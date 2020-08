Benefity pracownicze w czasie kryzysu. Trendy 2020

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Benefity w oczach pracowników 2020. Raport potwierdza, że sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza w pierwszej połowie 2020 roku miała wpływ na oferowane benefity i praktyki zarządzania nimi. Epidemia pokazała również, które benefity są dla pracowników naprawdę ważne.

- Z moich obserwacji i rozmów z dyrektorami HR wynika, że firmy, przynajmniej te większe, nie odcinały automatycznie dostępu do świadczeń, tylko zmieniały ich charakter, np. zawieszały możliwość korzystania z zajęć sportowych czy z dodatkowych udogodnień w biurze, na rzecz innych rozwiązań.

Jakie benefity w bieżącym roku zyskały na popularności?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Opieka medyczna najpopularniejszym benefitem Pozycja dodatkowego pakietu opieki medycznej, jako najważniejszego dla pracowników benefitu, nie jest zagrożona.

Konsekwencją pracy w domu, zwłaszcza w towarzystwie dzieci, była większa elastyczność czasu pracy. Pracodawcy i menadżerowie musieli się wykazać większym zrozumieniem dla pracowników, którzy nie byli w stanie wykonywać swoich obowiązków w konkretnych godzinach. To doświadczenie wiele nauczyło zarówno pracowników, jak i firmy. Okazało się, że można tak pracować, bez wpływu na efektywność, pod warunkiem jasnego formułowania celów i umawiania się na czas, w jakim zostaną zrealizowane. Nawet jeśli teraz wrócimy do biur, choćby w systemie hybrydowym, pracownikom trudno będzie zrezygnować z elastycznych godzin pracy, a pracodawcom argumentować, że ich wprowadzenie jest niemożliwe.

Które benefity są przez pracowników oczekiwane?

Sposób finansowania benefitów

Komunikacja

Badanie wykazało, że pracodawcy wciąż mają dużo do zrobienia, jeśli chodzi o poprawę sposobu komunikowania benefitów. Dobra komunikacja oferty jest szczególne ważna wtedy, gdy jest ona modyfikowana. Chodzi nie tylko o to, by pracownicy wiedzieli, jakie benefity im przysługują, ale także o to, by rozumieli intencje pracodawcy, który wprowadza w systemie zmiany i nie postrzegali tych zmian tylko w kategoriach ograniczania kosztów – wskazuje Joanna Kotzian z WellHR.

Sugestie pracowników

Według raportu Benefity w oczach pracowników 2020 odsetek firm oferujących świadczenia spadł do 75% przy 82% w 2019 roku. Badanie wykazało, że najczęściej mikro i małe firmy rezygnowały z benefitów.O zdanie zapytaliśmy Joannę Kotzian stratega w obszarze wellbeingu i komunikacji w firmie WellHRWedług raportu pozycja dodatkowego pakietu opieki medycznej, jako najważniejszego dla pracowników, jest niezagrożona. Od lat utrzymuje się wysoki odsetek osób korzystających z tego benefitu . W wielkich firmach (zatrudniających powyżej 500 osób) aż 77% osób korzysta z tego świadczenia.Elastyczny czas pracy i praca zdalna zyskują na popularności. Co ciekawe elastyczny czas pracy jest najważniejszym benefitem dla osób korzystających niego. Aż 96% pracowników przyznało, że jest on ważny lub bardzo ważny dla nich. Z dnia na dzień firmy, które wcześniej sceptycznie podchodziły do podobnych rozwiązań, musiały zrewidować swoją politykę ze względu na wprowadzone obostrzenia. Według Joanny Kotzian z firmy WellHRBadanie pokazało, że w czasach pandemii większym zainteresowaniem cieszą się również ubezpieczenie na życie. Najczęściej korzystają z niego pracownicy bankowości (50%).W czasach pandemii spadł odsetek pracowników korzystających z karnetów na siłownię i do klubów fitness, choć w niektórych grupach pracowników, przykładowo na szczeblu specjalisty, nadal jest on bardzo doceniany.Ważność wspomnianych benefitów jest zmienna i zależy m.in. od płci, wieku czy szczebla zatrudnienia pracowników. Wyniki potwierdzają bardzo wyraźnie, że zupełnie inne benefity są potrzebne 28-letniej kobiecie na stanowisku specjalisty, a zupełnie inne mężczyźnie po 40 roku życia na stanowisku kierowniczym. Budując optymalną ofertę benefitową w firmie trzeba wziąć pod uwagę nie tylko możliwości budżetowe, ale także indywidualne potrzeby zatrudnionych pracowników.Przykładowo mężczyźni znacznie częściej niż kobiety wskazywali samochód służbowy do użytku prywatnego jako najbardziej oczekiwany benefit, do którego są chętni dopłacić. Z kolei dla kobiet szkolenia i kursy zawodowe to atrakcyjniejsze świadczenia niż dla mężczyzn.Raport przedstawia sposoby finansowania poszczególnych świadczeń. Z badania wynika, że firmy najczęściej decydują się w całości pokrywać szkolenia i kursy zawodowe. Z kolei pracownicy najczęściej dopłacają do ubezpieczenia na życie.W raporcie znajdą Państwo informacje o tym, jakie kwoty firmy przeznaczają na świadczenia dodatkowe , jakie sumy pracownicy byliby skłonni wydać na atrakcyjne dla nich benefity.Sprawdziliśmy także, czego brakuje pracownikom, którzy nie korzystają ze świadczeń i jakie kwoty byliby chętni dopłacić, by otrzymać oczekiwane benefity. Szczegóły znajdą Państwo w raporcie.Nawet najlepiej dobrany pakiet benefitów nie będzie efektywny, jeśli nie zostanie dobrze zakomunikowany. Badanie wykazało, że w tym aspekcie organizacje mają wiele do poprawy. Co prawda jedynie 5% badanych przyznało, że w ich firmach takie informacje nie są w ogóle przekazywane, ale ich forma i częstotliwość również mają znaczenie. Firmy zdecydowanie za rzadko informują pracowników o dostępnych benefitach. Aż 42% respondentów przyznało, że taką informację otrzymują jedynie raz do roku.W tym roku umożliwiliśmy ankietowanym swobodną wypowiedź na temat świadczeń dodatkowych. W pytaniu otwartym o dodatkowe sugestie dotyczące benefitów w firmie ankietowani zwracali szczególną uwagę na problemy z komunikacją i niedopasowaną ofertą. Badanie wykazało, że pracownicy często nie zdają sobie sprawy z tego, z jakich benefitów mogą skorzystać. Zwracali uwagę na małą elastyczność w wyborze benefitów i niedostosowanie benefitów do potrzeb indywidualnych. Jest to związane ze zbyt rzadką weryfikacją oferty benefitowej przez pracodawców. Badanie wykazało również, że w odczuciu pracowników, nawet jeśli firmy badają satysfakcję to nie zawsze wyniki wykorzystują do modyfikacji oferty.Aby oferta benefitów była odpowiednio dopasowana do poszczególnych grup pracowników w firmie, należy przeanalizować z czego dotychczas pracownicy korzystali i na tej podstawie ją zrewidować. Warto podejmować decyzje oparte na faktach. Więcej danych znajdą Państwo w Raporcie Ogólnopolskie Badanie Benefitów 2020.