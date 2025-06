Wojna celna 2025. Czy polski cross-border e-commerce może na niej skorzystać?

Ogromna niepewność w światowym handlu nie pozostanie bez wpływu na polski eksport, w tym na e-handel z zagranicą. Ryzyko globalnej wojny celnej to dla przedsiębiorców nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim szansa na znalezienie nowych rynków i partnerów biznesowych. Perspektywiczne rynki można znaleźć po obu stronach Atlantyku, zaś w części krajów sprzedawcy notują średni wzrost sprzedaży nawet o ponad 20 proc. rocznie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1: Siła względna walut względem złotego [01.01.2024 = 100]* (styczeń 2024 - czerwiec 2025) Wskaźnik pokazuje zmianę siły walut względem poziomu wyjściowego, tj. kursu względem złotego na 01.01.2024 r. Ruch na wykresie powyżej poziomu 100 oznacza umocnienie danej waluty względem złotego, zaś poniżej 100 – jej osłabienie. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Rozmowy handlowe USA z Unią Europejską nie przynoszą rezultatów, co będzie skutkować wprowadzeniem 50-proc. ceł na import z krajów Wspólnoty – to opinia prezydenta Donalda Trumpa. Eskalacja konfliktu może doprowadzić do redukcji polskiego PKB o 0,43 proc. – wskazuje z kolei Polski Instytut Ekonomiczny. Jednocześnie w USA trwa batalia sądowa dotycząca przekroczenia uprawnień przez prezydenta Donalda Trumpa i legalności ogłoszonych niedawno ceł.Rynek finansowy oczekuje rozstrzygnięć w tej sprawie. Tymczasem euro od początku 2025 r. umocniło się do dolara już o prawie 10 proc.Niepewność związana z polityką celną USA stanowi poważny czynnik ryzyka dla polskich firm, także tych, które działają w sektorze cross-border e-commerce. Sytuacji nie poprawia kondycja gospodarcza Niemiec, a więc największego zagranicznego odbiorcy towarów z polskich sklepów internetowych – według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, Niemcy zakończą 2025 r. z zerową dynamiką wzrostu gospodarczego.Warto zagospodarować przestrzeń na innych rynkach i skorzystać na wciąż wznoszącym trendzie rozwoju e-commerce. Analiza ECDB z marca br. wskazuje, że o ile globalne przychody sektora cross-border e-commerce przekroczyły w 2024 r. kwotę 1,1 bln dolarów, o tyle prognoza na 2025 r. wskazuje na możliwość przekroczenia wartości 1,2 bln dolarów (+25 proc. wobec 2022 r.).Wzrost kosztów prowadzenia działalności przekładający się na skok cen towarów, a do tego zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, prowadzące do opóźnień w transporcie i dostawach – to podstawowe skutki wojny celnej, których obawiają się przedsiębiorcy prowadzący handel online za granicą. Często porównują obecną sytuację do turbulencji w handlu z Wielką Brytanią, które miały miejsce w następstwie brexitu.Wówczas polscy eksporterzy wyszli z zamieszania obronną ręką. Wiele wskazuje na to, że tym razem będzie podobnie, choć nie obędzie się bez konieczności znalezienia nowych rynków.Obserwacje ekspertów Ebury wskazują, że polskie podmioty obecne w sektorze cross-border e-commerce zdecydowanie częściej będą szukać swoich szans w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. To rynki mające duży potencjał w porównaniu do nasyconego, wysoce konkurencyjnego i zdominowanego przez Amazon rynku Europy Zachodniej.Państwa takie jak Rumunia, Bułgaria, Słowacja, a także znane ze znaczącego udziału e-commerce w handlu detalicznym Czechy stwarzają zdaniem przedsiębiorców większe szanse na bezpieczny rozwój i wyższe marże. A jednocześnie pozwalają optymalizować koszty związane z transportem towarów.Widać to chociażby po rosnącej aktywności polskich e-sklepów na popularnych w tych krajach platformach marketplace, np. eMag – jak podaje raport „Cross-border z Polski 2024” (przygotowany przez Idosell we współpracy z GOInternational), sprzedawcy e-commerce w Rumunii i Bułgarii odnotowują wzrosty sprzedaży rzędu 20-39 proc. rocznie.Warto zwrócić uwagę, że chęć rozwoju transgranicznych kanałów sprzedaży przez rodzimych przedsiębiorców wpisuje się w wyraźny ogólnoeuropejski trend – tylko w ubiegłym roku aż 36 proc. zakupów e-commerce w Europie zostało zrealizowanych w modelu cross-border (raport „TOP 500 B2C Cross-Border Retail Europe).Z kolei w polskim sektorze e-commerce, jak podaje Eurostat, w 2024 r. udział transgranicznej sprzedaży do pozostałych krajów UE sięgnął 6 proc., a do krajów pozaunijnych – ponad 2 proc. (Eurostat: Percentage of turnover from e-commerce).Niepewność związana z polityką celną USA pozostaje ogromna. Można założyć, że firmy z sektora cross-border e-commerce, dotychczas obecne bądź planujące inwestycje w tym kraju, będą szukać alternatywy i szans na bardziej przewidywalny rozwój.Nasze rozmowy z przedsiębiorcami wskazują, że dla e-sklepów, które chcą prowadzić sprzedaż poza Europą, perspektywicznym rynkiem w Ameryce Północnej może okazać się Kanada. Relacje handlowe z tym krajem są regulowane przez umowę CETA, która eliminuje cła na większość towarów w wymianie pomiędzy Kanadą a UE. A potencjał kanadyjskiego rynku jest bardzo kuszący – wystarczy wspomnieć o prawie 30 mln konsumentów kupujących online i ponad 30 proc. udziale cross-border w rynku e-commerce.I chociaż w transgranicznym handlu online w Kanadzie dominuje wymiana towarów z USA, to mówiąc wprost, przedsiębiorcy widzą swoją szansę w pogorszeniu tych relacji, przez wzgląd na cła lub wysoką niepewność z nimi związaną. Liczą na to, że będą mogli zagospodarować część rynku i zaoferować towary kanadyjskim klientom. Jakie kategorie produktów cieszą się powodzeniem? ECDB wskazuje w raporcie z kwietnia br., że największe z kategorii sprzedawanych w Ameryce Północnej w kanale e-commerce to: elektronika, hobby i rozrywka, moda.Według danych ECDB (kwiecień 2025 r.) rynek e-commerce w Kanadzie rozwija się w tempie 7,1 proc. rocznie. Sprzedaż na nim jest skupiona wokół największych platform marketplace – 57 proc. obrotów generuje czołowa piątka, m.in. Amazon, Walmart i Costco.Groźba globalnej wojny handlowej doprowadziła do bardzo wysokiej zmienności na rynku walutowym. Widać to przede wszystkim po kursie najważniejszej pary walutowej EUR/USD. Od początku roku euro umocniło się wobec dolara o około 10 proc., nie pozostając również bez wpływu na notowania USD/PLN. Kurs złotego wobec amerykańskiej waluty jest obecnie na granicy wskazywanej przez NBP opłacalności eksportu.Zdecydowanie stabilniej prezentują się notowania złotego do lokalnych walut wspomnianych krajów, czyli m.in. Węgier, Bułgarii, Czech czy Kanady.Doświadczenia Ebury pokazują, że korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na platformach marketplace za granicą są rozliczenia w lokalnych walutach za pośrednictwem rachunków z lokalnymi numerami IBAN (możliwe jest również wykorzystanie wirtualnego IBAN). Firmy unikają w ten sposób ryzyka powszechnego na platformach sprzedażowych przewalutowania (nawet podwójnego) środków, a więc ponoszenia kosztów związanych z niekorzystnym spreadem i znaczącymi opłatami za przewalutowanie.Niezmiennie, zwłaszcza w okresie dużej zmienności na rynku, warto rozważyć zabezpieczanie kursu walutowego za pomocą odpowiednich instrumentów finansowych (np. kontraktów forward) – pozwalają one planować przychody bez obaw o to, że niekorzystna zmiana kursu pozbawi przedsiębiorcę oczekiwanej marży.Podczas rynkowego zamieszania związanego ze wspomnianym brexitem polscy przedsiębiorcy pokazali, że potrafią odnaleźć się w trudnej sytuacji i nawet umocnić swoją pozycję w Wielkiej Brytanii. Dlatego również na wojnę celną Donalda Trumpa warto patrzeć nie tylko – co oczywiste – w kategoriach zagrożeń, ale również pojawiających się szans.