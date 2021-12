Boże Narodzenie w pracy: wigilia firmowa czy premia świąteczna?

Tegoroczne Boże Narodzenie będzie dla firm okazją do świątecznych inicjatyw dla zatrudnionych - wynika z najnowszego badania firmy Randstad. A na jakie bonusy od pracodawców mogą liczyć w tym roku pracownicy? Okazuje się, że na popularności zdecydowanie zyskuje premia świąteczna, chociaż pomysłów na obdarowanie załogi jest zdecydowanie więcej.

Premia świąteczna na prowadzeniu

Udział pracodawców planujących wesprzeć pracowników premią okolicznościową przy okazji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia jeszcze nigdy nie był tak wysoki, jak teraz – zaznacza Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska. – Z naszych badań wynika, że firmy lepiej oceniają swoją kondycję finansową i tegoroczne budżety mogą im pozwolić na więcej. Jednocześnie jest to pośrednia, symboliczna odpowiedź na presję płacową ze strony pracowników. Wobec trudności w pozyskaniu kandydatów do pracy, pracodawcy uruchamiają wszystkie swoje pomysły na to, aby wpłynąć na obniżenie rotacji pracowników w firmach, a premie należą do tej grupy pomysłów. – dodaje.

Rosnąca wartość benefitów

Dla wszystkich czy dla wybranych?

W tym roku, z okazji Bożego Narodzenia, polscy przedsiębiorcy planują przekazać swoim pracownikom przede wszystkim premie okolicznościowe (44%) oraz zorganizować wigilie firmowe (43%). W poprzednim roku, w związku z pandemią, wszelkie imprezy okolicznościowe były ograniczone obostrzeniami. Obecnie widać, że znów zyskały one na znaczeniu. Z badania wynika, że. 29% przekaże dla swoich podwładnych oraz ich dzieci lub całych rodzin upominki, zaś 13% respondentów nie planuje z okazji Bożego Narodzenia podejmować żadnych specjalnych działań.W ostatnich latach widać też systematyczny wzrost liczby pracodawców, którzy z okazji świąt angażują pracowników w akcje charytatywne i społeczne. W tym roku takie inicjatywy pojawią się w co piątej firmie.Co trzeci pracodawca biorący udział w badaniu zadeklarował przeznaczenie na tegoroczne inicjatywy bożonarodzeniowe od 100 zł do 300 zł w przeliczeniu na jednego pracownika. Jest to najpopularniejszy przedział finansowy wskazywany przez przedsiębiorców. W porównaniu z zeszłym rokiem ten odsetek wzrósł wyraźnie (o 7 p.p.). Warto podkreślić, że udział firm planujących wydać powyżej 500 zł na pracownika w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, pierwszy raz w analizowanym okresie przekroczył próg 20% i obecnie wynosi dokładnie 22%.Co ciekawe,– taki przedział kwotowy wskazało zaledwie 9% respondentów.Okolicznościowe premie świąteczne w większości firm (75%) będą przyznawane wszystkim pracownikom, ale w 65% przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, kwota będzie zróżnicowana ze względu na stanowisko i dział.W przypadku bonów towarowych w 87% firm trafią one do wszystkich zatrudnionych. Jednak tu także najczęściej ich wartość będzie zależała od stanowiska i działu, w którym pracuje dany pracownik (61%).