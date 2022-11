Benefity pozapłacowe oferowane przez firmy w 2022 roku

Wśród najczęściej udzielanych świadczeń dodatkowych znalazły się szkolenia zawodowe. Aż 97% firm deklaruje, że pracownicy mogą z nich korzystać. Drugie miejsce zajmują świadczenia medyczne, oferowane przez 91% pracodawców. Trzecim najpopularniejszym benefitem była natomiast polisa na życie, oferowana przez 85% firm.

samochody służbowe i dojazd do pracy, szkolenia i rozwój pracownika, opieka zdrowotna i prozdrowotna, świadczenia socjalno-bytowe, work-life balance, świadczenia długoterminowe.

Zgodnie z Polskim modelem Total rewards benefit rozumiany jest jako bezgotówkowe narzędzie uzupełniające wynagrodzenie finansowe. W raporcie przedstawiono, ile firm oferuje dany benefit, a nie to, jakie jest jego rzeczywiste wykorzystanie przez pracowników. Benefity są dostępne w różnym stopniu dla poszczególnych szczebli zatrudnienia.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity

System kafeteryjny

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kryteria warunkujące wysokość świadczeń przysługujących pracownikowi w ramach systemu kafeteryjnego Część firm deklaruje, że wysokość przysługujących świadczeń zależy od kryterium dochodowego (40%) albo kategorii zaszeregowania (6%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Opieka zdrowotna i prozdrowotna

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Maksymalny całkowity miesięczny koszt opieki medycznej oferowany przez firmy W przypadku kadry zarządzającej firma pokrywa 73% maksymalnego oferowanego kosztu świadczeń medycznych, natomiast dla pracowników fizycznych 79%. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Artykuł stanowi przegląd części informacji zawartych w raporcie „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2022 roku". Omawiane tutaj dane zostały zebrane w ramach Raportów płacowych Sedlak & Sedlak – wiosna 2022 i pochodzą od 682 organizacji. Większość tych przedsiębiorstw prowadzi działalność produkcyjną (60%) oraz zatrudnia od 201 do 1000 osób (43%).W raporcie przedstawiono benefity należące do 6 grup:

samochody służbowe i dojazd do pracy, szkolenia i rozwój pracownika, opieka zdrowotna i prozdrowotna, świadczenia socjalno-bytowe, work-life balance, świadczenia długoterminowe.

Analizy przeprowadzono dla 4 szczebli zatrudnienia: pracowników fizycznych, specjalistów, kadry kierowniczej oraz kadry zarządzającej.

Kilka założeń na początku

Zgodnie z Polskim modelem Total rewards benefit rozumiany jest jako bezgotówkowe narzędzie uzupełniające wynagrodzenie finansowe. W raporcie przedstawiono, ile firm oferuje dany benefit, a nie to, jakie jest jego rzeczywiste wykorzystanie przez pracowników. Benefity są dostępne w różnym stopniu dla poszczególnych szczebli zatrudnienia.

Najczęściej i najrzadziej oferowane benefity

Do najrzadziej dostępnych benefitów należą: dodatkowo płatny urlop, pracowniczy program przyznawania akcji oraz dopłaty do przedszkola/żłobka.

System kafeteryjny

Dostęp do świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego oferuje 18% firm. Pracownicy z różnych szczebli zatrudnienia mogą korzystać z tego systemu w bardzo podobnym stopniu, jednak część firm deklaruje, że wysokość przysługujących świadczeń zależy od kryterium dochodowego (40%) albo kategorii zaszeregowania (6%).

Całkowita miesięczna wartość świadczeń przysługujących pracownikom w ramach systemu kafeteryjnego zaczyna się od 50 PLN, a kończy na 110 PLN.

Opieka zdrowotna i prozdrowotna

Najczęstszą formą opieki medycznej oferowaną przez firmy jest abonament medyczny (56%), 13% firm umożliwia pracownikom skorzystanie tylko z ubezpieczenia zdrowotnego (polisy), natomiast 24% firm daje dostęp do jednego i drugiego. Najwięcej firm oferuje swoim pracownikom konsultacje specjalistów (98%), a najmniej – opiekę medyczną za granicą (26%).

Opłacenie opieki medycznej różnie rozkłada się pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że maksymalny koszt opieki medycznej, który firma oferuje, nie jest równy temu, jaką część z niego pokrywa. Zaznaczyć trzeba, że oferowany pracownikom fizycznym maksymalny koszt opieki medycznej jest znacznie niższy niż proponowany kadrze zarządzającej.