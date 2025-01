Cyberbezpieczeństwo 2025. Nowe przepisy w Europie

W 2025 roku krajobraz prawny w Europie będzie się zmieniać, ponieważ wdrożenia będą wymagały nowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa. Proces ten jest trudny dla europejskich organizacji, ponieważ muszą poradzić sobie z wyzwaniami dotyczącymi zgodności z nowymi regulacjami oraz ich wpływem zarówno na ich działalność biznesową, jak i na strategie cyfryzacji.

Przeczytaj także: Cyberbezpieczeństwo: dlaczego polskie firmy boją się dyrektyw UE?

1. W centrum uwagi znajdzie się dostosowanie do nowych regulacji

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak nowe przepisy w 2025 roku będą przekształcać cyberbezpieczeństwo w Europie? Uwaga zostanie skierowana na wdrażanie i dostosowywanie przepisów w niedawno przyjętych ramach, jak dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa (NIS 2), ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej (DORA), ustawa o cyberodporności (CRA) oraz unijna ustawa o danych.

2. Zmniejszanie luki kompetencyjnej w obszarze cyberbezpieczeństwa

3. Przejrzystość i współpraca będą kluczowe

4. Suwerenność danych i europejskie innowacje

Przygotowania na rok 2025 i kolejne lata

Jako Regulatory Affairs Lead Fortinet w Europie współpracowałem z osobami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki bezpieczeństwa oraz z firmami i partnerami w całym regionie, w celu identyfikacji czekających ich wyzwań i wspólnej pracy nad ich rozwiązaniem. Pozwoliło mi to ustalić, w jaki sposób nowe przepisy w 2025 roku będą przekształcać cyberbezpieczeństwo w Europie oraz jak firmy mogą się na to przygotować. Oto moje spostrzeżenia.Jednym z kluczowych wyzwań w 2025 roku będzie dążenie do zgodności z regulacjami. Komisja Europejska zobowiązała się do przestrzegania zasady „one in, one out”, aby ograniczyć wprowadzanie nowych przepisów. Tym samym sygnalizuje, że uwaga zostanie skierowana na wdrażanie i dostosowywanie przepisów w niedawno przyjętych ramach, jak dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa ( NIS 2 ), ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej ( DORA ), ustawa o cyberodporności (CRA) oraz unijna ustawa o danych.Dostosowanie się do nich i zachowanie z nimi zgodności nie są wyłącznie wymogami regulacyjnymi – dla firm jest to konieczność. Prowadzenie działalności transgranicznej już teraz jest tak skomplikowane, że niespójne przepisy zwiększyłyby jeszcze poziom trudności. Zatem od 2025 r. nastąpi silniejszy nacisk na jednolite wymogi dotyczące zgodności. Dostawcom ułatwi to działania i zwiększy ich efektywność, a klienci zaczną czerpać korzyści z bardziej otwartego i konkurencyjnego rynku.Ogromnym wyzwaniem dotyczących zapewnienia zgodności z regulacjami i cyberodporności może okazać się luka kompetencyjna w zakresie cyberbezpieczeństwa. Inicjatywy, takie jak European Cybersecurity Skills Academy Pledge, są pomocne w budowaniu brakujących kompetencji, jednak będzie do tego potrzebna szeroka współpraca pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. Dlatego w 2025 r. będziemy obserwować zwiększenie liczby partnerstw między liderami branży, rządami i instytucjami akademickimi w celu kształcenia talentów nowej generacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (już teraz widoczny jest silny nacisk na takie działania ze strony Komisji Europejskiej, ENISA i innych instytucji). Wysiłki te będą miały kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia ram regulacyjnych i zwiększenia ogólnej odporności europejskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa.Przejrzystość i współpraca stają się najważniejszymi elementami zgodności z przepisami. Nowe regulacje podkreślają potrzebę wymiany informacji między dostawcami rozwiązań, partnerami, klientami i organami publicznymi w celu poprawy wykrywania zagrożeń i reagowania na nie. Konieczne jest także zacieśnienie współpracy transgranicznej między organami regulacyjnymi. Wymiana informacji stawia przed organizacjami kolejne wyzwanie jakim jest zapewnienie przejrzystości i dostępności danych przy jednoczesnej ochronie tych wrażliwych. Ramy skutecznej i bezpiecznej wymiany informacji prawdopodobnie zaczną być wyraźniej definiowane w 2025 r. i będą się kształtować się w miarę wdrażania dyrektywy NIS2.Dążenie Europy do wzmocnienia suwerenności danych oraz wspierania innowacji przyspieszy w 2025 roku, ponieważ UE zmierza do wypełnienia luki innowacyjnej i pozycjonuje się jako lider w zakresie danych i usług w chmurze. Należy się spodziewać jaśniejszych definicji opisujących suwerenności danych oraz wymogów dotyczących infrastruktury chmury. Promując krajowych liderów w dziedzinie danych i usług cloud computing, UE stara się zachęcać do regionalnej konkurencji i tworzenia innowacji. Nie chodzi tu wyłącznie o regulacje, ale o stworzenie nowych możliwości.Rok 2025 będzie przełomowy dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w Europie. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów i wdrażaniem ich przez firmy, zachowanie zgodności z przepisami przestanie być postrzegane tylko jako formalne ramy postępowania, ale zacznie być traktowane jako wspólne i strategiczne działania wynikające ze współpracy wielu podmiotów.Aby stworzyć bezpieczną, innowacyjną i zgodną z przepisami cyfrową przyszłość, konieczna jest transgraniczna współpraca między różnymi branżami i sektorami. Pomoże to organizacjom zarówno w poruszaniu się w obszarze nowych regulacji regulacji, jak i budowaniu ram cyberbezpieczeństwa zapewniających jak największą odporność na zagrożenia.