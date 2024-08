Polscy e-sprzedawcy coraz śmielej spoglądają w kierunku zagranicznych rynków i to nie tylko tych zupełnie oczywistych, ale tez zupełnie egzotycznych. Nie jest to jednak dużym zaskoczeniem, skoro - jak wynika z opublikowanego przez platformę IdoSell "Raportu Cross-border z Polski" - konsumenci z zagranicy są wyraźnie zainteresowani ofertą naszego e-commerce.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie trendy i zmiany zaznaczają swoją obecność na transgranicznym rynku e-commerce?

W jakich krajach oferta polskich e-sprzedawców cieszy się największą popularnością?

O czym nie powinni zapominać przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem ekspansji zagranicznej?

Fizyczne granice państw tracą na znaczeniu w e-handlu

Kliknij, aby powiekszyć fot. ijeab na Freepik Cross-border napędza polski e-commerce Najwięcej na zakupy internetowe z polskich sklepów wydają mieszkańcy Niemiec, Hiszpanii oraz Francji.

Transgraniczny e-handel wymaga odpowiedniego zaplecza

Jesteśmy świadkami kolejnej transformacji w e-handlu, która stwarza przedsiębiorcom okazję na umocnienie pozycji wśród konkurentów oraz nadanie nowej dynamiki rozwoju sprzedaży. Konkurencja na polskim rynku jest duża, dlatego warto zweryfikować strategię biznesową i dostosować e-sklep do sprzedaży zagranicznej – komentuje Michał Dmitrowicz Team Marketing Manager w IdoSell. Warto zoptymalizować proces sprzedaży i dostosować go do oczekiwań lokalnych konsumentów, tak aby zmaksymalizować zyski oraz szybko odczuć wzrost sprzedaży. Tu pomocne mogą być dedykowane rozwiązania technologiczne, które powstały z myślą o handlu w modelu Cross-border? i ułatwią przedsiębiorcy rozpoczęcie oraz rozwinięcie działalności za granicą – dodaje ekspert.

Innowacje to „woda na młyn” e-commerce

Z raportu IdoSell „Raport Cross-border z Polski” wynika, że Niemcy (73%), Hiszpania (66%), oraz Francja (27%) to najpopularniejsze kierunki z największym wzrostem sprzedaży wg GMV (Gross Merchandise Value) porównując pierwszą połowę 2023 r. z analogicznym okresem 2024 r. Oznacza to, że mieszkańcy tych państw wydają najwięcej na zakupy internetowe z polskich sklepów.Konsumenci z państw sąsiadujących z Polską również bardzo chętnie kupują z naszych rodzimych sklepów internetowych . Z raportu IdoSell wynika, że to Litwini są liderami pod kątem wzrostu liczby transakcji z polskim rynkiem e-commerce – osiągnęli oni 123% wzrostu w pierwszej połowie 2024 r. względem tego samego okresu 2023 r.Oferta polskich przedsiębiorców sprzedających w sieci cieszy się też znacznym zainteresowaniem mieszkańców takich krajów jak Rumunia i Czechy, które zanotowały po 93% wzrostu w analizowanym okresie. Polskie e-sklepy skutecznie wykorzystują popyt wśród konsumentów zza granicy. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów i bardzo często konkurencyjnym cenom, ich oferta zyskuje na popularności na rynkach zagranicznych. Szeroki asortyment przyciąga klientów z innych krajów, którzy nie znajdują poszukiwanych artykułów w lokalnych sklepach.Geograficzne granice państw tracą na znaczeniu z perspektywy konsumentów, co tylko potwierdza, że sąsiednie rynki stają się kluczowymi kierunkami ekspansji polskich e-sklepów.Przedsiębiorcy, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem ekspansji zagranicznej, nie mogą zapomnieć o kwestii dobrania odpowiedniej metody płatności i umożliwienia zapłaty w lokalnej walucie oraz potencjalnych różnicach prawnych. Wyzwaniem może być również obsługa klienta w lokalnym języku, czy logistyka.Cross-border stale ewoluuje, napędzany zmieniającymi się preferencjami konsumentów oraz warunkami rynkowymi. Sprzedawcy prowadzący działalność w Internecie, dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technologicznych i wykorzystaniu pełni potencjału dostępnych na rynku systemów, mogą znacznie ułatwić proces handlowy na skalę międzynarodową. Dedykowane platformy mogą nie tylko ułatwić kwestie transferowania płatności w lokalnych walutach, zautomatyzować opracowanie tłumaczeń dzięki sztucznej inteligencji, czy zarządzać procesem wysyłki towarów.Platforma umożliwia automatyzację sprzedaży oraz stworzenie personalizowanych doświadczeń zakupowych. Dzięki rozwojowi technologii handel zagraniczny staje się świetną okazją na eksplorację nowych rynków, pozyskiwanie klientów oraz odkrywanie kolejnych perspektyw rozwoju biznesu.Cross-border może wydawać się wyzwaniem z perspektywy sprzedawców internetowych, jednak kluczem jest stworzenie odpowiedniej strategii dostosowanej do konkretnego rynku. Ważne jest również dobranie doświadczonych partnerów, którzy będą realnym wsparciem w kreowaniu dopasowanego do oczekiwań konsumentów procesu zakupowego, tak aby e-sprzedawca mógł sprawnie umacniać pozycje swojego sklepu internetowego za granicą.