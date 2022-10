E-commerce w Polsce 2022. Są najnowsze dane

Jest już dostępna najnowsza, dziesiąta już edycja raportu "E-commerce w Polsce 2022". Opracowanie dowodzi, że odsetek internautów deklarujących zakupy online sięga obecnie 77%, co jest wynikiem oznaczającym stabilizację. Jednocześnie odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują, że zachowania zakupowe w coraz większym stopniu determinowane są inflacją.

Po raz pierwszy jako Polskie Badania Internetu, wraz z Gemius i IAB Polska, braliśmy udział w opracowaniu raportu “E-commerce w Polsce” – komentuje Paweł Laskowski, Prezes Polskich Badań Internetu. – Prezentujemy w nim analizę danych z badania Mediapanel, dotyczących popularności kategorii e-commerce. Uzupełnia ona wyniki badania ankietowego i pokazuje, że e-commerce jest jedną z ważniejszych kategorii w internecie. W czerwcu 2022 roku aż 92% polskich internautów odwiedziło w tym miesiącu przynajmniej jedną witrynę lub uruchomiło aplikację z kategorii „Zakupy online”, natomiast najpopularniejszym typem sklepów, poza sklepami marketplace, okazały się być sklepy odzieżowe. W raporcie można znaleźć więcej ciekawych danych, które składają się na aktualny obraz rynku e-commerce w Polsce.

E-commerce nierozerwalnie łączy się z reklamą online. – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska - Przedstawiciele Grupy Roboczej E-commerce IAB Polska przygotowali tę część Raportu, w której zbadali, jak treści na blogach, opinie, influencerzy czy kontekst reklamy wpływa na decyzje zakupowe internautów i jaki do tej formy reklamy mają stosunek. Jak wynika z badania, aż 51% respondentów zapytanych o to, czy kupili produkt na podstawie treści publikowanych w internecie, odpowiedziało twierdząco. Szczególnie zatem polecam zgłębić tę część publikacji – pomoże ona zrozumieć, jak wykorzystywać reklamę online, by swoich potencjalnych klientów zachęcić, a nie zniechęcić do zakupu.

Wyniki tegorocznej fali badania potwierdzają, że Polacy polubili zakupy przez internet i są w tej sympatii konsekwentni. Zwiększona podczas pandemii popularność e-commerce utrzymała się, a osoby, które rozpoczęły korzystanie ze sklepów online ze względu na lockdowny lub obawy o swoje zdrowie, w dużej mierze pozostały przy tej formie zakupów. Kupowanie online jest również postrzegane jako wygodne i nieskomplikowane.Wśród czynników, które motywują e-konsumentów do zakupów przez internet znalazły się m.in. dostępność całą dobę oraz brak konieczności jechania do sklepu – oba te motywatory wymieniali również respondenci w poprzedniej fali badania. W tym roku jednak zmienił się trzeci z najczęściej wskazywanych czynników – badani jako szczególnie motywujące wskazali ceny, atrakcyjniejsze niż w sklepach tradycyjnych. Istotność czynnika finansowego nie dziwi, szczególnie w obecnej sytuacji inflacyjnej.W tym roku po raz pierwszy zapytaliśmy badanych o wpływ inflacji na ich zachowania zakupowe. Aż 58% badanych zadeklarowało, że kupuje tyle samo, co zwykle, 28% odpowiedziało, że kupuje mniej, natomiast 14% - że kupuje więcej. Zmniejszenie wydatków zadeklarowały szczególnie kobiety oraz badani w wieku 24-34 lat. Co ciekawe, jeśli chodzi o planowane zakupy online, zdecydowanie większy odsetek badanych zapowiada ich ograniczenie.W tegorocznym badaniu przyjrzeliśmy się również kwestiom ekologii i jej wpływowi na wybory klientów. Okazało się, że niemal dla połowy badanych wpływ formy dostawy i zwrotu na środowisko jest bardzo ważny (20%) lub ważny (26%), przy czym znów największą liczbę wskazań odnotowaliśmy w przypadku kobiet.Po raz pierwszy w historii badania "E-commerce w Polsce" odnotowaliśmy przewagę smartfona nad laptopem, jeśli chodzi o urządzenia najczęściej wykorzystywane w procesie e-zakupów. O ile rok temu m-commerce był szczególnie popularny wśród młodych badanych, o tyle w tym roku jest to już trend obejmujący ogół respondentów.Tegoroczny Raport to efekt współpracy Gemius, Polskich Badań Internetu oraz IAB Polska, a jego wyniki wzbogacone zostały o dane z badania Mediapanel oraz ekspercką wiedzę specjalistów działających w ramach Grupy Roboczej E-commerce IAB Polska.