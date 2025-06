Transformacja cyfrowa biznesu, czyli szybko i bez strategii

Transformacja cyfrowa biznesu to proces, który znajduje się już na poważnym etapie zaawansowania. Potwierdzeniem tego jest chociażby wskaźnik główny Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu, który odnotował kolejny już wzrost. Nie jest zaskoczeniem, że szczególny nacisk kładziony jest na wdrażanie narzędzi sztucznej inteligencji. Jednocześnie okazuje się, że w wielu firmach ciągle na próżno szukać formalnych dokumentów określających strategię cyfryzacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czego dowodzi główny wskaźnik „Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu”?

Które z obszarów transformacji cyfrowej przedsiębiorstw wymagają poprawy?

Z jakimi wyzwaniami wiąże się wdrażanie AI?

Firmy inwestują w technologię, ale brakuje im strategicznego kompasu

W tegorocznej edycji badania KPMG przedsiębiorstwa uzyskały wyższe niż w innych obszarach wyniki w zakresie implementacji technologii. Niewiele niższy rezultat otrzymał potencjał firm do dalszej transformacji cyfrowej. Najgorzej wypadł jednak obszar strategii transformacji, który jako jedyny odnotował spadek aż o 1,4 pkt. osiągając 2,9 pkt w dziesięciostopniowej skali. To pokazuje, że firmy działające w Polsce koncentrują się na realizacji technologicznych inicjatyw, natomiast relatywnie mniej uwagi poświęcają etapowi planowania strategicznego – mówi Radosław Kowalski, Partner, Szef Zespołu Data&Cloud w KPMG w Polsce, Microsoft Alliance CEE Leader.

Sztuczna inteligencja ostrożnie wchodzi do firm

Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa analizują dane, projektują usługi, personalizują ofertę czy obsługują klientów. Firmy, które już dziś integrują AI w swoich modelach operacyjnych – od łańcuchów dostaw po sprzedaż – zyskują przewagę, której nie sposób szybko odrobić. Transformacja cyfrowa to proces wymagający integracji nowych technologii z istniejącymi strukturami organizacyjnymi. Sukces w tej dziedzinie wymaga nie tylko odpowiednich narzędzi, ale także gotowości do nauki i adaptacji wśród pracowników oraz menedżerów – mówi Rafał Albin, Dyrektor odpowiedzialny za kanał partnerski, Microsoft w Polsce.

Technologia wyprzedza strategię

Odsetek przedsiębiorstw deklarujących jakikolwiek stopień implementacji wzrósł niemal trzykrotnie w porównaniu z poprzednim rokiem – z 28% do 82%. Można odnieść wrażenie, że firmy chcą, aby widoczna była choćby najmniejsza ich aktywność w tym obszarze. Ponad połowa wdrożeń AI ma obecnie charakter ograniczony, ale dane wyraźnie wskazują na szybki postęp adaptacji – firmy chętnie testują rozwiązania i szukają takich, które rzeczywiście przyniosą największą wartość dodaną. W kolejnej edycji badania będziemy mogli przekonać się, czy adaptacja przebiegła sprawnie – podkreśla Radosław Kowalski, Partner, Szef Zespołu Data&Cloud w KPMG w Polsce, Microsoft Alliance CEE Leader.

Nie ma transformacji cyfrowej bez sztucznej inteligencji. Technologie chmurowe oraz cyberbezpieczeństwo są niezbędne, ale to sztuczna inteligencja wyznacza dziś kierunek rozwoju. Inwestycje w AI to już nie przewidywanie przyszłości – to budowanie jej w czasie rzeczywistym. Firmy, które chcą być liderami swoich branż, powinny nie tylko korzystać z AI – powinny uczynić ją częścią swojej strategii – dodaje Rafał Albin, Dyrektor odpowiedzialny za kanał partnerski, Microsoft w Polsce.

Chmura powszechna jak nigdy dotąd

Cyberbezpieczeństwo: więcej struktur, ale rosną też obawy

Kompetencje cyfrowe priorytetem

Wskaźnik główny „Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu” osiągnął w 2025 roku poziom 5,5 pkt, rosnąc drugi rok z rzędu. Implementacja technologii uzyskała najwyższy wynik – 6,7 pkt, a potencjał do transformacji – 6,3 pkt. Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem oceniono na 5,9 pkt. Jedynym obszarem z wynikiem niższym niż przed rokiem okazała się strategia cyfryzacji, która spadła z 4,3 do 2,9 pkt – mimo że 56% firm, które nie posiadają formalnego dokumentu strategii deklaruje plany jego opracowania w nadchodzących miesiącach.Brak spójnego podejścia strategicznego przekłada się także na decyzje budżetowe i kadrowe – 27% firm planuje ograniczenie nakładów na cyfryzację, a 23% deklaruje redukcję zatrudnienia w tym obszarze. Co istotne, duże firmy nadal wypadają lepiej – ich wskaźnik główny wyniósł 5,8 pkt, podczas gdy sektor MŚP osiągnął wynik 5,3 pkt. Choć dysproporcje nadal istnieją, z roku na rok maleją – mniejsze firmy coraz lepiej przyswajają nowe technologie pomimo ograniczonych zasobów.Aż 82% firm biorących udział w badaniu KPMG przygotowanym w partnerstwie z Microsoft zadeklarowało, że w jakimkolwiek stopniu rozpoczęło wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI), podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 28%. Można odnieść wrażenie, że firmy chcą, aby widoczna była choćby najmniejsza ich aktywność w tym obszarze. Ponad połowa wdrożeń AI ma obecnie charakter ograniczony, ale dane wyraźnie wskazują na szybki postęp adaptacji – firmy chętnie testują rozwiązania i szukają takich, które rzeczywiście przyniosą największą wartość dodaną.Najczęściej wykorzystuje się AI w obszarach marketingu i obsłudze klienta. Wśród głównych korzyści biznesowych związanych z wdrażaniem sztucznej inteligencji firmy wskazują nowe możliwości personalizacji produktów i usług (40% wskazań), optymalizację kosztów dzięki automatyzacji procesów (38%) i zwiększenie precyzji prognoz i analiz (34%). Po drugiej stronie są wyzwania, które firmy napotykają wdrażając rozwiązania oparte na AI. Do kluczowych barier należą problemy z bezpieczeństwem i prywatnością danych (46%), trudności z integracją z istniejącą infrastrukturą (39%) oraz trudności z akceptacją nowych technologii przez pracowników (34%) i brak odpowiednich kompetencji w zespole (30%).Sztuczna inteligencja staje się nowym standardem w cyfrowym krajobrazie biznesu w Polsce. Wiele firm wdraża ją na próbę – często bez wcześniejszych analiz opłacalności czy oceny ryzyka.Pomimo kroków podjętych w stronę zorganizowanego wdrażania AI, mniej niż połowa firm (43%), które już korzystają ze sztucznej inteligencji, posiada sformalizowaną ścieżkę implementacji, np. w formie strategii i polityki. Ponadto mimo pozytywnych doświadczeń, tylko nieliczne firmy potrafią rzetelnie mierzyć efektywność wdrożeń w zakresie AI.Z rozwiązań chmurowych korzysta już 95% firm w Polsce – to wzrost o 24 p.p. w ciągu roku. Chmura wspiera nie tylko operacje IT, ale jest też podstawą wdrażania zaawansowanych technologii – w tym AI – i umożliwia elastyczne skalowanie działań. Wciąż jednak potrzebna jest edukacja w zakresie rozwiązań chmurowych, o czym świadczyć mogą obawy przedsiębiorstw – 1/3 wskazuje na ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz przerwy w dostępności usług.Pomimo że 56% firm ma już wydzielony zespół ds. cyberbezpieczeństwa (wzrost o 16 p.p. r/r), tylko 40% liderów uważa, że ich firma jest wystarczająco chroniona przed cyberzagrożeniami. To spadek aż o 17 p.p. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie trzykrotnie wzrósł odsetek respondentów, którzy określili poziom zabezpieczeń swojej organizacji jako mały. To pokazuje, że sama obecność struktur nie wystarczy – potrzebne są inwestycje w ludzi, procedury i kulturę bezpieczeństwa.Ponad połowa firm (54%) deklaruje, że w najbliższych miesiącach zamierza intensywnie rozwijać kompetencje cyfrowe swoich pracowników. Przedsiębiorstwa, które inwestują równolegle w technologie i ludzi, osiągają wyższe wyniki w obszarze potencjału do transformacji, implementacji technologii oraz cyberbezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. W warunkach szybkiego rozwoju AI i chmury to właśnie kapitał ludzki może przesądzić o sukcesie cyfrowej zmiany.