Jakie benefity pracownicze oferują firmy w czasie pandemii?

Pandemia sparaliżowała gospodarkę, a ludzi ogarnął strach przed niewidocznym wrogiem – wirusem. Świat zmienił się w okamgnieniu, a co za tym idzie zmieniły się również potrzeby ludzi. Niektóre firmy chcąc dbać o pracowników, także w trudnym czasie, na bieżąco starają się dostosowywać swoje benefity do nowej rzeczywistości.

Ubezpieczenie na życie i od utraty pracy

Osobisty asystent

Ubezpieczenie na życie pożądanym benefitem W czasie pandemii ludzie bardziej zaczęli się interesować takim benefitem jak ubezpieczenie na życie.

Zakupy online

Wsparcie dla rodziców pracujących zdalnie

Aktywność fizyczna i dobry stan zdrowia

Kursy online

Wsparcie psychologiczne

Rozrywka

Niepewność jutra podczas pandemii sprawiła, że ludzie bardziej zaczęli się interesować takim benefitem jak. Według raportu Benefity w oczach pracowników w 2020 roku wydanego przez Sedlak & Sedlak aż 41,6% pracowników korzysta z ubezpieczenia na życie, w tym dla 74% pracowników posiadanie tego benefitu jest ważne lub bardzo ważne. Co więcej to świadczenie jest drugim najbardziej popularnym benefitem w 2020 roku . Innym ubezpieczeniem, którym ostatnio coraz więcej pracowników zaczęło się interesować jest(zwane także ubezpieczeniem od utraty dochodu). Takie ubezpieczenie nie zrekompensuje utraty wszystkich dochodów ani nie zapewni życia na dotychczasowym poziomie. Jego podstawową funkcją jest przeważnie zabezpieczenie spłat rat kredytu bankowego. Niektóre polisy opłacają również koszty związane z eksploatacją kredytowanej nieruchomości, np. rachunki za czynsz, energię czy gaz.W czasie pandemii akcja „Zostań w domu” okrążyła cały świat. Media nieustannie zachęcały do pozostania w domu, nawet osoby znane i popularne zaczęły nagłaśniać akcję na swoich social mediach. W tym czasie nawet najprostsze sprawy załatwiane dotychczas osobiście dla wielu były niebezpieczne lub wymagające logistycznych wysiłków. Między innymi w takich sytuacjach z pomocą przychodzi benefit w postaci, który cieszy się ostatnio coraz większą popularnością. Pomaga on w załatwianiu takich spraw jak: zakupy na mieście, zawiezienie ubrań do pralni, serwis auta, wezwanie fachowca czy nawet organizacja podróży. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i załatwić wszystkie formalności bez wychodzenia z domu, które w ostatnich czasach stało się niekomfortowe.Według raportu EY "Konsument w dobie omni-channel" już w 2019 roku więcej Polaków decydowało się na zakupy online (57%) niż wyłącznie w sklepach stacjonarnych (43%). W czasie pandemii zdecydowanie wzrosło zainteresowanie zakupami robionymi w Internecie. Według badania na temat popularności e-commerce i usług online przeprowadzonego przez Mastercard 2/3 Polaków robi zakupy online częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Potwierdza to także raport E-commerce w Polsce w czasie epidemii koronawirusa wydany przez Cube Group, wg którego marzec 2020 r. dla wielu branż działających online, okazał się być rekordowy. Niektóre sklepy odnotowały nawet 30% wzrost przychodów względem najlepszych miesięcy bożonarodzeniowych w 2019 roku. Do zakupów online można wykorzystać także programy kafeteryjne, dzięki którym pracownicy mogą nabywać usługi czy produkty wykorzystując przyznane im środki finansowe np. z ZFŚS.Jeszcze przed epidemią niektóre firmy wspierały swoich pracowników oferując firmowe przedszkola. Pandemia przyczyniła się do zamknięcia większości biur, a pracownicy musieli przejść na pracę zdalną. Wtedy część firm wprowadziło nowy benefit, czyli, w którym dzieci biorą udział w zabawach, zajęciach ruchowych i relaksujących, jak i zajęciach z angielskiego. Firmy Bosch Polska oraz Nationale Nederlanden zapewniły dodatkowo swoim pracownikomDodatkowym benefitem, który jest obecnie coraz bardziej doceniany przez pracowników jest, który sprzyja godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych. Benefit ten pozwala pracownikom dopasować godziny pracy do swojego stylu życia. Według raportu Benefity w oczach pracowników 2020 prawie 40% badanych korzysta z elastycznego czasu pracy. To świadczenie dodatkowe znajduje się na trzecim miejscu wśród najczęściej wykorzystywanych benefitów. Najwięcej z tego benefitu korzystają osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat (43,8%) oraz 26-30 lat (43,4%).Obecnie modna stała się, dzięki której pracownicy mogą skorzystać z pomocy lekarzy bez wychodzenia z domu. Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat aż 72% Polaków uważa, że to najbezpieczniejsza forma kontaktu z lekarzem. W placówkach Luxmed największym zainteresowaniem cieszą się konsultacje z internistami. Stanowią one 30% wszystkich konsultacji. Dodatkowo firmy zaczynają oferować pracownikom benefit w postaci konsultacji z dietetykami czy testy nietolerancji pokarmowych.Telemedycyna to jednak nie tylko konsultacje z lekarzem, to także urządzenia monitorujące stan zdrowia człowieka. Przykładem sąbadające takie parametry jak: temperatura, tętno czy saturacja. Urządzenie automatycznie wykonuje pomiary, a wyniki przesyła na platformę telemedyczną i wskazanej najbliższej osobie.są kolejnym benefitem, który nabiera teraz na znaczeniu. Analitycy Google Trends wskazują, że w marcu 2020 popularność wyszukiwania haseł „ćwiczenia w domu” i „kursy online” w wyszukiwarce internetowej wzrosła o 200% w porównaniu do marca 2019. Według Raportu Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników karnety na siłownie w 2019 roku były jednym z najpopularniejszych benefitów. 49% badanych potwierdziło, że korzysta z tego rodzaju świadczenia dodatkowego. Inaczej sytuacja wygląda w 2020 roku. Tegoroczne badanie potwierdza, że benefit w postaci karnetów na siłownie stracił na znaczeniu. Ze względu na pandemię siłownie na jakiś czas zostały zamknięte, a ludzie lubiący aktywność fizyczną musieli znaleźć alternatywę. Z pomocą przyszły zajęcia prowadzone online, dzięki którym pracownicy mogą aktywnie spędzać czas nie wychodząc z domu.Innym rodzajem benefitu, który pracodawcy oferują pracownikom w czasie pandemii są kursy online. Najczęściej oferowanymi kursami są. Według badania Confidence Index przeprowadzonego przez Michael Page, aż 92% polskich pracowników oczekuje od swoich pracodawców dostępu do szkoleń. Przykładem takiego benefitu jest- platforma szkoleniowa z bazą gotowych, certyfikowanych kursów online z różnych obszarów: social media, excel itp.Pracodawcy mogą skupić się również na pogłębianiu wiedzy pracowników w innym zakresie. Przykładem takiego kursu jest np., dzięki któremu pracownicy uczą się skutecznie redukować stres.W czasie pandemii należy pamiętać nie tylko o zdrowiu fizycznym, ale i psychicznym pracowników. Ludzie zaczęli się bać o zdrowie własne i bliskich, pojawił się lęk o bezpieczeństwo finansowe oraz strach przed wyjściem z domu. To wszystko negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne pracowników. Według badania Grupy BUPA jeszcze przed wybuchem pandemii 45% polskich pracowników oczekiwało od pracodawcy wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Wiadomo, że dobre samopoczucie człowieka wpływa na wykonywaną przez niego pracę. Przykładem programu oferującego kompleksową pomoc pracownikom jest tzw., który obejmuje wsparcie psychologiczne, prawne oraz finansowe. Alternatywą dla tego programu jest pakiet prywatnej opieki medycznej, w który wchodzą konsultacje z psychologiem, lekarzem-psychiatrą, seksuologiem czy psychoterapeutą. Firmaotworzyła w Płocku własną Pracownię Psychologii Pracy, która świadczy pomoc psychologiczną swoim pracownikom oraz ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.W czasie kryzysu coraz więcej osób zaczyna dostrzegać korzyści z posiadania takich benefitów jak abonamentczy. Według statystyk Netflix stał się bardzo popularny w Polsce. W I kwartale 2020 roku korzystało z niego 879 000 osób, natomiast w II kwartale 2020 liczba ta wzrosła do 997 000. Firmy, które wcześniej w swojej ofercie posiadały możliwość wyjścia do kina na koszt firmy, obecnie zamieniły ten benefit na dostęp do platform, dzięki którym pracownicy mogą oglądać filmy i seriale online. Innym świadczeniem dodatkowym zapewniającym rozrywkę pracownikom może być benefit w postaci kodów aktywacyjnych do. Według badań aż 1/3 polskiego społeczeństwa poświęca swój czas wolny na graniu w ulubione gry.Pandemia wprowadziła dużo zmian w życiu społeczeństwa. Pracodawcy starają się wspierać swoich pracowników w tym czasie. Możliwość dokonania zakupów online, telemedycyna, wsparcie psychologiczne i dostęp do Netflix to tylko część rozwiązań, które wprowadziły firmy. Dzięki tym benefitom ludziom w obecnych czasach żyje się łatwiej.