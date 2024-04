Biura muszą się zmienić - nowoczesne środowisko pracy podstawą efektywności

Jak wynika z najnowszego badania Cisco Hybrid Work Study, przed organizacjami pojawiło się kolejne, istotne wyzwanie. Chodzi tu o modernizację powierzchni biurowych. Opracowanie wskazuje, że unowocześnienie środowiska pracy to kluczowa sprawa dla usprawnienia pracy hybrydowej oraz poprawy produktywności pracowników. W działaniach podejmowanych w tym zakresie istotną rolę może odegrać sztuczna inteligencja.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy rzeczywistość pracy w biurze jest w stanie sprostać oczekiwaniom pracowników?

Jak pracodawcy inwestują w sztuczną inteligencję?

Jakie znaczenie zyskuje AI jako narzędzie do zwiększenia produktywności pracy?

Uczynienie biura magnesem dla pracowników wymaga stworzenia środowiska pracy, które będą cenić" - powiedział Jeetu Patel, wiceprezes i dyrektor generalny ds. bezpieczeństwa i współpracy w Cisco. "Aby to osiągnąć, organizacje muszą osadzić hybrydowe, wyposażone w AI rozwiązania do pracy w przestrzeniach biurowych, aby wspierać współpracę dla wszystkich.

Kliknij, aby powiekszyć fot. louisehoffmann83 z Pixabay Biura wymagają modernizacji Pracodawcy będą inwestować w projektowanie biur i technologie w celu przyciągnięcia najbardziej utalentowanych pracowników.

Pracownicy szukają możliwości współpracy w biurze: Raport ujawnia zaskakującą prawdę: pracownicy są pozytywnie nastawieni do powrotu do biura pod warunkiem, że przestrzenie wspierają płynną współpracę, interakcje społeczne i kreatywne burze mózgów. Podczas gdy 72 proc. pracowników jest pozytywnie nastawionych do powrotu do biura, tylko 47 proc. uważa, że ich środowiska pracy są przystosowane do ery pracy hybrydowej. Nadszedł czas, aby promować i projektować przestrzenie biurowe, które naprawdę wspierają sposoby, w jakie pracownicy chcą współpracować.

Raport wskazuje, że choć pracownicy są pozytywnie nastawieni do powrotu do biur, uważają, że biurowe przestrzenie są zbyt skoncentrowane na pracy indywidualnej, a nie na środowiskach sprzyjających współpracy i uwolnieniu kreatywności. W miarę jak firmy przechodzą na modele hybrydowe, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostrzegają potrzebę tworzenia przestrzeni biurowych, które zachęcają do współpracy i innowacji.Firmy zgadzają się, że inwestycje w technologie i sztuczną inteligencję są niezbędne do zwiększenia produktywności i przyciągnięcia najlepszych talentów, ale niewiele z nich ma strategię wdrażania technologii w całej organizacji.Kluczowe wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród 14 050 pracowników i 3800 pracodawców w 19 krajach są następujące:Podczas gdy 43 proc. pracowników ma dostęp do technologii AI, mniej niż połowa czuje się biegła w ich używaniu. Ponieważ 1 na 4 pracowników nie jest dobrze przygotowana do korzystania ze sztucznej inteligencji, podkreśla to potrzebę szkoleń i tego, że firmy muszą wybrać sztuczną inteligencję, która spełnia zarówno potrzeby organizacji, jak i poszczególnych zespołów.