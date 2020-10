Znamy Najlepsze Miejsca Pracy na Świecie 2020. Triumf Cisco i DHL

Znamy wyniki kolejnej edycji zestawienia 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy. Instytut Great Place to Work ogłosił wczoraj, że w tym roku palma pierwszeństwa wędruje, już po raz drugi, do Cisco (IT). Na kolejnych pozycjach plasują się DHL Express oraz Hilton. Najliczniejszą reprezentacją w rankingu (blisko 1/3), tradycyjnie już mogą pochwalić się technologie informatyczne. W TOP 25 nie zabrakło firm, do których sukcesu przyczyniły się również świetne wyniki ich zlokalizowanych nad Wisłą oddziałów.

Przeczytaj także: Znamy Najlepsze Miejsca Pracy w Europie 2020. Triumf Salesforce

Brazylia (19),

Kanada (15) oraz

USA i Chiny (po 14 spółek).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepsze Międzynarodowe Miejsca Pracy na Świecie TOP 10 Na szczycie listy podobnie jak rok wcześniej znalazło się miejsce dla firmy Cisco Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przepis na trudne pandemiczne czasy

Przeczytaj także: Najlepsze Międzynarodowe Miejsca Pracy na Świecie 2019

Na potrzeby najświeższej, 10. już edycji badania dokonano analizy aż 3,3 mln anonimowych ankiet, przesłanych przez pracowników reprezentujących ponad 10 tys. firm z 97 zakątków naszego globu. Tak pokaźna próba nie pozostawia wątpliwości, że Great Place to Work® to największe w skali całego świata badanie środowiska pracy.Pod względem udziału poszczególnych państw, bieżąca edycja badania nie przynosi zaskoczeń - niezmiennie najliczniejszą reprezentacją firm w TOP 25 może pochwalić się Wielka Brytania (20 spółek). Na kolejnych pozycjach uplasowały się:Polska zachowuje od kilku lat stabilną pozycję w połowie stawki. W tym roku Polskę na światowej liście reprezentuje 7 spółek: Cisco (pierwsze miejsce w rankingu), The Adecco Group (7. miejsce), SAS Institute (9. miejsce), EY (10. miejsce), Daimler Mobility (16. miejsce – w Polsce jako Mercedes-Benz Financial Services), Dell Technologies (17. miejsce) oraz Volvo Group (20. miejsce – w Polsce jako VFS Usługi Finansowe). Firmy technologiczne pozostają niekwestionowanym liderem zestawienia - blisko 1/3 organizacji w TOP 25 to reprezentacji tej właśnie branży. Na kolejnych miejscach znalazły się firmy działające w sektorze usług finansowych (16%) oraz produkcji i usług profesjonalnych (po 12%).Przypadający w tym roku jubileusz 10-lecia zestawienia 25 Najlepszych Miejsc Pracy to sprzyjająca okazja do podsumowań. Z analiz wynika, że Najlepsze Miejsca Pracy nie ustają w staraniach, aby stawać się jeszcze lepszymi.Podstawą metodologii przyjętej w standardzie badawczym Great Place to Work® jest ocena firmy przez ich pracowników. Wynik ankiety pracowniczej, tzw. Trust Index©, określa poziom zaufania pracowników do pracodawcy i stanowi 2/3 finalnej oceny. O ile na początku dekady, w roku 2011, wskaźnik zaufania średnio wynosił 81,3%, to w 2020 roku osiągnął już pułap 85%. Oznacza to, że poprzeczka znajduje się coraz wyżej i to nie tylko dla firm aspirujących do miana świetnego miejsca pracy, ale także dla wielokrotnie utytułowanych światowych gigantów.Ogłoszenie tegorocznej Listy przypadło na czas pandemii koronawirusa. Skłania to do zastanowienia się, jak obecne trudne czasy wpłyną na sytuację rynkową firm i zatrudnionych w nich ludzi. W tym celu Great Place to Work® sięgnął po historyczne dane z okresu kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2009. Okazuje się, że im więcej wysiłku firma wkładała w budowanie silnych więzi i wzajemnego zaufania w organizacji, tym bardziej była odporna na kryzysowe zawirowania. Tam, gdzie doświadczenia pracowników były bardziej pozytywne, lepsza była także rynkowa pozycja firmy.Jak w praktyce wyróżnione firmy poradzą sobie z obecnymi wyzwaniami, dowiemy się za rok, z następnego badania. Wiele wskazuje jednak, że firmy z list Great Place to Work® okażą się lepiej przygotowane do narzuconej przez pandemię konieczności zmiany wzorca działania. Znaczenie będzie tu miał nie tylko wcześniej wypracowany kapitał zaufania, ale także kultura organizacyjna, która w codziennej praktyce stawia na różnorodność, zwinność i elastyczne formy pracy.