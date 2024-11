25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2024. DHL Express liderem

Instytut Great Place To Work zaprezentował laureatów tegorocznego zestawienia 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie. Na miejsce lidera po roku nieobecności powrócił DHL Express. Kolejne miejsca na podium zajęli Hilton oraz farmaceutyczna firma AbbVie.

Przeczytaj także: Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2024. DHL Express liderem

Trudno doścignąć czołówkę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe World's Best Workplaces 2024 Na pierwsze miejsce listy po rocznej przerwie powrócił DHL Express (w 2023 r. na miejscu drugim). Na drugiej pozycji w tegorocznym zestawieniu uplasował się Hilton, a na trzecim farmaceutyczna firma AbbVie. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Polska na tle innych krajów: każdy oddział się liczy

Badanie, na podstawie którego tworzony jest ranking World’s Best Workplaces, objęło w tej edycji konkursu blisko 7,5 miliona pracowników na świecie.W konkursie Great Place To Work organizacje są oceniane pod kątem ich wysiłków na rzecz tworzenia świetnych miejsc pracy, ale także wywierania pozytywnego wpływu na ludzi i społeczności w krajach na całym świecie. 25 laureatów światowej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ to firmy, które w swojej drodze na szczyt musiały spełnić liczne rygorystyczne warunki. Przepustką do udziału w konkursie jest uzyskanie Certyfikacji Great Place To Work. Firmy muszą także wykazać się wcześniejszymi sukcesami w rywalizacji krajowej, czego dowodem jest zakwalifikowanie się na co najmniej pięć list krajowych w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii. Kolejnym warunkiem jest globalny zasięg firmy, co oznacza posiadanie minimum 5 tysięcy pracowników na całym świecie, przy czym 40 proc. powinno pracować poza krajem, w którym firma ma siedzibę główną.Stworzenie świetnego miejsca pracy to długi proces, który wymaga wyjątkowego zaangażowania ze strony firm. Menedżerowie muszą mieć szczere i głębokie przekonanie, że relacje wzajemnego szacunku i zaufania z pracownikami mają rzeczywisty wpływ na pozycję rynkową organizacji. Za tym przekonaniem musi iść autentyczna chęć i realna umiejętność wsłuchania się w potrzeby pracowników, a potem konsekwentne tworzenie dobrze funkcjonującej organizacji, która na te potrzeby odpowiada. 91 proc. pracowników 25 Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie potwierdza, że kierownictwo ich firm przestrzega zasad etyki i uczciwości, 90 proc. jest dumnych z tego, co robi i nie mniej, bo 91 proc., ma powody do dumy z miejsca, w którym pracuje. Te dane pokazują, jak pozytywne i silne mogą być relacje w dobrze funkcjonującej, stabilnej firmie. Great Place To Work promuje organizacje, które są w tych staraniach konsekwentne. W efekcie najlepsi, aby zachować miejsce na liście, muszą starać się być… jeszcze lepsi. Pierwszą dziesiątkę rankingu tworzą firmy, które od kilku lat startują w konkursie i jednocześnie potwierdzają swój status świetnego miejsca pracy. Na tegorocznej liście jest też aż 9 firm, które zakwalifikowały się na nią po raz pierwszy. To pokazuje, że miejsce w rankingu nie jest dane raz na zawsze, a konkurencja nie próżnuje.World’s Best Workplaces™ to firmy międzynarodowe, z oddziałami na całym świecie. Dokonania lokalnych oddziałów mogą mieć decydujący wpływ na finalną klasyfikację firmy: warunkiem minimum jest obecność na 5 listach krajowych, ale większa liczba wyróżnionych wcześniej oddziałów jest dodatkowo premiowana. W tym roku polskie oddziały przyczyniły się do sukcesu aż 7 organizacji: DHL Express (1. miejsce), Hilton (2. miejsce), Cisco (4. miejsce), Hilti (5. miejsce), Stryker (8. miejsce), Cadence (9. miejsce), SAP (15. miejsce). Najliczniej reprezentowane na liście kraje to: Wielka Brytania (20), USA (19) i Indie (17).Ideą rankingu World’s Best Workplaces jest nie tylko uhonorowanie 25 firm za ich dokonania na rzecz pracowników, a w tym roku te dokonania dotyczą bezpośrednio 20 milionów osób, bo takie jest łączne zatrudnienie w tych firmach. W istocie chodzi o nas wszystkich, bo – jak podkreśla Michael C. Bush, dyrektor generalny Great Place To Work – „jako firmy globalne pracodawcy ci mają niesamowity wpływ na nasz świat”.