25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2022. DHL Express liderem

Instytut Great Place to Work ogłosił wyniki kolejnej edycji zestawienia 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie. W tym roku pierwsze miejsce, podobnie jak w ubiegłym, zajmuje firma kurierska DHL Express. Na podium znalazły się także firma hotelarska Hilton oraz spółka technologiczna Cisco. W porównaniu z rokiem 2021 firmy te zamieniły się miejscami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2022 Na pierwszym miejscu znalazła się firma kurierska DHL Express. Drugie miejsce należy do sieci hoteli Hilton, a na trzecim miejscu uplasowała się informatyczna spółka Cisco. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Polska reprezentacja wśród najlepszych z najlepszych

Warto zwrócić uwagę na fakt, że DHL Express, Hilton i Cisco znalazły się również wśród laureatów rankingu Najlepsze Miejsca Pracy™ Polska 2022.Lista 25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie 2022 została wyłoniona spośród ponad 11 tysięcy firm, zatrudniających 15 milionów pracowników ze 146 państw na 6 kontynentach.Aby zakwalifikować się na listę światową, firmy muszą dać się wcześniej poznać jako wyjątkowe miejsca pracy w swoim regionie. W praktyce oznacza to obecność na co najmniej pięciu listach Najlepszych Miejsc Pracy™ w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Ameryce Północnej lub Australii w 2021 lub na początku 2022 roku. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie co najmniej 5000 pracowników na całym świecie, z czego nie mniej niż 40% powinno być zatrudnionych poza krajem macierzystym.Zwycięzca tegorocznego rankingu – DHL Express , został wcześniej wyróżniony na listach Najlepszych Miejsc Pracy™ aż w 50 krajach. Hilton został uznany za Najlepsze Miejsce Pracy™ w 29 krajach, a Cisco sięgnęło po laur laureata w 25 krajach.W podziale branżowym najliczniej reprezentowany jest sektor IT (28%). Drugie miejsce zajmują firmy świadczące usługi profesjonalne (20%). A trzecie pod kątem liczebności są spółki działające w obszarze farmacji i ochrony zdrowia (16%).W podziale na kraje najliczniejszą reprezentację ma w tym roku Wielka Brytania (15 spółek), USA, Meksyk i Chiny (po 13 spółek) oraz Brazylia (12 spółek).W Polsce powody do dumy w związku z ogłoszeniem tegorocznej listy Najlepszych Miejsc Pracy™ na świecie mają lokalne oddziały 6 międzynarodowych firm. Oprócz wspomnianych już spółek z pierwszej trójki, czyli DHL Express, Hilton i Cisco, są to Stryker (10. miejsce), Cadence (19. miejsce) oraz Bristol-Myers Squibb (25. miejsce). Wszystkie te firmy to laureaci Najlepszych Miejsc Pracy™ w Polsce, ogłoszonej w maju tego roku. Swój wkład w finalny ranking miały także 3 inne oddziały z Polski, które co prawda nie znalazły się u nas na liście krajowej, ale z sukcesem ukończyły badania, uzyskując certyfikację. Są to: SC Johnson, Teleperformance i Sopra Steria.