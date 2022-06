Ranking dark stores. Na podium Lisek APP, Jush! oraz BOLT Market

Lisek APP, Jush!, BOLT Market - to podium rankingu sklepów magazynowych, tzw. dark stores, przygotowanego przez ASM Sales Force Agency.

Przeczytaj także: Liczba dark stores wzrosła w czasie pandemii

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak wygląda ranking najlepszych dark stores?

Jak kształtują się ceny w dark stores?

Jakie sa terminy zamówień w sklepach magazynowych?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Polacy doceniają zakupy z ekspresową dostawą do domu Pandemia przemodelowała rynek zakupów w Polsce. W czasie, gdy zostaliśmy zmuszeni do pozostania w domach, rozwój segmentu szybkich zakupów z dostawą pod drzwi był bardzo dynamiczny.

Ranking dark store’ów

Porównanie cen

Dark store’y to wciąż stosunkowo nowa forma zakupów na polskim rynku. Na jej dynamiczny rozwój w dużym stopniu miała wpływ pandemia i nie wszystkie usługi wprowadzone kilkanaście miesięcy temu, dotrwały do dzisiaj. Wydaje się jednak, że jest miejsce na dwóch – czterech graczy, którzy podzielą tort popytu na tego typu usługi między sobą. Sukces odniosą ci, którzy będą w stanie dostarczać rozpoznawalne, dobre produkty w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem sprawnie działającej, intuicyjnej aplikacji. Ceny produktów mają mniejsze znaczenie – komentuje wyniki badania Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Terminy zamówień

Co oceniali eksperci? Przeanalizowali 11 czynników, wśród których znalazły się między innymi dostęp do aplikacji, warunki dostawy, dostępność produktów czy obsługa klienta. Najwięcej punktów (28) zyskała usługa Lisek App, 27 zdobył Jush!, natomiast Bolt Market uzyskał wynik 22 punktów. Zakupy we wszystkich trzech aplikacjach były tańsze o 6,5% od zamawianych w kanale e-grocery, ale droższe o 11% niż w sieciach sklepów tradycyjnych.Pandemia przemodelowała rynek zakupów w Polsce. W czasie, gdy zostaliśmy zmuszeni do pozostania w domach, rozwój segmentu szybkich zakupów z dostawą pod drzwi był bardzo dynamiczny. Obecnie, w Warszawie nadal działa kilka firm, które zamówione towary dostarczają z dark store’ów , czyli magazynów z produktami niedostępnymi dla klientów wprost z ulicy. Transport realizowany jest głównie z wykorzystaniem jednośladów: rowerów, e-bike’ów lub hulajnóg, a zamówione produkty dostarczane są wprost do mieszkania przez kuriera. Klienci składają zamówienia poprzez dedykowane aplikacje mobilne. Eksperci ASM Sales Force Agency, która przygotowuje cykliczne, miesięczne zestawienia cen produktów w sieciach handlowych postanowili przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu dark store’ów. Na warsztat wzięli 11 czynników warunkujących poziom i rodzaj świadczonej usługi, przyznali punkty i w ten sposób powstał autorski ranking.Polacy zamawiają zakupy do domu w dwóch sytuacjach. Gdy nie chcą lub nie mogą udać się do sklepu lub gdy zależy im na czasie a lista zakupów jest stosunkowo krótka. Z przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency badania wynika, że najkrótszy deklarowany czas dostawy ma Lisek APP – 15 minut. W przypadku usługi Jush! wartość ta waha się od 15 do 20 minut, natomiast Bolt Market proponuje dostawę w czasie 20-30 minut.Okazuje się, że pod względem cen dark store’y plasują się pomiędzy tradycyjnymi sieciami stacjonarnymi a sklepami internetowymi (e-grocery), w których wciąż za zakupy trzeba zapłacić najwięcej. Analiza 10 grup produktowych pokazała, że zarówno w dark store’ach, jak i w kanale e-grocery oferowano po 5 najdroższych grup produktowych. W dark store’ach droższe były chemia domowa i kosmetyki, dodatki, napoje, produkty tłuszczowe oraz sypkie, natomiast w e-grocery droższe były mięso i wędliny, mrożonki, nabiał, słodycze oraz używki i piwo. Najtańszy w przypadku dark store’ów był nabiał.Zakupy w sklepach magazynowych typu dark store można realizować w różnych przedziałach czasowych, przez 7 dni w tygodniu. Najwcześniej zamówienia można składać w Jush!, bo od godziny 7.00, najpóźniej zakupy przywiezie Bolt Market – w piątek i sobotę do 1.00 w nocy. Jush! deklaruje dostępność na poziomie 112 godzin tygodniowo, Lisek APP 105 godzin, a Jush! 96. Każda z trzech analizowanych usług oferuje dostawę za 0 zł, ale trzeba wydać konkretną kwotę np. 40 lub 50 zł (Lisek APP i Jush!). W przypadku Bolt Market jest to uzależnione od obciążenia i odległości jaką musi przejechać kurier. Najwyższą opłatę za dostawę oferuje Bolt Market (13,49 zł), dalej jest Lisek APP (4,99 zł) oraz Jush! (3,99 zł).Największą dostępność deklarował Bolt Market – jego usługi są dostępne we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Lisek APP oferuje swoje usługi w 14 dzielnicach, natomiast Jush! w 11. Jeśli chodzi o formy płatności, to Lisek APP i Jush! oferują kilka różnych sposoby płatności elektronicznych, w przypadku Bolt Market za zakupy możemy zapłacić tylko za pomocą karty płatniczej podłączonej do aplikacji.