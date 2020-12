Wigilia firmowa w tym roku z dystansem

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą inne niż zwykle. Także te firmowe. Zamiast wigilii i spotkań świątecznych - dystans i urlopy. A może pracownicza wigilia online? Pracownicy badani przez Pracuj.pl nie są przekonani do tego pomysłu.

Boże Narodzenie z dystansem

Liczba osób deklarujących, że w ich firmach odbędzie się w tym roku jakiekolwiek spotkanie świąteczne, spadła w porównaniu do ubiegłych lat o aż 62 punkty procentowe. Tego typu imprezy stanowią w wielu miejscach pracy najważniejsze spotkanie integracyjne w roku, okazję do spędzenia czasu w pozytywnej, mniej formalnej atmosferze. Tymczasem pandemiczne obostrzenia sprawiają, że jedyne realne rozwiązanie w czasach pandemii mogą stanowić wydarzenia online. W ich wypadku liczy się dobry pomysł i oryginalne podejście, zdolność pozytywnego zaskoczenia pracowników i odróżnienia spotkania od typowej telekonferencji. Szczególnie, że wiele osób jest już zmęczonych częstymi rozmowami online, a integrować chciałby się „na żywo”, jak w minionych latach - komentuje Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Premia i upominki mile, ale… rzadko widziane

Przerwa od zawodowych wyzwań

Krótsze urlopy z własnej woli

Z jednej strony w części miejsc pracy mamy do czynienia z dodatkowymi napięciami, związanymi z sytuacją pandemiczną, co może zniechęcać do brania dłuższych urlopów. Z drugiej strony, obostrzenia wiążą się z ograniczonymi możliwościami pod względem podróży, co na pewno zmniejsza liczbę osób planujących np. sylwestrową turystykę. Wszystko to składa się na nietypowy obraz tegorocznej przerwy świątecznej. Choć przez ostatnie miesiące nauczyliśmy się lepiej funkcjonować w wirtualnym świecie pracy, takie okazje dobrze obrazują potrzebę wspólnej celebracji ważnych okazji i bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami – podsumowuje Agata Grzejda.

Pandemia zmieniła wiele aspektów naszego życia, także tego zawodowego. Praca zdalna, konieczność zachowania dystansu, kłopoty finansowe pracodawców. Z tego powodu również okres świąteczny będzie odbiegał od tego z lat ubiegłych.Pracownicy ankietowani przez Pracuj.pl zapytani o tegoroczne spotkania świąteczne w ich firmach, odpowiedzieli, że raczej nie wezmą w nich udziału. Tylko 13% badanych zadeklarowało, że w ich firmie odbędzie się wigilijne spotkanie dla pracowników, w tym także w formie online. W ubiegłym roku takie wydarzenia odbywały się w 75% firm ankietowanych. Forma online wigilii pracowniczej nie wzbudza jednak entuzjazmu badanych, którzy mają już dość tej formy kontaktów. Zaledwie 1/5 badanych uważa spotkania świąteczne online za dobre rozwiązanie.Mimo za grożenia epidemicznego 34% ankietowanych przez Pracuj.pl chciałoby wziąć udział w tradycyjnym spotkaniu świątecznym.Jak się jednak okazuje, mimo nowych okoliczności pewne rzeczy się nie zmieniają. Wśród benefitów świątecznych, które według respondentów powinien dostarczać pracownikom dobry pracodawca, dominują zdecydowanie premie finansowe (73% wskazań). Na drugim miejscu wybierane były upominki i prezenty dla pracowników (56%), a na trzecim – dodatkowy urlop na święta (33%). Dopiero na dalszych miejscach znalazły się bardziej nietypowe inicjatywy, czyli akcje charytatywne (20%) i nagrody dla pracowników roku (16%). Warto zauważyć, że najrzadziej ze wszystkich dostępnych opcji wybierana była organizacja spotkań świątecznych online – za wyznacznik dobrego pracodawcy uważa je zaledwie co dziesiąty badany.Benefity, które pracownicy określają jako ważne, często rozmijają się jednak z firmową rzeczywistością. Połowa respondentów Pracuj.pl spodziewa się, że w tym roku nie otrzymają od pracodawcy żadnego dodatkowego benefitu z okazji świąt. Otrzymania premii finansowej z okazji zakończenia roku oczekuje tylko co trzeci respondent Pracuj.pl. Jeszcze mniej, bo co piąty, spodziewa się otrzymania prezentów lub upominków z tej okazji.Podobnie, jak w ubiegłych latach, czas między Wigilią i Nowym Rokiem będzie stanowił okres zamrożenia lub spowolnienia działalności w wielu firmach. W tym roku ta sytuacja będzie mieć jednak dodatkowy wymiar. 56% respondentów Pracuj.pl uważa, że przerwa świąteczna to dobra okazja do odpoczynku od zmartwień związanych z pracą w czasie pandemii. Trudno się więc dziwić, że blisko połowa badanych (49%) planuje mieć wolne przynajmniej przez część spośród ostatnich pracujących dni tego roku.Jednocześnie jednak tylko co czwarty respondent nie będzie w tym okresie w ogóle pracować – to wyraźnie mniej osób, niż tych nie decydujących się na żaden urlop (34%). Ogółem widoczne jest nieco mniej aktywne podejście do brania długiej przerwy pod koniec grudnia, niż w minionych latach. Dla porównania, w badaniu przeprowadzonym przez Pracuj.pl dwa lata temu odpoczynek przynajmniej przez część tego okresu deklarowało więcej, bo 55% badanych.Co ciekawe, plany pracy w okresie spowolnienia niekoniecznie muszą wynikać z nacisku ze strony przełożonych. Tylko co czwarty badany deklaruje, że jego pracodawca odnosi się negatywnie do brania przez pracowników urlopu w okresie między świętami, a sylwestrem. Jak zauważa jednak Agata Grzejda, 9 miesięcy pracy w nowej normalności wpływa na postawy wielu specjalistów – także te dotyczące urlopów.