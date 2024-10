Jakie znaczenie dla pracowników mają benefity?

Wielu kandydatów szukających pracy zwraca uwagę nie tylko na wynagrodzenie, ale również na oferowane benefity. Dla niektórych jest to nawet powód do zmiany pracy. Jakie znaczenie mają dla pracowników benefity i co według nich jest najważniejsze?

Według badań opublikowanych w lutym 2024 roku przez międzynarodową firmę doradztwa personalnego Robert Half, wśród 1 275 pracowników w USA tylko 36% planowało zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Dla porównania, w lipcu 2023 roku, aż 49% miało takie plany.

Ich obecna praca oferuje taki poziom elastyczności, którego nie chcą stracić (44%),

Czują się spełnieni w swojej obecnej roli (42%),

Czują się dobrze wynagradzani za swoją pracę (37%).

Wyższe wynagrodzenie (55%),

Lepsze benefity (36%),

Praca oferująca większą elastyczność niż obecna firma (32%).

Poszerzenie gamy świadczeń przyczynia się do budowania zaufania pracowników do ich pracodawców,

Zwiększanie zaangażowania i motywacji do pracy,

Wyróżnianie się wśród ofert pracy i przyciąganie najlepszych talentów z rynku,

Poprawa wizerunku firmy oraz lepsze zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przez pracowników.

Jakie benefity uważają pracownicy za najbardziej atrakcyjne?

Według Raportu o benefitach wydanego w 2023 roku przez firmę Sedlak & Sedlak na podstawie 2 945 odpowiedzi, najatrakcyjniejszym świadczeniem wśród ankietowanych jest pakiet opieki medycznej (70,3%), na drugim miejscu plasują się szkolenia i kursy zawodowe (45,2%), a na trzecim praca zdalna (39,9%), która stała się niezwykle popularna po pandemii COVID-19.

Jakie są najczęstsze benefity oferowane przez firmy?

Pakiety medyczne i karty sportowe,

Bony zakupowe,

Catering,

Dofinansowania do szkoleń, nauki języków obcych i kursy specjalistyczne,

Praca zdalna.

Jakie benefity oferuje Microsoft swoim pracownikom?

Ubezpieczenie zdrowotne – dostęp do ubezpieczenia medycznego, stomatologicznego i na życie,

Wsparcie dla rodziców – Microsoft oferuje urlop dla rodziców, opiekunów rodziny, pomoc przy adopcji, programy wsparcia dla rodziny i wiele innych,

Rozwój zawodowy – firma oferuje zwrot kosztów szkolenia

Elastyczne godziny pracy

Wsparcie finansowe i emerytalne

Szczególnie ważny benefit – poprawa stanu psychicznego

Jak lepiej dobierać benefity do pracowników?

Podsumowanie

“Big Stay” to termin, który zyskuje na popularności. Opisuje moment w życiu pracownika, kiedy decyduje się pozostać na obecnym stanowisku i przestaje aktywnie szukać nowych możliwości zatrudnienia. Według badań opublikowanych w lutym 2024 roku przez międzynarodową firmę doradztwa personalnego Robert Half, wśród 1 275 pracowników w USA tylko 36% planowało zmienić pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Dla porównania, w lipcu 2023 roku, aż 49% miało takie plany.Co przekonuje ludzi, by pozostać w tej samej firmie? Raport pokazał, że główne powody to:Mimo deklaracji, że nie planują zmiany, pracownicy odpowiedzieli na pytanie, co mogłoby wpłynąć na zmianę ich decyzji i skłonić ich do rozpoczęcia poszukiwania nowej pracy:„Wojna o talenty nie dotyczy już tylko płac; świadczenia mają znaczenie, a możliwość wyboru tych świadczeń jest ważna dla dostosowania się do zmieniających się potrzeb pracowników” – twierdzi Cecile Chang, global growth leader, Health & Benefits, WTW. Choć wynagrodzenie pozostaje na czele przyciągających czynników, badania 2024 Global Benefits Attitudes Survey wykonane przez firmę Willis Towers Watson (WTW) wykazały, że świadczenia są równie ważne. Prawie połowa (49%) pracowników wybrało swojego obecnego pracodawcę ze względu na oferowane dodatki, a 54% ankietowanych pozostało w swojej firmie z tego samego powodu. Zgodnie z badaniem, większość pracowników (66%) ma dostęp do szerszego spektrum pakietów socjalnych, co umożliwia im dostosowanie podstawowych świadczeń lub wykorzystanie elastycznego funduszu świadczeń do wyboru innych opcji, w tym świadczeń dobrowolnych. Gdy pracownicy mają szeroki wybór korzyści, 76% z nich stwierdza, że ich benefity odpowiadają ich potrzebom, a 78% poleciłoby swojego pracodawcę jako atrakcyjne miejsce pracy.Oferowanie pakietów socjalnych pracownikom niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi:Według Raportu o benefitach wydanego w 2023 roku przez firmę Sedlak & Sedlak na podstawie 2 945 odpowiedzi, najatrakcyjniejszym świadczeniem wśród ankietowanych jest pakiet opieki medycznej (70,3%), na drugim miejscu plasują się szkolenia i kursy zawodowe (45,2%), a na trzecim praca zdalna (39,9%), która stała się niezwykle popularna po pandemii COVID-19.Wiele firm oferuje różne pakiety benefitów, ale istnieje grupa świadczeń najczęściej oferowanych. Są nimi:Dodatkowo Jason Spoon, były pracownik Microsoft, opublikował post, w którym opisuje świadczenia oferowane przez korporację. Microsoft zapewnia przedłużenie ubezpieczenia zdrowotnego na określony czas po odejściu z pracy, wsparcie w poszukiwani nowej pracy (programy outplacementowe), wypłatę za niewykorzystane dni urlopu oraz odprawy finansowe, które zależą od indywidualnych umów.W tej części chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na programy z zakresu zdrowia psychicznego, ponieważ w ostatnich latach zyskały na znaczeniu. Z badań przeprowadzonych przez Workable w 2022 roku wynika, że aż 92,6% pracowników doświadczyło lub doświadcza problemów psychicznych, które negatywnie wpłynęły na ich pracę. Według American Psychiatric Association, osoby z depresją wykazują produktywność niższą o 35%, a suma kosztów związanych ze spadkiem efektywności wynosi 210,5 miliardów USD rocznie. Ta sytuacja stanowi zagrożenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.Dlaczego to jest aż tak istotne? Pogorszenie zdrowia psychicznego może nieść poważne skutki. Oprócz spadku efektywności, mogą wystąpić także problemy takie jak wypalenie zawodowe, zwiększona absencja oraz trudności w utrzymaniu pozytywnych relacji z współpracownikami. Z badania Jama Network Open wynika, że programy mające na celu poprawienie samopoczucia pracowników doprowadziły do zmniejszenia opuszczanych dni pracy nawet o 25%. Gorsze samopoczucie może wpływać na atmosferę w firmie, co również przekłada się na komfort innych współpracowników. Dbając o jednego pracownika, możemy zadbać o cały zespół.Przy dobieraniu świadczeń przydatne może okazać się korzystanie z analityki HR. Przede wszystkim warto upewnić się, czy pracownicy będą korzystać z oferowanych benefitów. Istotne jest również słuchanie potrzeb swoich pracowników. Ważne jest, aby informować pracowników o szczegółach pakietu benefitów – według różnych źródeł, od 30% do nawet 55% osób nie zna lub nie wie o świadczeniach oferowanych przez pracodawcę. Przy tworzeniu pakietu świadczeń ważne jest śledzenie nowości w świecie benefitów – przykładem mogą być specyficzne świadczenia pieniężne lub niepieniężne, takie jak dopłaty do transportu (bilet miesięczny, voucher na rower), bilety na koncert lub do teatru, czy specjalnie zaprojektowane strefy relaksu.Pakiety świadczeń są niemal równie ważne, jak wynagrodzenie, ponieważ one także mogą być powodem do zmiany pracy. Wiele dodatków może zwiększyć zaangażowanie pracowników w życie firmy, przyciągnąć nowych pracowników lub zwiększyć prawdopodobieństwo, że pracownicy pozostaną w firmie. Monitorowanie i dostosowywanie benefitów do zmieniających się potrzeb pracowników, a także skuteczne komunikowanie dostępnych świadczeń, są kluczowe dla maksymalizacji ich efektywności i budowania silnej relacji z zespołem.