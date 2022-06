Praca zdalna w IT: codzienność czy rzadkość?

Praca zdalna okazała się niekwestionowaną "gwiazdą" pandemii. Spora rzesza osób, zarówno pracodawców, jak i pracowników, przyjęła to z zadowoleniem. Są jednak i tacy, którym home office nie przypadł do gustu. Należy do nich m.in. Elon Musk, który zarządził ostatnio powrót swoich podwładnych do biur, twierdząc, że praca z domu działa na nich rozleniwiająco. No Fluff Jobs postanowił sprawdzić, jak wygląda popularność pracy zdalnej w środkowoeuropejskim sektorze IT.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki odsetek specjalistów w Polsce deklaruje w pełni pracę zdalną?

Jaką przewagę nad pracą w biurze ma zdaniem pracowników praca zdalna ?

Czym grozi pozbawienie pracowników możliwości pracy zdalnej?

Praca zdalna zagościła na dobre w IT. 61% specjalistów(-ek) z branży pracuje w pełni zdalnie (5 dni w tygodniu)

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Praca zdalna i hybrydowa w IT to codzienność? 56% specjalistów(-ek) IT z Europy Środkowo-Wschodniej zacznie szukać nowej pracy, jeśli straci możliwość pracy zdalnej.

Praca zdalna, ewentualnie hybrydowa. Biuro? Nie, dziękuję.

Pokój dzienny to miejsce, z którego najczęściej wykonywana jest praca zdalna. Ale sypialnia też się zdarza!

Praca zdalna i hybrydowa niosą dużo dobrego. Na szczycie listy plusów: komfort, swoboda i większa produktywność

Praca zdalna od poniedziałku do piątku to codzienność dla większości pracujących w sektorze technologicznym. Spośród badanych krajów ten wskaźnik był najwyższy w Polsce (74,6% pracujących w pełni zdalnie), a najniższy na Węgrzech (45,5%), ale w każdym państwie (także Czechach i Słowacji) był nr 1 na liście możliwych trybów pracy.Co sprawia, że tak polubiliśmy pracę zdalną? 40% pracujących w IT uważa brak konieczności dojazdów do biura za największą zaletę pracy zdalnej/hybrydowej. Niechęć do stania w korkach lub tracenia czasu na dojazd komunikacją miejską zdominowała listę odpowiedzi na to pytanie – dość powiedzieć, że druga w kolejności zaleta (możliwość pracy z dowolnego miejsca) uzyskała 18,2% wskazań.96% specjalistów(-ek) IT chce pracować w całości zdalnie lub hybrydowo. Ponadto, dominujący odsetek (55,8%) z z tej grupy wolałby pełny tryb pracy zdalnej. Idzie to w parze z globalnymi trendami – pracujący(-e) w sektorze tech w Europie Środkowo-Wschodniej niczym się nie różnią w tej potrzebie od kolegów i koleżanek z Zachodu.Pracodawców powinno zainteresować jeszcze coś. 56% pracowników(-czek) z branży zacznie szukać nowej pracy, jeśli straci możliwość do wykonywania pracy zdalnej. Ten odsetek jest praktycznie identyczny w przypadku pracy hybrydowej. Utrata możliwości pracy w ten sposób to powód do szukania nowego pracodawcy u 55% osób.37,5% specjalistów(-ek) IT pracuje zdalnie z pokoju dziennego. Co czwarty(-a) z ankietowanych ma w domu/mieszkaniu wydzieloną przestrzeń, którą poświęca jako „zamiennik biura”. Jak się okazuje, wszelkie żarty o pracy w pidżamie też nie są bezpodstawne. Sypialnię jako najczęstsze miejsce wykonywania obowiązków wskazała blisko 1/5 badanych.Większość pracowników(-czek) IT bardzo dobrze ocenia tak swoje warunki do pracy zdalnej/hybrydowej, jak i przygotowanie firm do organizacji pracy na nowo. 35,7% ankietowanych wskazało, że otrzymało dodatkowy sprzęt od pracodawcy, by móc wygodnie pracować spoza biura. Zresztą branża już wcześniej była dobrze przygotowana do większej mobilności pracowników. W 2021 ponad 9x częściej w ogłoszeniach o pracę wspominano o komputerze przenośnym niż stacjonarnym, więc i tutaj widać już było, że firmy stanęły na wysokości zadania.Ponad 60% ankietowanych wskazało, że przejście na pracę zdalną/hybrydową wiązało się u nich z polepszeniem samopoczucia. Zdecydowana większość respondentów(-ek) wskazała także, że ich produktywność była co najmniej taka sama jak w przypadku pracy stacjonarnej. Aż 57,7% oceniło ją jako wyższą w porównaniu z pracą w biurze.To nie koniec dobrych informacji. 61% badanych zaznacza, że po przejściu na pracę zdalną/hybrydową czuje więcej swobody, a 42% ma więcej czasu dla siebie. Zjawiska, które można by nazwać negatywnymi, ocenione zostały jako występujące rzadko lub prawie wcale. Spośród nich najczęściej wskazywano więcej spotkań niż w pracy stacjonarnej oraz pracę przez większą liczbę godzin.