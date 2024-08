Wyprawka szkolna: czy i na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice?

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Większość polskich rodziców poczyniła już do niego stosowne przygotowania, które nieuchronnie wiązały się z dość sporymi wydatkami. Czy Polacy zostali pozostawieni sami sobie czy też mogli liczyć na pomoc w sfinansowaniu wyprawki szkolnej? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie zrealizowane przez Grupę Progres. Oto wnioski, do których prowadzi.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich źródeł Polacy czerpią finanse na zakup wyprawki szkolnej?

Ile wydadzą w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego?

Czy pracodawcy w szczególny sposób wspierają rodziców dzieci w wieku szkolnym?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Na jakie wsparcie mogą liczyć rodzice przy zakupie wyprawki? Jednym z najważniejszych źródeł wsparcia dla polskich rodzin jest program "Dobry Start", w ramach którego każde dziecko uczęszczające do szkoły otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych, niezależnie od dochodów rodziny.

Wyprawka od szefa

Koniec wakacji to czas, w którym wzrasta liczba pracowników zgłaszających się po pomoc do pracodawców. Część firm wyprzedza prośby zespołu i w budżetach planowanych na następny rok zakłada wrześniowe wydatki na swoich pracowników związane z edukacją ich dzieci. Są one przeznaczane bezpośrednio na wyprawkę albo np. wręczane w formie bonów zakupowych na artykuły szkolne – mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska Grupy Progres. – Firmy w ramach polityki prorodzinnej oferują też pracownikom specjalne programy lojalnościowe w ramach, których mogą oni zdobyć bony na wyprawkę, a niektóre sieci handlowe – w których dostępny jest również asortyment szkolny – przyznają zatrudnionym w nich zniżki na zakupy. Takie inicjatywy są nie tylko wyrazem dbałości o pracowników, ale także budują lojalność i pozytywny wizerunek pracodawcy i są bardzo doceniane, szczególnie w dobie rosnących kosztów życia, gdy każde dodatkowe wsparcie jest na wagę złota – dodaje Magda Dąbrowska.

Skąd jeszcze pieniądze na wyprawki?

W czerwcu br. 4,8 mln uczniów (ok. 3 mln uczniów szkół podstawowych i blisko 1,8 mln uczniów szkół ponadpodstawowych) odebrało świadectwa i rozpoczęło wakacje. Już niebawem podobna liczba (według szacunków ok. 4,9 mln) wróci do nauki w szkołach podstawowych i średnich. Ich rodzice muszą przygotować się na dodatkowe wydatki, które mogą znacząco wpłynąć na domowe finanse Większość rodziców deklaruje, że na wyprawkę szkolną wyda w tym roku więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym - wynika z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku. Prawie połowa (48 proc.) na jedno dziecko przeznaczy do 500 zł. Co trzeci badany (30 proc.) zostawi w sklepach od 501 do 700 zł. 16 proc. rodziców zakłada budżet od 701 do 1000 zł. Więcej planuje wydać 6 proc rodziców. Tylko 13 proc. zmieści się w 300 zł.W ubiegłym roku budżet na wyprawki Polacy czerpali z kilku źródeł. 79 proc. pokrywało go z własnych dochodów, 57 proc. z programu „Dobry start” , a 43 proc. z dofinansowania 500+. Niemal, co piąty ankietowany (18 proc.) odkładał wcześniej pieniądze na ten cel (badanie Polaków Portret Własny Santander Consumer Bank). W tym roku wielu z nich będzie mogło liczyć na wsparcie pracodawców.25 proc. firm zapewni w tym roku wyprawki szkolne dla dzieci osób, które zatrudnia, wynika z badania Grupy Progres. Inne – 15 proc. – deklarują, że wręczą swoim pracownikom karty przedpłacone na zakupy związane z edukacją ich dzieci. Co trzecia zaoferuje też różnego rodzaju zapomogi lub pożyczki, które potrzebujący pracownik może wydać na wyposażenie tornistra.W grupie pracodawców, którzy oferują swojemu zespołowi wyprawki szkolne, są m.in. Biedronka (5 300 pierwszoklasistów otrzyma w pełni wyposażone plecaki), Lidl, Carrefour, Rossmann, Santander Bank Polska czy działająca na rynku aptecznym spółka DOZ.Jednym z najważniejszych źródeł wsparcia dla polskich rodzin jest program "Dobry Start", w ramach którego każde dziecko uczęszczające do szkoły otrzymuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych, niezależnie od dochodów rodziny. W ubiegłym roku w całej Polsce ZUS (dla prawie 4,6 mln dzieci) wypłacił 1 mld 38 mln zł. Jak podaje urząd, pod koniec lipca br. część rodziców otrzymała już świadczenia – trafiło do nich ponad 62 mln zł przeznaczonych dla blisko 210 tys. dzieci. Rodziny o najniższych dochodach otrzymają też wsparcie z opieki społecznej. W zależności od sytuacji finansowej mogą one ubiegać się o zasiłki celowe, które można przeznaczyć na zakup niezbędnych rzeczy dla dzieci, w tym wyprawki szkolnej.Pomocy w szkolnych zakupach udzielają także organizacje pozarządowe wspierające dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak i życiowej np. z dzieckiem z niepełnosprawnością lub chorym przewlekle. O pomoc w skompletowaniu wyprawki można zwrócić się do PCK, Caritasu, Fundacji Niekończone Możliwości czy Fundacji Pomocy Dzieciom Pociecha.Istnieje wiele źródeł wsparcia, które mogą pomóc rodzicom w pokryciu kosztów związanych z wyprawką szkolną. Ważne jest, aby rodzice byli świadomi dostępnych opcji i skorzystali z nich w odpowiednim czasie. Dzięki temu, zarówno dzieci, jak i rodzice, mogą cieszyć się początkiem nowego roku szkolnego bez zbędnego finansowego stresu.