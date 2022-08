Jak inflacja zmienia decyzje zakupowe Polaków?

Wysoka inflacja od miesięcy drenuje nasze portfele. Jakie zakupy są największym obciążeniem naszych budżetów? Jak staramy się zaoszczędzić? Z czego gotowi jesteśmy zrezygnować? Na te pytania odpowiada najnowsze badanie PAYBACK Opinion Poll.

Przeczytaj także: Inflacja skłania Polaków do szukania promocji

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zakupy są w dobie inflacji największym obciążeniem naszych portfeli?

Z czego rezygnujemy, żeby ratować budżet domowy?

Jak radzimy sobie ze wzrostem cen?



Niestety, dalszego wzrostu inflacji obawiają się niemal wszyscy – w naszym badaniu niepokój o kolejne podwyżki wyraziło aż 95% badanych. Zwykle, w razie nieprzewidzianych wydatków pewien komfort dają nam oszczędności. Z ankiety PAYBACK Opinion Poll wynika jednak, że poduszkę finansową posiada jedynie co trzeci respondent - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Na czym najbardziej staramy się oszczędzać w czasie inflacji? Najbardziej oszczędzamy na rozrywce, czyli wyjściach do kina czy restauracji, którą wybrało aż 45% badanych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Czy cena faktycznie jest najważniejsza?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie kwestie zeszły na dalszy plan przy wyborze produktów lub usług? Dla 46% z nas na dalszy plan schodzi ich marka, Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Strategia w czasach kryzysu? Mądre zakupy!

Galopujące ceny sprawiły, że zdecydowana większość badanych PAYBACK Opinion Poll zaczęła jeszcze bardziej poszukiwać promocji. I tak – ponad połowa ankietowanych, porównuje ceny, blisko połowa z nich sięga po gazetki promocyjne, a 46% respondentów korzysta z programów lojalnościowych. Wdrożenie którejś z tych strategii zakupowych jest jednym z nielicznych, pozytywnych skutków inflacji. Jeśli mądre zakupy wejdą konsumentom w nawyk, mogą przełożyć się na oszczędności w portfelach bez względu na cykl koniunktury rynkowej – podsumowuje Katarzyna Grzywaczewska.

Przeczytaj także: Impulsywne zakupy nie tylko w Black Friday

Z badania PAYBACK Opinion Poll wynika, że 90% Polaków odczuwa skutki inflacji. Nasze budżety cierpią najbardziej z powodu wysokich cen żywności - jest to problem dla 87% badanych. Nasze portfele drenują także ceny paliwa, które wskazało 71% respondentów oraz zdaniem 45% ankietowanych - koszty mediów.Rosnąca inflacja jest powodem, dla którego konsumenci staranniej planują swoje budżety i poszukują oszczędności. W jakich kategoriach? Najczęściej wskazywaną okazała się rozrywka, czyli wyjścia do kina czy restauracji, którą wybrało aż 45% badanych. Oszczędzać staramy się też na zakupach spożywczych oraz paliwie i transporcie (na przykład rezygnując z częstych podróży autem, a przesiadając się na rower) – tak zadeklarowało odpowiednio po 36% ankietowanych. Kolejną kategorią zakupową jest odzież i obuwie, którą wskazał co trzeci respondent oraz użytkowanie mieszkania – na ograniczenie zużycia energii czy wody decyduje się 31% badanych.Podczas zakupów w supermarkecie, osiedlowym sklepiku czy centrum handlowym 83% respondentów częściej niż przed wzrostem inflacji kieruje się ceną produktów. Z drugiej jednak strony, kryterium ceny (zdaniem 72% ankietowanych) jest ważnym, ale nie najważniejszym czynnikiem, decydującym o wyborze danych produktów żywnościowych czy innych artykułów. Oczywiście, w tak niepewnych czasach jak obecnie, wielu z nas jest skłonnych pójść na pewne zakupowe kompromisy. Jakie? Decydując się na konkretne produkty czy usługi, dla 46% z nas na dalszy plan schodzi ich marka, a także kwestie związane z ekologią lub lokalizacją sklepu, co zadeklarowało po 28% ankietowanych.Drogo lub nie, kupować muszą wszyscy. Jak więc radzimy sobie ze wzrostem cen? Co ciekawe, najczęściej stosowana strategia nie zawsze oznacza skromniejsze zakupy, ale poszukiwanie promocji cenowych . Tak przynajmniej zadeklarowało 59% badanych. Mniejszy koszyk zakupowy zajął w tym przypadku drugie miejsce – 44% badanych stara się kupować mniej. Z kolei, 42% ankietowanych szuka tańszych zamienników wybranych produktów, a 28% respondentów kupuje tylko niezbędne rzeczy, rezygnując przy tym z wydatków na przyjemności czy wyjazdyWarto również podkreślić, że 54% badanych zauważa konkretne działania marek, które mają na celu wsparcie klientów w czasach rosnących cen, a 85% ankietowanych spośród tej grupy korzysta z tego typu akcji.