Jakie benefity pracownicze oferują firmy w 2020 roku?

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu "Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku". Dane zostały zebrane w ramach Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 – wiosna w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku i pochodzą od 512 firm. Większość z nich to organizacje z kapitałem zagranicznym (74%) zatrudniające od 201 do 1000 osób (39%) oraz te, które osiągają roczne przychody na poziomie od 100 do 1000 mln PLN (42%).

Ranking oferowanych benefitów

Dostępność świadczeń na różnych szczeblach zatrudnienia

Kadra zarządzająca ma możliwość korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych prawie sześć razy częściej niż specjaliści.

Samochody służbowe

Benefity dla członków rodziny

Systemy kaferteryjne

17% badanych firm daje swoim pracownikom możliwość wyboru świadczeń za pośrednictwem platformy kafeteryjnej.

W raporcie przedstawiono politykę przyznawania świadczeń dodatkowych oraz analizy dla 7 grup benefitów: organizacja pracy, samochody służbowe i dojazdy do pracy, szkolenia i rozwój pracownika, świadczenia medyczne, świadczenia socjalne/bytowe, świadczenia sportowo-rekreacyjne oraz świadczenia długoterminowe. Co więcej, analizy zaprezentowano osobno dla 4 szczebli zatrudnienia: kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści oraz pracownicy fizyczni.W raporcie „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku” pytaliśmy pracodawców o sam fakt oferowania pracownikowi benefitów, a nie ich faktyczne wykorzystanie. W ofercie świadczeń pozapłacowych najczęściej pojawiają się szkolenia zawodowe. Aż 96% badanych pracodawców deklaruje, że umożliwia zatrudnionym tego rodzaju szkolenia. Więcej niż 80% firm przyznaje, że pracownicy mogą skorzystać z opieki zdrowotnej, świadczeń sportowo-rekreacyjnych oraz samochodów służbowych. Z kolei do trzech najrzadziej oferowanych świadczeń należą: dopłaty do przedszkola/żłobka, dodatkowy płatny urlop oraz pracowniczy program przyznawania akcji.Dostępność niektórych benefitów jest uzależniona od miejsca pracownika w hierarchii organizacyjnej. Widoczne jest to szczególnie w przypadku samochodów służbowych i szkoleń językowych. Przykładowo kadra zarządzająca ma możliwość korzystania z samochodów służbowych w celach prywatnych prawie sześć razy częściej niż specjaliści (oferowane odpowiednio przez 84% i 15% firm). Z kolei w przypadku szkoleń językowych osoby na najwyższych szczeblach organizacji mogą z nich korzystać prawie dwa razy częściej niż pracownicy fizyczni (80% wobec 47% firm).Według raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku” najczęściej występującą marką samochodów służbowych jest Škoda. Aż 23% organizacji deklaruje, że posiada ją w swojej flocie, a 18% firm oferuje samochody tej marki kadrze zarządzającej. Wśród najrzadziej pojawiających się marek znajdują się: Fiat, Mazda, Mercedes-Benz oraz Nissan.Z niektórych świadczeń pozapłacowych poza pracownikami mogą również korzystać członkowie ich rodzin. Wśród takich benefitów możemy wymienić: opiekę medyczną, świadczenia sportowo-rekreacyjne czy polisę na życie/NNW. Ponad 90% firm, które oferują te świadczenia, deklaruje, że daje pracownikom możliwość rozszerzenia wskazanych powyżej świadczeń na członków rodziny pracownika.Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe oferowane przez firmy w 2020 roku”, 17% badanych firm daje swoim pracownikom możliwość wyboru świadczeń za pośrednictwem platformy kafeteryjnej. Dostępność takiego rozwiązania jest porównywalna na wszystkich szczeblach zatrudnienia, co pokazuje poniższy wykres.