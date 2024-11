Polski e-commerce 2004 vs 2024

Dziś Black Friday - zakupowe święto coraz popularniejsze wśród polskich konsumentów. Z tej okazji, a także z okazji 20-lecia badania Mediapanel, realizowanego przez Gemius oraz PBI, eksperci przyjrzeli się oglądalności serwisów zakupowych online na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Jakie są wnioski z tej analizy?

Przeczytaj także: 10 trendów w e-commerce w 2021 roku

Cztery razy więcej serwisów, pięć razy więcej użytkowników

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe E-commerce 2004 vs 2024 - serwisy Liczba sklepów i serwisów aukcyjnych dostępnych w badaniu, zwiększyła się ponad cztery razy, natomiast ich zasięg wzrósł z 54,4% do 92,5%. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Struktura widowni

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe E-commerce 2004 vs 2024 - struktura widowni O ile przed 20 laty strony e-commerce przyciągały głównie mężczyzn (55,7%), o tyle dziś większość widowni stanowią kobiety (51,9%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Coś dla ciała, coś dla ducha

Zmiany, zmiany i… Allegro!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe E-commerce 2004 vs 2024 - sklepy i serwisy, które nadal są w badaniu Spośród 100 sklepów i serwisów aukcyjnych obecnych w badaniu w 2004 roku zaledwie 10% przetrwało próbę czasu. Wśród nich znalazł się lider ówczesnego i aktualnego rankingu z kategorii zakupowej – Allegro. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W analizie porównano dane za październik z roku 2004 i 2024. E-commerce jest aktualnie niezwykle popularnym sposobem dokonywania zakupów. Jak wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2024”, odsetek internatów, którzy kiedykolwiek kupili coś online, wynosi obecnie 78% i od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Jak kształtuje się natomiast liczba użytkowników, którzy przeglądają strony poświęcone e-zakupom? Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wzrosła ponad pięciokrotnie. Użytkowników jest nie tylko więcej, są oni też znacząco bardziej zaangażowani w przeglądane treści: łączny czas, spędzany przez internautów na witrynach i aplikacjach zakupowych wydłużył się przeszło dziewięciokrotnie. Jeśli chodzi o liczbę samych sklepów i serwisów aukcyjnych dostępnych w badaniu, zwiększyła się ona ponad cztery razy, natomiast ich zasięg wzrósł z 54,4% do 92,5%.O ile przed 20 laty strony e-commerce przyciągały głównie mężczyzn (55,7%), o tyle dziś większość widowni stanowią kobiety (51,9%). W 2004 największą grupę wiekową wśród użytkowników omawianej kategorii stanowiły osoby w wieku 15-24 lat (48,4%), podczas gdy dziś największy udział należy do najstarszych internautów, 55+ (24,9%). Jeśli chodzi o wielkość miejscowości zamieszkania, w 2004 roku dominowały osoby mieszkające w miastach do 20-tys (24,6%), a obecnie palma pierwszeństwa należy do mieszkańców wsi (37%). Wszystkie te zależności obserwujemy także w przypadku całego internetu, a sektor zakupów online nie jest tu wyjątkiem.Dwie dekady temu do najpopularniejszych serwisów e-zakupowych należały m.in. sklepy oferujące literaturę, muzykę i filmy czy odzieżowe. Dziś w top 5 kategorii serwisów i sklepów e-commerce ponownie znalazły się serwisy związane z powyższymi branżami. Analizując kategorie serwisów zakupowych trzeba jednak zwrócić uwagę, że obecnie w badaniu Mediapanel ujęte są inne kategorie niż 20 lat wcześniej, nie należy więc dokonywać pomiędzy nimi bezpośrednich porównań.Spośród 100 sklepów i serwisów aukcyjnych obecnych w badaniu w 2004 roku zaledwie 10% przetrwało próbę czasu. Wśród nich znalazł się lider ówczesnego i aktualnego rankingu z kategorii zakupowej – Allegro . Pozostali gracze to m.in. globalni giganci, jak Amazon czy eBay.Na zakończenie prezentujemy aktualne zestawienie z kategorii „Zakupy online”.