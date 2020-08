Polacy montują panele fotowoltaiczne, czy są zadowoleni?

Oszczędzanie energii, względy ekologiczne, chęć skorzystania z nowoczesnej technologii, rekomendacje znajomych. To główne powody, dla których Polacy decydują się na inwestycje w panele fotowoltaiczne. Czy są zadowoleni ze swojego wyboru? Odpowiedzi na to pytanie udziela raport opracowany przez Oferteo.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy są zadowoleni z decyzji o montażu paneli fotowoltaicznych?

Jaka jest najpopularniejsza powierzchnia instalacji?

Z jakimi trudnościami mierzyli się w czasie realizacji inwestycji?



Z jakich powodów sięgamy po panele fotowoltaiczne

Z jakiego powodu zdecydowali się Państwo na montaż paneli fotowoltaicznych Osobom, które decyduja się na panele fotowoltaiczne, przyświecają przede wszystkim względy ekonomiczne

Fotowoltaika w Polsce

Panele fotowoltaiczne cieszą się wśród Polaków coraz większym zainteresowania. Z danych Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV wynika, że u schyłku minionego roku w naszym kraju mieliśmy już przeszło 160 tysięcy mikroinstalacji, co oznacza, że były one zamontowane na co 36. budynku mieszkalnym (prawie 3% domów).



Natomiast moc zainstalowanej fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym dnia 1 sierpnia 2020 roku wyniosła 2261,347 MW (megawatów).



38,9% instalacji zostało podłączonych do PGE Dystrybucja, 29,6% do sieci Tauron Dystrybucja, a 16,6% – Energi Operator.

Na jak dużą instalację się zdecydować?

Jaką powierzchnię ma obecnie Państwa instalacja fotowoltaiczna Zestawy paneli, na które decydują się Polacy, zajmują zwykle powierzchnię od 21 do 30 m2

Formalności zniechęcają do ekologii?

Z jakimi największymi trudnościami mierzyli się Państwo w czasie realizacji inwestycji Walkę z formalnościami źle wspomina aż 29% badanych

To była dobra decyzja

Czy są Państwo zadowoleni z decyzji o montażu paneli fotowoltaicznych Znakomita większość badanych jest zadowolona ze swojej decyzji

– Znaczna część osób, które w ostatnim czasie zdecydowała się na montaż paneli fotowoltaicznych przyznała, że wybór odpowiedniego wykonawcy przysporzył im wielu trudności. Obecnie dziedzina ta staje się w Polsce coraz popularniejsza, a co za tym idzie – na rynku pojawia się coraz więcej firm specjalistycznych. Wielu wykonawców zajmuje się nie tylko montażem paneli, ale także pomaga w doborze odpowiedniego sprzętu, określeniu zapotrzebowania energetycznego, a nawet załatwieniu formalności i dofinansowania. Odpowiednio wybrany specjalista może więc pomóc zleceniodawcy uporać się ze wszystkimi najbardziej problematycznymi kwestiami w całym procesie – komentuje Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Badanie zrealizowane przez Oferteo.pl, dowodzi, że za decyzją o montażu fotowoltaiki stoją przede wszystkim względy ekonomiczne. 84% inwestorów przyznaje, że do montażu paneli fotowoltaicznych skłoniła ich chęć zaoszczędzenia energii. Na drugim miejscu badani wymienili ekologię (57% wskazań). Niemal co trzeci ankietowany chciał skorzystać z nowoczesnych rozwiązań, a 8% respondentów zdecydowało się na panele fotowoltaiczne za namową znajomych.Działania związane z montażem paneli podejmujemy najczęściej wiosną. Najwięcej zapytań pochodziło w ubiegłym roku z maja (14%), kwietnia (13,5%) oraz marca (13%). Sporo pracy fachowcy mają także w czerwcu i lipcu (odpowiednio 9 i 8%).Aż 50% instalacji fotowoltaicznych zamontowanych w 2019 roku miało moc 6-10 kWp (kilowatt-peak). Taki zestaw produkuje około 600-1000 kWh energii elektrycznej rocznie. 46% badanych zdecydowało się natomiast na instalację o mocy 2-5 kWp, co powinno dawać odpowiednio 200-500 kWh na rok, czyli zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne średniej wielkości gospodarstwa domowego.Zestawy paneli, na które decydują się Polacy, zajmują zwykle powierzchnię od 21 do 30 m2 (25% badanych). Popularne są również mniejsze instalacje 11-20 m2 (23%) albo te nieco większe 31-40 m2 (17%). Co ciekawe, w ubiegłym roku aż 18% badanych zamontowało na swojej posesji panele, które zajmowały powyżej 41 m2.Inwestorzy pytani o to, co w całym procesie sprawiło im najwięcej trudności, najczęściej wskazywali biurokrację. Walkę z formalnościami źle wspomina aż 29% badanych. Wiele wysiłku wkładano także w znalezienie odpowiedniego wykonawcy oraz wybór sprzętu.Wiele osób wciąż może mieć wątpliwości, czy warto inwestować w fotowoltaikę. Odpowiedzi tych, którzy już się na nią zdecydowali, powinny studzić te obawy. Aż 96% osób, które rozpoczęły produkcję ekologicznej energii na własny użytek, jest zadowolona z tego wyboru. 37% deklaruje, że w przyszłości planuje rozbudować swoją instalację.