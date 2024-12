Polacy o wigilii wolnej od pracy i premii świątecznej

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a przygotowania do nich ruszyły już pełną parą nie tylko w domach i sklepach, ale również w firmach. Chociaż nie we wszystkich, bowiem - jak wynika z badania zrealizowanego przez Pracuj.pl - dla blisko połowy polskich pracowników pracodawcy nie przygotowali żadnych prezentów ani premii świątecznych. Czego jeszcze dowiadujemy się o firmowych zwyczajach bożonarodzeniowym oraz podejściu do wigilii wolnej od pracy?

Przeczytaj także: Wigilia firmowa: oczekiwania vs rzeczywistość

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pracownicy otrzymują dodatki do pensji z okazji świąt Bożego Narodzenia?

Które benefity świąteczne są najbardziej pożądane?

Jak wyglądają różnice pomiędzy tym, co pracownicy chcieliby otrzymać od pracodawcy a tym, co rzeczywiście spodziewają się dostać?

Co pracownicy sądzą o wolnej od pracy wigilii?

Oczekiwania kontra rzeczywistość

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Które z benefitów świątecznych chciałbyś, aby pracodawca zapewnił ci w tym roku? 86% pracowników deklaruje, że najbardziej pożądanym przez nich benefitem w nadchodzącym okresie, byłaby jednorazowa świąteczna premia finansowa Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W okresie świątecznym oczekiwania pracowników koncentrują się na benefitach, które realnie wpływają na ich komfort i sytuację finansową. Premie świąteczne, dodatkowe dni wolne czy upominki to nie tylko gesty ze strony pracodawców, ale także sygnał, że ich wkład w funkcjonowanie firmy jest doceniany. W szczególnie trudnym okresie gospodarczym takie działania mogą mieć kluczowy wpływ na budowanie zaangażowania i lojalności zespołu – zauważa Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

W biurze czy restauracji? Świąteczne spotkania pod lupą

Wigilia wolna od pracy – co na to pracownicy?

Okres świąteczny to wyjątkowy czas, który powinien być okazją do budowania relacji i wzmacniania zaufania między pracownikami a pracodawcami. Decyzje dotyczące takich kwestii, jak skrócenie czasu pracy czy dodatkowe dni wolne, mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie firmy jako miejsca przyjaznego dla pracowników. To także szansa na pokazanie, że organizacja dba o dobrostan swojego zespołu, co w dłuższej perspektywie przekłada się na większe zaangażowanie i lojalność pracowników – dodaje Agata Roszkiewicz.

Święta w cieniu wyzwań gospodarczych

Przeczytaj także: Wigilia firmowa z finansami w tle

Aż 82% badanych uważa, że w te święta otrzymywana pensja pozwala na mniej zakupów niż w poprzednim roku. Nie dziwi zatem fakt, że aż 86% pracowników deklaruje, że najbardziej pożądanym przez nich benefitem w nadchodzącym okresie, byłaby jednorazowa świąteczna premia finansowa od pracodawcy. Na drugim miejscu wśród oczekiwań znalazł się dodatkowy urlop na czas świąt, na który wskazuje 45% respondentów, a 36% liczy na upominki lub prezenty od pracodawcy.Rzadziej wskazywanymi, lecz wciąż istotnymi benefitami są rozszerzenie pakietu świadczeń pozapłacowych (19%), świąteczne spotkanie na żywo (14%), czy możliwość wyboru akcji charytatywnej wspieranej przez firmę (11%). Tyle samo badanych chciałoby, aby z okazji świąt przyznano nagrody dla najlepszych pracowników, a jedynie 4% marzy o organizacji imprezy tanecznej w tym okresie.A jak wyglądają różnice pomiędzy tym, co pracownicy chcieliby otrzymać od pracodawcy a tym, co rzeczywiście spodziewają się dostać? W tegoroczne święta jednorazową premię finansową rzeczywiście spodziewa się otrzymać 45% badanych. To wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy takiego benefitu spodziewało się 36% respondentów. 25% pracowników deklaruje, że najpewniej otrzymają upominek lub prezent świąteczny.1 na 10 pracowników wskazuje, że pracownicy w ich firmie otrzymają dodatkowy urlop na czas świąt. ¼ badanych wskazuje, że ich pracodawca w formie benefitu dla zespołu zorganizuje spotkanie świąteczne poza siedzibą firmy, a 18% spotkanie w siedzibie firmy.72% respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że spotkania świąteczne to ważna forma integracji pracowników. Jak wynika z badań – pracodawcy rozpoznają tę potrzebę. Blisko połowa pracowników deklaruje, że takie wydarzenie jest organizowane przez ich firmę. 30% respondentów wskazuje, że taka Wigilia odbędzie się w restauracji, czy innej wynajętej przez pracodawcę przestrzeni. 19% badanych z kolei deklaruje, że Wigilia będzie organizowana w siedzibie ich firmy.32% badanych zaznacza, że ich organizacja nie zapewnia takiego wydarzenia, a 15% badanych nie wie, czy ich pracodawca zdecyduje się zorganizować Wigilię firmową.Zdecydowana większość uczestników badania (66%) deklaruje, że wezmą udział w świątecznym spotkaniu firmowym. Mimo to, około 2 na 10 pracowników nie planuje udziału w firmowy świętowaniu, a 16% badanych wciąż zastanawia się nad tą kwestią.Wśród powodów, dla których badani pracownicy nie planują udziału w firmowej wigilii, najczęściej pojawiają się: wrażenie, że takie wydarzenia są organizowane bardziej z obowiązku, niż chęci integracji (29%), obawa przed tym, że atmosfera na spotkaniu może być niezręczna lub niekomfortowa (24%), zbyt duża odległość do miejsca wydarzenia (21%), nielubienie tego typu wydarzeń (21%), niechęć do poświęcania czasu prywatnego na spotkania służbowe (18%), zobowiązania prywatne w tym samym czasie (13%), fakt, że spotkania te nie są obowiązkowe (12%) oraz złe relacje ze współpracownikami (6%).Dyskusja o Wigilii wolnej od pracy towarzyszy polskim debatom publicznym od lat, a w tym roku nabiera szczególnego znaczenia. Pod koniec listopada Sejm przegłosował projekt ustawy, który przewiduje, że Wigilia Bożego Narodzenia stanie się dniem ustawowo wolnym od pracy.Według badania Pracuj.pl aż 76% respondentów uważa, że taki dzień wolny nie miałby negatywnego wpływu na gospodarkę. Jednocześnie 85% badanych uważa, że Wigilia to dzień o specjalnym statusie, który nie powinien być traktowany jako standardowy dzień pracy. Opinie na temat tego, kto powinien decydować o wolnym, są podzielone – 51% respondentów twierdzi, że powinna to być decyzja pracodawcy.Okres między Wigilią a Sylwestrem jest jednak dla wielu pracowników czasem na regenerację. 31% respondentów deklaruje, że weźmie urlop we wszystkie dni robocze, a 24% planuje skorzystać z części dni wolnych. Jednocześnie 25% badanych zamierza pracować przez cały ten okres, a 13% jeszcze nie podjęło decyzji.Z perspektywy pracodawców sytuacja wygląda różnie – 34% firm oferuje skrócony czas pracy zarówno w Wigilię, jak i Sylwestra, podczas gdy w 45% organizacji oba te dni pozostają zwykłymi dniami pracy.Święta to czas, który przynosi pracownikom nadzieję na miłe gesty ze strony pracodawców, niezależnie od wyzwań gospodarczych. Wyniki badania pokazują, że pracownicy doceniają różnorodne formy wsparcia – od świątecznych premii po spotkania integracyjne czy dodatkowy urlop. Takie inicjatywy nie tylko umilają ten wyjątkowy czas, ale także budują poczucie wspólnoty i wzmacniają relacje w organizacji, co może pozytywnie wpłynąć na atmosferę i zaangażowanie zespołu w nadchodzącym roku.