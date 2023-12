Wigilia firmowa: oczekiwania vs rzeczywistość

Boże Narodzenie i wigilia firmowa to świetne okazje do wszelkich świątecznych inicjatyw ze strony pracodawcy, które zresztą witane są przez pracowników z otwartymi ramionami. I choć np. tradycja wręczania współpracownikom prezentów nieco osłabła, to jednak zatrudnieni z zadowoleniem witają świąteczne bonusy od pracodawców. Nie jest też w zasadzie zaskoczeniem, że w dobie wysokich cen szczególnie miłym upominkiem są dodatkowe pieniądze.

Przeczytaj także: Wigilia firmowa z finansami w tle

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pracownicy oczekują wigilii firmowej?

Które benefity świąteczne są najbardziej pożądane?

Czy zamierzamy odpoczywać między Wigilią a Sylwestrem?

Czy w firmach kultywowany jest zwyczaj wręczania prezentów?

Niespełnione oczekiwania?

Dodatkowy zastrzyk gotówki czy dzień wolny pozostają najbardziej atrakcyjnymi dodatkami z perspektywy pracowników. I nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę wymagające otoczenie makroekonomiczne i utrzymującą się wciąż na stosunkowo wysokim poziomie inflację. Zapytani o nią pracownicy odpowiedzieli w zdecydowanej większości, że w te święta otrzymywana pensja pozwala im na mniej zakupów niż w poprzednim roku. Uważa tak aż 7 na 10 z nich

– komentuje Agata Roszkiewicz, ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl.

Coś dla siebie, coś dla innych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy planujesz w tym roku branie dni wolnych między Wigilią a Sylwestrem 1 na 4 (23%) pracowników zamierza wykorzystać czas między Wigilią a Sylwestrem na odpoczynek Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Czas na regenerację

Czas okołoświąteczny jest zwykle okresem, kiedy w wielu branżach obserwujemy delikatne spowolnienie. Niektóre firmy w ogóle nie pracują w tym czasie. Ma to dla pracowników różne konsekwencje: część z nich otrzymuje dodatkowy urlop, co jest jednym z dość mocno pożądanych przez nich benefitów, jak pokazało nasze badanie. 27% z kolei może usłyszeć sugestię wykorzystania dni wolnych w tym czasie. Nie jest to oczywiście obligatoryjne, ostateczna decyzja dotycząca wzięcia urlopu w dane dni pozostaje po stronie pracownika - komentuje Agata Roszkiewicz.

Spotkania świąteczne to ważna forma integracji pracowników, uważa 63% badanych użytkowników Pracuj.pl posiadających zatrudnienie. Jeśli jednak chodzi o to, jakie benefity chcieliby otrzymać od swoich pracodawców w tym roku, to firmowa wigilia znajduje się zdecydowanie poniżej tych osobistych, pokazało coroczne badanie serwisu Pracuj.pl. Wśród najbardziej pożądanych prezentów świątecznych zajęła bowiem czwartą pozycję (wskazało ją 16% respondentów).Podobnie jak w poprzednich edycjach świątecznego badania, najbardziej pożądanym świątecznym benefitem jest jednorazowa, okolicznościowa premia finansowa - chciałoby ją otrzymać 86% pracowników. Na drugim miejscu plasuje się dodatkowy urlop na czas świąt, który wskazało 43% badanych. Upominek rzeczowy zamyka listę trzech najbardziej atrakcyjnych prezentów, uzyskując 34% wskazań.Nieco rzadziej badani wśród swoich zalet wskazywali na cechy, takie jak poczucie humoru czy kompetencje miękkie, np. budowanie relacji ze współpracownikami. Nadal jednak uzyskiwały one stosunkowo wysokie wyniki. I tak, na przykład, zdolność do budowania relacji jako posiadaną przez siebie zaletę wskazało 36% badanych, a do budowania relacji z przełożonymi – 39%. Empatię wobec współpracowników deklarowało 4 na 10 respondentów, a inteligencję emocjonalną w relacjach z nimi – 3 na 10.Najrzadziej wśród zalet podawano łatwość zwiększania własnych zarobków (13%), skuteczne przedstawianie swoich atutów podczas rekrutacji (16%) czy dobrą intuicję w wyborze miejsc pracy i współpracowników (18%).Ciekawych wniosków dostarcza analiza nie tylko pożądanych, lecz także spodziewanych przez pracowników w tym roku benefitów świątecznych. Dochodzi tutaj bowiem do pewnego zderzenia oczekiwań z rzeczywistością, które zdaje się być bardziej bolesne niż w roku ubiegłym.I tak, choć premia okolicznościowa jest najbardziej pożądanym benefitem z perspektywy badanych, to w te święta spodziewa się ją otrzymać tylko około ⅓ z nich (36%). Tyle samo uważa, że nie dostanie od pracodawcy żadnego świątecznego benefitu. 33% sądzi, że ich firma zorganizuje w tym roku świąteczną wigilię (większość nastawia się na wigilię poza siedzibą firmy). 1 na 5 (21%) respondentów spodziewa się natomiast drobnego upominku. Tylko 7% uważa, że dostanie z okazji świąt dodatkowy urlop.Dla porównania, w ubiegłym roku 62% ankietowanych spodziewało się premii, 56% upominku rzeczowego i aż 30% dodatkowego urlopu. Niewykluczone, że i tutaj powodem jest sytuacja gospodarcza. Możliwe, że pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że ich firma może być w nieco słabszej niż w ubiegłych latach kondycji. Być może także już rok temu nie otrzymali spodziewanych benefitów, co również może mieć wpływ na tegoroczne oczekiwania.Czas okołoświąteczny to jednak nie tylko przestrzeń na otrzymywanie prezentów (choćby w formie benefitów), lecz także okres, w którym firmy organizują okazjonalne akcje dla pracowników.Jeśli chodzi o działania charytatywne, to 24% respondentów przyznało, że te mają miejsce w ich firmie w okresie świątecznym. 45% odpowiedziało, że nic takiego się nie dzieje. 31% twierdzi natomiast, że nic na ten temat nie słyszało.Zdaje się też, że powoli zanika natomiast zwyczaj obdarowywania się prezentami - tylko 7% respondentów przyznało, że w nich firmie pracownicy nawzajem wręczają sobie drobne upominki na zasadzie losowania. 64% nie otrzymuje żadnych prezentów.1 na 4 (23%) pracowników zamierza wykorzystać czas między Wigilią a Sylwestrem na odpoczynek, biorąc wszystkie dni wolne. Takich planów nie ma 31% badanych przez Pracuj.pl.Badanie pokazało, że 22% nie podjęło jeszcze żadnej decyzji dotyczącej urlopu w okresie międzyświątecznym. Być może warto, by osoby te posłuchały sugestii ¾ (73%) pracowników, którzy przyznali, że odpoczynek podczas świąt pozwala wrócić do pracy z nowymi siłami.