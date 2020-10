Promocja zdrowego stylu życia jako elementu zrównoważonego rozwoju

Co zdrowy styl życia ma wspólnego ze zrównoważonym rozwojem? Jakie są wyniki przeprowadzonych badań w tym zakresie? Jakie są oczekiwania pracowników wobec firmy w zakresie promocji zdrowego stylu życia? Dlaczego promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników nie powinno być modą, ale wyzwaniem dla firm, które chcą stosować nowoczesne metody zarządzania kadrami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Pracownicy w klubie fitness 76% chce dofinansowania karnetów lub regularnych wejść na zajęcia do obiektów sportowo-rekreacyjnych poza firmą.

aż 76% chce dofinansowania karnetów lub regularnych wejść na zajęcia do obiektów sportowo-rekreacyjnych poza firmą,

67% oczekuje udostępnienia w pracy estetycznych pomieszczeń ze sprzętem kuchennym, gdzie można samemu przygotować prosty posiłek,

66% badanych oczekuje bezpłatnych zdrowych przekąsek (np. owoców i warzyw),

66% chce mieć możliwość wyboru pory przerwy na posiłek i wydłużenia tej przerwy,

63% badanych pracowników chce organizacji imprez w plenerze dla personelu firmy, z ćwiczeniami, zabawami, grami sprawnościowymi oraz zdrowym jedzeniem,

62% możliwości zakupu na terenie firmy zdrowych posiłków (np. w automacie, na stołówce, catering),

61% dodatkowych udogodnień – np. stojaków, schowków, pryszniców dla przybywających do pracy rowerem, biegiem, na rolkach itp.

Pomiędzy zdrowym stylem życia a sytuacją ekonomiczną występuje sprzężenie zwrotne. Cel zrównoważonego rozwoju nie może zostać osiągnięty w sytuacji występowania chorób i ubóstwa, zaś zdrowe społeczeństwo nie może funkcjonować bez odpowiedniego programu ochrony zdrowia i zdrowego środowiska naturalnego. Idea zrównoważonego rozwoju jest strategią równoczesnego rozpoznawania i rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych, społecznych i środowiskowych mających na celu zapewnienie działań na rzecz zrównoważonej przyszłości naszej planety oraz na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń w wymienionych wyżej obszarach.Styl życia jest uznawany za główny czynnik decydujący o zdrowiu człowieka i całych społeczeństw. To jemu przyznaje się największy wpływ na zdrowie obok czynników środowiskowych, genetycznych i opieki zdrowotnej.Zdrowy styl życia jest pojęciem dotyczącym indywidualnego, charakterystycznego dla danego człowieka sposobu bycia, z uwzględnieniem aktywności fizycznej oraz odpowiedniej, zbilansowanej diety i eliminacji używek. Światowa Organizacja Zdrowia, wśród dziesięciu głównych czynników związanych z indywidualnym zachowaniem wpływających współcześnie na obciążenie chorobami, wskazuje nieodpowiednią dietę oraz małą aktywność fizyczną i zanieczyszczenie środowiska Tymczasem dane dotyczące aktywności fizycznej Polaków są niepokojące. Według danych Raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego , sport regularnie uprawia co dwudziesty mieszkaniec Polski (5%), a co czwarty z pewną regularnością (23%). Na tle pozostałych państw UE wypadamy dość niekorzystnie: w UE te wyniki to odpowiednio 7% i 33%. Co więcej, z roku na rok wzrasta w Polsce odsetek osób twierdzących, że w ogóle nie uprawia żadnej formy aktywności: w roku 2017 nieaktywnych fizycznie było 56%, w 2013 r. - 52%, w 2008 r. – 49%, a 2004 r. – 46% (przez 13 lat spadek aktywności sportowej zmalał o 10 pkt. proc).Ważnym elementem promocji zdrowia pracowników (w tym profilaktyki wielu chorób) powinno być zwiększanie u ludzi świadomości dotyczącej czynników zapewniających zdrowie oraz samodzielnego dbania o dobry jego stan, zarówno w pracy, jak i poza nią.Chociaż coraz więcej firm angażuje się w promowanie zdrowia, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się, okazuje się, że dużym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom pracowników w tym zakresie. Ciekawe wyniki badań zostały przedstawione przez Instytut Medycyny Pracy pokazujące m.in. jakie są oczekiwania pracowników wobec firmy w zakresie promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej:Co interesujące, to głównie wykształceni pracownicy z młodego pokolenia oczekują od pracodawców działań w zakresie wsparcia ich sprawności fizycznej. Oprócz wyżej opisanych oczekiwań, pracownicy dodatkowo chcieliby: dofinansowania grupowych ćwiczeń pod okiem trenera, dofinansowania do uprawiania różnych sportów, sponsorowania udziału pracowników w turniejach sportowych oraz dofinansowania pracownikom zakupu, napraw czy konserwacji sprzętu sportowego. Ponadto częściej oczekują, by w prozdrowotnej ofercie firmy znajdowały się: spotkania z autorytetami w dziedzinie zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej, indywidualne konsultacje z dietetykiem/trenerem, aplikacje/urządzenia zachęcające do zdrowego trybu życia. Przedstawione wyniki badań wskazują, że oczekiwania pracowników wyraźnie przerastają to, co firmy rzeczywiście im oferują.Korzyści z podejmowania działań w obszarze promocji aktywności fizycznej w miejscu pracy są obustronne, zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Należą do nich m.in. poprawa stanu zdrowia i samopoczucia pracowników, ale i poprawa jakości oraz efektywności pracy, ograniczenie m.in. kosztów absencji chorobowej, zwiększenie poziomu satysfakcji zawodowej pracowników, poprawa wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami – co przekłada się na integrację pracowników i lepszą atmosferę w pracy oraz poprawę wizerunku firmy. Poprzez opisane działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia wśród pracowników firmy „pokazują”, że dbają i słuchają swoich pracowników oraz stosują nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi.Słaby stan zdrowia pracowników, a w konsekwencji społeczeństwa prowadzi do spowolnienia dynamiki rozwoju gospodarczego. Dlatego tak istotne jest promowanie zdrowego stylu życia wśród pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej. Promocja zdrowego stylu życia jest jednym z podstawowych elementów wdrażania zrównoważonego rozwoju. Szansą na odwrócenie niekorzystnego trendu, jeśli chodzi o aktywność ruchową Polaków, wydaje się być rosnąca liczba firm, które poprzez różne inicjatywy sportowe zachęcają swoich pracowników do aktywności fizycznej.W ramach wdrażania zrównoważonego rozwoju konieczne jest przystosowanie gospodarki rynkowej do kultury zdrowego stylu życia. Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w założeniu przyczynia się do tworzenia takich działań gospodarczych, które sprzyjają prozdrowotnej działalności firm i promowania kultury zdrowego stylu życia.