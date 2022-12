Jakie świąteczne benefity pracownicze szykują pracodawcy?

Niebawem święta Bożego Narodzenia. Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk sprawdził, jakie benefity z tej okazji przygotowali pracodawcy. Czy będą to premie świąteczne, bony towarowe czy wigilie firmowe?

Premie świąteczne wciąż najpopularniejsze

Wyraźnie widać, że pracodawcy wrócili do spotkań integracyjnych w zespołach, których zaniechali w okresie pandemii. Z ich perspektywy to doskonała okazja, aby zacieśniać relacje pomiędzy pracownikami, ale także budować dobrą atmosferę w miejscu pracy. Część firm, nawet jeśli nie może sobie pozwolić na podniesienie wynagrodzeń na stałe, stara się docenić zaangażowanie pracowników choćby taką jednorazową świąteczną premią. Stąd bonusy finansowe i bony towarowe wciąż należą do najważniejszych inicjatyw – mówi Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy Randstad Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie świąteczne benefity szykują pracodawcy? Premie świąteczne wciąż są najpopularniejsze.

Wartość benefitów świątecznych rośnie

Benefity świąteczne obejmują coraz szersze grono pracowników w firmach

Badanie dotyczące benefitów świątecznych zostało przeprowadzone wśród 1000 pracodawców przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk.Z badania wynika, że pracodawcy nieco częściej niż w ubiegłym roku będą przyznawać premie okolicznościowe: obserwujemy tu wzrost z 44 proc. do 45 proc. Natomiast chęć organizacji firmowej wigilii deklaruje dokładnie tylu pracodawców, co w ubiegłorocznym badaniu: 43 proc. Bony podarunkowe planuje przekazać pracownikom 32 proc. respondentów. 23 proc. odpowiada, że pracownicy i ich rodziny mogą liczyć na gwiazdkowe upominki od firmy – ten odsetek jest mniejszy niż w zeszłym roku, gdy wynosił 29 proc. Wśród przedsiębiorców biorących udział w badaniu 14 proc. odpowiada, że nie planuje w tym roku żadnych specjalnych działań (wzrost z 13 proc.).18% firm przy okazji świąt, da też pracownikom możliwość zaangażowania się w akcje charytatywne, np. zbiórki darów rzeczowych czy pieniędzy oraz działania wolontariackie.W porównaniu do zeszłego roku obserwujemy wzrost wartości przyznawanych benefitów świątecznych w przeliczeniu na jednego pracownika. Podczas, gdy w 2021 roku najczęściej wskazywanym przez pracodawców przedziałem kwot był ten między 100 a 300 zł, to tym razem firmy najczęściej są skłonne przeznaczyć na świąteczne bonusy między 300 a 500 zł. W tym roku takie deklaracje składa 34 proc. badanych. Wzrost w tym przedziale rok do roku jest znaczny, bo aż o 8 p.p. To wyraźny powrót do poziomu sprzed 2 lat.Co piąty respondent chce przeznaczyć w przeliczeniu na jednego pracownika kwotę powyżej 500 zł.Najniższy w historii badania jest odsetek firm, które deklarują przeznaczenie na jedną osobę od 50 do 100 zł. W zeszłym roku było to 9 proc., a w tym zaledwie 6 proc.80 proc. firm deklaruje, że okolicznościowe premie świąteczne będzie przyznawać wszystkim swoim pracownikom: to więcej o 5 p.p. niż w zeszłym roku. Premie będą też mniej zróżnicowane: ze względu na stanowisko i dział różnicować je będzie 55 proc. firm, podczas gdy jeszcze w zeszłym roku było to 65 proc.Bony podarunkowe chce natomiast przyznawać wszystkim pracownikom 88 proc. pracodawców. (wzrost o 1 p.p.). W przypadku 53 proc. przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, wartość bonów podarunkowych będzie zależna od działu czy stanowiska. Tutaj też, jak w przypadku premii, obserwujemy, że trend różnicowania wartości jest w odwrocie: w zeszłym roku wartość bonu uzależniało od działu lub stanowiska 61 proc. firm.