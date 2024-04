Jedzenie warzyw i owoców, czyli zdrowe odżywianie wg Polaków

Zdrowe odżywanie jest ważne dla 80% Polaków - wynika z badania przeprowadzonego przez Inquiry. Ponad połowa badanych chce się dobrze odżywiać po to, aby zachować zdrowie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co dla Polaków oznacza zdrowe odżywianie?

Z jakich powodów staramy się zdrowo jeść?

Skąd czerpiemy informacje na temat zdrowych nawyków żywieniowych?



Od kilku lat cyklicznie przyglądamy się opiniom Polaków na temat zdrowego odżywiania. Z pewnością nie zmienia się jedno – jest to dla niemal wszystkich ważna kwestia, przede wszystkim ze względu na chęć zachowania zdrowia. Zmieniają się natomiast motywacje i bariery. Spada odsetek osób, dla których największą przeszkodą w utrzymaniu dobrych nawyków żywieniowych są wysokie ceny zdrowych produktów. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

Wyniki badania utrzymują się na zbliżonym poziomie od 2020 r.Co oznacza dla nas zdrowe odżywianie w praktyce? Polscy konsumenci stawiają na: jedzenie warzyw i owoców (40%), unikanie „chemii” w żywności (38%) oraz picie dużej ilości płynów (36%). Co trzeci z nas wskazuje na ograniczenie spożywania cukru, a co czwarty Polak - stosowanie urozmaiconej diety. Różnimy się tu jednak zależnie od wieku – dla najstarszych badanych (55+) zdrowe odżywianie to wynik wielu czynników, najczęściej zaś unikanie przetworzonej żywności oraz jedzenie naturalnych produktów. Dla najmłodszej grupy, to częściej zachowanie równowagi i jedzenie w rozsądnych ilościach. Młodsi wolą zjeść to, co lubią, zachowując równowagę i umiar, aniżeli skupiać się na składzie poszczególnych produktów. Duże różnice występują też między kobietami i mężczyznami.Opinie to jedno, a zwyczaje żywieniowe to inna kwestia. Co zatem Polacy robią najczęściej, by wdrażać dobre nawyki żywieniowe? Przede wszystkim najczęściej staramy się pić duże ilości płynów (34%), jeść warzywa i owoce (33%), a następnie ograniczać cukier (33%). Co piąty Polak próbuje zachować równowagę w jedzeniu, stosować urozmaiconą dietę oraz zwracać uwagę na jakość kupowanej żywności.Trzeba podkreślić, że utrzymanie dobrych nawyków żywieniowych jest w oczach konsumentów dość trudne – taką opinię podziela 41% badanych). To, co obecnie najsilniej zniechęca nas do stosowania zdrowej diety, to przede wszystkim wysokie ceny zdrowych produktów (kluczowy czynnik dla 45% badanych). Co trzeci ankietowany mierzy się ze zbyt dużą ilością pokus, a co czwartego zniechęca fakt, że to właśnie niezdrowe produkty często są najsmaczniejsze. Warto wspomnieć, że w tegorocznej fali, po raz pierwszy zmalał odsetek osób, dla których największą barierę stanowią ceny (52% w 2020 roku wobec 45% obecnie). Spadek obserwujemy również w deklaracjach dotyczących wpływu sytuacji ekonomicznej w kraju na nawyki żywieniowe – obecnie co piąty Polak deklaruje, że jego nawyki żywieniowe pogorszyły się w związku z sytuacją makroekonomiczną. Jeszcze rok temu mówiło tak 30% osób objętych badaniem.W zachowaniu nawyków zdrowego odżywiania pomagają nam produkty o określonych właściwościach. Najczęściej sięgamy po artykuły z obniżoną zawartością cukru (33%), a także ekologiczne/BIO (21%). Te drugie notują jednak spadek wobec poprzednich fal badania – w 2022 r. wskazywało na nie 26% badanych.Aby nasze zdrowe odżywianie było rzeczywiście zdrowe, słuchamy rad osób uznawanych za autorytety w tym obszarze, a także popularnych influencerów. Największym autorytetem cieszą się tu dietetycy i lekarze (28% respondentów) oraz Instytut Żywności i Żywienia (16%). Co dziesiąty Polak słucha porad osób znanych i promujących zdrowe żywienie – Karola Okrasy, Katarzyna Bosackiej czy Ewy Chodakowskiej.Jeśli zaś chodzi o źródła wiedzy na temat zdrowego odżywiania, najważniejszym źródłem jest internet, ale jego znaczenie spada z roku na rok – od 40% wskazań w 2020 roku do 29% obecnie. Co piąty z nas słucha w tym zakresie rodziny i znajomych, lekarzy i dietetyków, a także korzysta z kanałów na YouTube. Spada znaczenie programów telewizyjnych (25% w 2020 roku wobec 16% obecnie), a także czasopism (odpowiednio 19% vs. 12%).