlepiej ocenili producenta z branży motoryzacyjnej i lidera zestawienia, czyli spółkę Volvo. Oferowane możliwości pracy zdalnej to doceniony aspekt w firmie Comarch S.A., Capgemini Polska Sp. z o.o. oraz PZU S.A. Stabilność zatrudnienia za to szczególnie doceniana jest w spółkach Skarbu Państwa, czyli w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedz SA.Liderzy tegorocznej edycji badania Randstad Employer Brand Reseach zostali uhonorowani statuetkami Randstad Award.