Dell: transformacja cyfrowa w Polsce nabrała tempa, ale są bariery

Najnowsza, tegoroczna odsłona opracowywanego co dwa lata badania Digital Transformation Index autorstwa Dell dowodzi, że firmy na całym świecie nadają dziś priorytet wszelkim kwestiom związanym z transformacją cyfrową. Okazuje się również, że polski biznes nie tylko nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem, ale wręcz wyróżnia się dynamiką osiągania cyfrowej dojrzałości. Nie oznacza to jednak, że nie napotyka przy tym dość istotnych barier. Problemem jest m.in. legislacja.

Przeczytaj także: Transformacja cyfrowa: polskie firmy w awangardzie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Digital Transformation Index rdr Liczba organizacji Digital Adopters wzrosła w Polsce w ciągu 2 lat o 19 punktów procentowych, a liczba Digital Followers spadła o 23 punkty procentowe. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nowa krzywa cyfrowej transformacji

Bariery i szanse dla cyfrowej transformacji

Regulacje lub zmiany legislacyjne: 32% Trudności w wydobyciu cennych insightów ze względu na przeciążenie danymi i/lub informacjami: 31% Brak budżetu i środków: 29%

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa: 52% Rozwijanie możliwości pracy zdalnej: 47% Zmiana sposobu, w jaki dostarczamy cyfrowe doświadczenia/Transformacja wdrożeń Edge 35%.

Kluczowe inwestycje przyszłości i optymizm Polaków

Infrastruktura 5G: 50% Gotowy hardware 5G: 44% Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa: 41%

Na potrzeby Digital Transformation Index 2020 przebadnych zostało 4300 liderów biznesu z całego świata, w tym 180 respondentów z Polski. Najbardziej ogólny wniosek, jaki można sformułować na podstawie udzielonych przez nich odpowiedzi to błyskawiczny wzrost transformacji cyfrowej w biznesie. Zaledwie w ciągu kilku miesięcy działania podejmowane w jej kierunku osiągnęły taki poziom, którego wypracowanie w normalnych warunkach zajęłoby lata.DT Index wykazał, że w 2020 r. aż 8 na 10 organizacji przyspieszyło realizację niektórych programów transformacji cyfrowej. Warto przy tym dodać, że wynik Polski to 81%, podczas gdy średnia europejska plasuje się na poziomie 75%.W porównaniu do DT Index z 2018 roku, tegoroczne wyniki pokazują pierwszy wzrost liczby Digital Leaders (najbardziej dojrzałych cyfrowo organizacji) do 6%. (W Polsce od 5% do 9%). Digital Adopters (druga najbardziej dojrzała cyfrowo grupa) wzrosła z 23% w 2018 roku (Polska: 24%) do 39% w 2020 roku (Polska: 43%) - wzrost o 16 punktów procentowych (W Polsce aż o 19 punktów procentowych).DT Index odnotowuje również spadek od 2018 roku liczby Digital Laggards (najmniej dojrzałej cyfrowo grupy) o 6 punktów procentowych (W Polsce o 3 punkty procentowe) a także gwałtowny spadek w drugiej od końca grupie, Digital Followers, o 17 punktów procentowych (Polska: aż 23 punkty procentowe). Organizacje te przeszły do bardziej zaawansowanych grup - Digital Adopter i Digital Evaluator.Spoglądając w przyszłość widzimy, że organizacje, które obecnie przyspieszają swoją cyfrową transformację, będą przygotowane na sukces w Erze Danych, która rozwija się już teraz na naszych oczach – podsumowuje wyniki badania Michael Dell, Prezes i Dyrektor Generalny Dell Technologies.Rok 2020 staje się katalizatorem cyfrowej transformacji na całym świecie, lecz nie zmienia to faktu, że jest ona wciąz wyzwaniem: 94% organizacji napotyka bariery przy wdrażaniu transformacji. Zgodnie z DT Index, możemy zdefiniować trzy kluczowe bariery dla sukcesu cyfrowej transformacji wśród polskich organizacji:Z kolei zapytani o główne katalizatory transformacji, polscy liderzy biznesu wymieniają w większości te same czynniki co firmy europejskie:Przed pandemią inwestycje biznesowe były silnie skoncentrowane na technologiach podstawowych, a nie na technologiach powstających. Zdecydowana większość, bo aż 89% wszystkich badanych firm przyznaje, że w tym roku potrzebują bardziej zwinnej, skalowalnej infrastruktury informatycznej, aby zapobiec niespodziewanym zdarzeniom. Myśląc o przyszłości, polskie firmy wymieniają trzy kluczowe inwestycje:DT Index zapytał również liderów biznesu o ich oczekiwania dotyczące przyszłości. I tak aż 32% film globalnych i 28% europejskich obawia się, że ich organizacje mogą nie przetrwać kolejnych lat. Wśród polskich liderów biznesu odsetek ten wynosi tylko 14%. Ten optymizm przekłada sie również na wyniki związane z mobilizacją organizacji do kreowania nowych modeli biznesowych – myśli o tym aż 79% firm globalnych I 72% europejskich – wśród polskich firm to nieco ponad połowa – 58%.