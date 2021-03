Praca zdalna i hybrydowa staje się normą. 73 proc. pracowników chce elastyczności

Wybuch pandemii przyniósł za sobą masowe przejście na pracę zdalną. I choć gros pracowników ciągle pozostaje na home office, to inni już powrócili do biur. Jesteśmy też naocznymi świadkami rozwoju nowego, hybrydowego sposobu pracy. To bez wątpienia nie pozostanie bez wpływu na pozyskiwanie i utrzymywanie talentów w organizacji – wynika z najnowszej edycji realizowanego przez Microsoft badania Work Trend Index. Przy okazji prezentacji jego wyników przedstawiono również 7 trendów pracy hybrydowej, z którymi powinni się dziś liczyć liderzy.

Przeczytaj także: Praca zdalna: nie ma szans na 100% home office?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie trendy dotyczące współpracy ujawnia analiza Microsoft Teams i Outlook?

O jakich tendencjach w pracy hybrydowej powinni pamiętać liderzy, wchodząc w nową erę pracy:?

Jakie strategie okażą się szczególnie przydatne dla liderów biznesowych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Praca zdalna staje się normą Liczba ogłoszeń na LinkedIn uwzględniających pracę zdalną wzrosła pięciokrotnie podczas pandemii.

Wybory, których dokonujemy dzisiaj wpłyną na przedsiębiorstwa i instytucje w kolejnych latach. To moment, który wymaga jasnej wizji i podejścia nastawionego na wzrost – mówi Jared Spataro, Corporate Vice President for Microsoft 365. “Te decyzje wpłyną na wszystko, począwszy od tego, jak kształtujemy kulturę organizacyjną, jak przyciągamy i utrzymujemy talenty, po sposób, w jaki możemy lepiej wspierać współpracę i innowacje.

Trendy dotyczące współpracy na podstawie analizy Microsoft Teams i Outlook sugerują, że nasze sieci kontaktów zmniejszyły się , ale praca hybrydowa jest w stanie je ożywić.

, ale praca hybrydowa jest w stanie je ożywić. Czas spędzony na spotkaniach podwoił się w skali globalnej, a liczba przesyłanych e-maili w lutym br. wzrosła o 40 miliardów w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Praca stała się bardziej ludzka. Prawie 40 proc. respondentów przyznało, że czuje się bardziej komfortowo w całości angażując się w wykonywane obowiązki niż przed pandemią, a jedna na sześć osób doświadczyła momentów wzruszeń w towarzystwie kolegi lub koleżanki z pracy.

73 proc. ankietowanych pracowników chce kontynuować pracę w elastycznym modelu .

. Liczba ogłoszeń na LinkedIn uwzględniających pracę zdalną wzrosła pięciokrotnie podczas pandemii.

wzrosła pięciokrotnie podczas pandemii. Ponad 40 proc. globalnej liczby pracowników rozważa odejście z pracy w tym roku, a 46 proc. planuje zmienić miejsce zamieszkania, ze względu na możliwość wykonywania obowiązków w sposób zdalny.

Elastyczna praca pozostanie z nami na dłużej.

Liderzy biznesowi nie maja kontaktu z pracownikami i wymaga to pilnej zmiany.

Pod wysoką wydajnością kryją się wyczerpani pracownicy.

Przedstawiciele generacji Zet mają poczucie zagrożenia i potrzebują zaktywizowania.

Kurczące się sieci kontaktów są zagrożeniem dla innowacyjności.

Autentyczność zwiększy produktywność i dobre samopoczucie.

W świecie pracy hybrydowej utalentowani pracownicy są wszędzie.

Stwórz plan wspierający i przygotowujący ludzi do ekstremalnej elastyczności.

Inwestuj w przestrzeń i technologię do łączenia świata fizycznego i cyfrowego.

Walcz z wypaleniem cyfrowym od samej góry struktury organizacyjnej.

Odbudowa kapitału społecznego i dostosowanie kultury organizacyjnej powinny być priorytetem.

Przeanalizuj doświadczenia swoich pracowników, po to by lepiej konkurować o najlepsze i najbardziej różnorodne talenty.

W ostatnich miesiącach zaobserwowaliśmy przyspieszenie trendów, które pojawiły się przed pandemią. Prawdopodobnie najbardziej ekscytującym trendem jest wzrost znaczenia pracy zdalnej. W miarę demokratyzacji możliwości, dzięki pracy zdalnej i przepływowi talentów, będziemy świadkami rozprzestrzeniania się umiejętności w całym kraju. To czas dla liderów biznesu, aby wykorzystać okazję do pozyskania różnych umiejętności i talentów, które wcześniej nie były dla nich dostępne – mówi Karin Kimbrough, Główna Ekonomistka LinkedIn.

Z opracowanej przez Microsoft, najnowszej edycji badania Work Trend Index pt. “The Next Great Disruption is Hybrid Work – Are We Ready?” („Nowa wielka przemiana to praca hybrydowa – czy jesteśmy na nią gotowi?”) wyraźnie wynika, że postrzeganie pracy hybrydowej w oparciu o stare zasady nie jest krokiem w dobrym kierunku. Dziś potrzeba ponownego przemyślenia i redefinicji założeń, które przyjęto wcześniej.Oto, jak w minionym roku przeobraziła się praca:Badania wskazują, że jesteśmy na progu transformacji zachodzącej w miejscu pracy:Krótko mówiąc, adopcja elastycznego modelu pracy będzie miała wpływ na to, kto zostaje, kto odchodzi i kto dołącza do firmy.Raport prezentuje również, które każdy lider powinien znać wchodząc w nową erę pracy:Work Trend Index identyfikuje również, którzy zaczynają dokonywać niezbędnych zmian: