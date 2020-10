Panele fotowoltaiczne: liczy się cena i doświadczenie fachowca

Wizja wygenerowania sporych oszczędności to jeden z zasadniczych powodów rosnącej popularności paneli fotowoltaicznych. Najnowsza odsłona badania zrealizowanego przez Oferteo.pl przygląda się m.in., czym kierują się Polacy, decydując się na montaż instalacji i czy w kwestiach technicznych polegają na swojej wiedzy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym kierują się Polacy przy wyborze firmy instalującej panele fotowoltaiczne?

Jak często Polacy korzystają z dopłat do paneli fotowoltaicznych?

Jak długo czekają na realizację zlecenia?

Jak podchodzą do kwestii technicznych?



Panele fotowoltaiczne nie powinny być drogie

Firmy z doświadczeniem poszukiwane

Miesiąc oczekiwań

Fotowoltaika najszybciej rozwijającym się sektorem OZE

Rynek fotowoltaiki w Polsce rozrasta się w zawrotnym tempie. Tak szybko nie rozwija się obecnie żaden inny sektor OZE. W 2019 roku nasz kraj osiągnął przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW, co uplasowało go na piątej pozycji w całej Unii Europejskiej.



Według raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce z końcem 2020 roku wyniesie ponad 2,5 GW. Dane IEO wskazują jednocześnie, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do 2019 nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.



Dane te jednoznacznie wskazują, że fotowoltaika jest branżą z ogromnym potencjałem, za którą stoją wielkie pieniądze. Z każdym rokiem przybywa firm specjalizujących się w usługach z nią związanych. Takie przedsiębiorstwa, poza samym montażem i dostarczeniem odpowiednich paneli, ustalają także zapotrzebowanie na energię w gospodarstwie, dobierają odpowiedni sprzęt i rozwiązania, a nawet pomagają inwestorom dopełnić formalności związanych z pozyskaniem dofinansowania. Dobrze wybrany wykonawca może bardzo sprawnie i bez problemów przeprowadzić klienta przez cały proces inwestycyjny.

Motorem decyzji o instalacji paneli fotowoltaicznych jest najczęściej wizja oszczędności. Tym samym kierujemy się przy wyborze fachowców - z raportu Oferteo.pl wynika, że najistotniejszym czynnikiem przy wyborze wykonawcy jest cena, na którą wskazuje 53% badanych. Na kolejnych miejscach plasują się opinie klientów (39%), polecenie bliskich (23%) oraz dostępność terminów (21%).Z raportu Oferteo.pl wynika, że znalezienie odpowiedniego wykonawcy zajmuje inwestorom w Polsce zwykle 2–3 tygodnie (31% respondentów). 21% badanych na poszukiwania poświęciło 3–4 tygodnie, a 30% odpowiednią firmę znalazło dopiero po miesiącu. Pozostałym 18% udało się to w mniej niż tydzień.Co ciekawe, aż 77% właścicieli instalacji fotowoltaicznej przyznało, że przy wyborze zleceniobiorcy bardzo duże znaczenie miało, jak długo firma funkcjonuje na rynku. Przedsiębiorstwa z dużym doświadczeniem, renomą i wieloma zrealizowanymi zleceniami cieszą się zdecydowanie największą popularnością wśród klientów. Oznacza to nieco utrudnioną sytuację dla małych, nowych firm, które swoje portfolio będą dopiero budować.Podczas wykonywanie przydomowej instalacji fotowoltaicznej aż 44% inwestorów całkowicie zdało się na wiedzę specjalistów z wybranej przez siebie firmy. Wykonawca w pełni przejmował decyzyjność w sprawach technicznych, a zleceniodawca obdarzał go pełnym zaufaniem. Finalnie aż 88% pytanych przyznało, że są zadowoleni z wyboru specjalistów, jakiego dokonało.Właściciele mikroinstalacji wykonywanych w 2019 roku najczęściej oczekiwali na realizację zlecenia do miesiąca. 27% firm wykonało usługę w ciągu 1-2 miesięcy, a w 23% przypadków trwało to mniej niż 2 tygodnie. 6% badanych czekało na ukończenie instalacji nawet 3 miesiące i dłużej. Takie różnice w czasie realizacji wynikają najprawdopodobniej z różnych kolejek u specjalistów. Najdłuższe są one wiosną – maj, kwiecień i marzec to miesiące, w których firmy zajmujące się instalacjami mają najwięcej zleceń, a co za tym idzie – czas oczekiwania jest najdłuższy.