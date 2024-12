Pokolenie Z wybiera prezenty w formie przeżyć

Mastercard sprawdził preferencje zakupowe przedstawicieli pokolenia Z w Polsce i w Europie. Okazało się, że najlepsze prezenty dla osób między 18. a 24. rokiem życia to takie, które dostarczają przeżyć i zostawiają wspomnienia.

Przeczytaj także: Podróże, koncerty, jedzenie. Na jakie doświadczenia wydajemy najwięcej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na co "zetki" najchętniej wydają pieniądze?

Jakich unikalnych przeżyć szukają młodzi Polacy?



Młodzi coraz więcej wydają na podróże

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Młodzi coraz więcej wydają na podróże 58% ankietowanych część swojego budżetu na 2024 r. planowało rozdysponować na podróżowanie. 45% z nich odwiedza miejsca, które ich pasjonują, jednocześnie 16% przyznaje, że inspiracje turystyczne czerpie z mediów społecznościowych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Życie pełne wrażeń – co napędza „zetki”?

Zorza polarna i deszcz meteorytów - niekonwencjonalne marzenia młodych Polaków

Radość z małych i dużych przeżyć

Prezenty oparte na doświadczeniach mają szczególną moc oddziaływania. Dają możliwość wspólnego przeżywania tego, co jest najważniejsze, z ludźmi dla nas najbliższymi. W Mastercard wierzymy, że to właśnie takie chwile – z bliskimi i przyjaciółmi, pełne pozytywnych emocji, są bezcenne, ponieważ tworzą wspomnienia, które pozostaną z nami na zawsze. Konsumenci z młodego pokolenia właśnie takie prezenty doceniają najbardziej – mówi Jerzy Hołub, dyrektor marketingu na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard.

Z badania Mastercard wynika, że w Europie ponad 60% „zetek” zwiększyło swoje wydatki na doświadczenia w tym roku. Badanie Mastercard pokazało również, że spośród wszystkich grup wiekowych, to właśnie reprezentanci tego pokolenia najwięcej wydają na doświadczenia. Jeśli chodzi o Polskę, 97% ankietowanych między 18. a 24. r.ż. zamierzało w 2024 r. część swojego budżetu przeznaczyć na emocjonalne doświadczanie. Ponad 70% respondentów uważa, że wydawanie pieniędzy na przeżycia jest wartościową inwestycją, a 36% przyznało, że oszczędzali wcześniej po to, aby w tym roku nadwyżkę budżetową rozdysponować na aktywności, które dostarczą im wyjątkowych emocji.Na co polskie „zetki” najchętniej przeznaczają pieniądze? 58% ankietowanych część swojego budżetu na 2024 r. planowało rozdysponować na podróżowanie. 45% z nich odwiedza miejsca, które ich pasjonują, jednocześnie 16% przyznaje, że inspiracje turystyczne czerpie z mediów społecznościowych. 37% respondentów była skłonna wydać pieniądze na wydarzenia muzyczne na żywo, a niewiele mniej, bo 34%, na doświadczenia na świeżym powietrzu, np. wędrówki, jazdę na rowerze czy aktywności z obszaru wellness, spa i fitness (32%). 29% ankietowanych deklarowało wydawanie pieniędzy na doznania kulinarne, a 26% na przeżycia filmowe, takie jak premiery kinowe czy festiwale filmowe.Młodzi Europejczycy najbardziej cenią przeżycia związane z podróżami - 68% z nich chciałoby odwiedzić miejsca ze swojej listy życzeń. Ponad połowa marzy o tym, aby zobaczyć występ ulubionego artysty na żywo (53%). Znaczna część respondentów doceniłaby kolacje w wymarzonej restauracji (42%) oraz pobyt w ekskluzywnym hotelu (41%).Młodzi Polacy szukają unikatowych przeżyć. Ponad 90% ankietowanych polskich „zetek” przyznało, że duże wrażenie zrobiłoby na nich doświadczenie zjawisk naturalnych na żywo, np. obejrzenie zorzy polarnej lub deszczu meteorytów. Niesamowitych przeżyć dostarczy im również zobaczenie światowej sławy punktu turystycznego, np. Opery w Sydney (83%), a dla 63% duże znaczenie miałby udział w immersyjnym i interaktywnym przedstawieniu teatralnym. Pozytywne emocje wśród młodych wywołują również widowiska sportowe. Podróż do światowej sławy ośrodka sportowego, np. na Stade Roland Garros w Paryżu, czy na stadion Wembley w Londynie miałaby znaczenie dla 78% respondentów. Możliwość oglądania swojej ulubionej drużyny sportowej lub sportowca zdobywającego trofeum ma dużą wartość dla ponad połowy ankietowanych (53%), a 15% przyznało, że takie doświadczenie odmieniłoby ich życie.Polskie „zetki” chcą doświadczać zarówno spektakularnych przeżyć, jak i tych bardziej kameralnych czy lokalnych. Blisko 60% przedstawicieli tego pokolenia jest zainteresowanych udziałem w koncertach gwiazd światowej rangi, podczas gdy 35% z nich czerpie równie dużą radość z występów polskich artystów. Choć ponad połowa ankietowanych z Polski (55%) doceniłaby wyjście na kolację do ekskluzywnej restauracji z gwiazdką Michelin, to dla 42% atrakcją będzie również spotkanie w lokalnej rodzinnej restauracji.